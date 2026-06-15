הירידות בבורסת ת"א: "השוק לא יודע איך לעכל את ההסכם"

נדמה היה הבוקר, לאחר ההכרזה על ההסכם בין ארה"ב לאיראן שהבורסה עומדת לזנק בהתאם למגמה בעולם. אולם כשעה לאחר הפתיחה, הבורסה עברה לירידות ודומה שעבור המשקיעים המקומיים, ההסכם המסתמן טוב לארה"ב ולעולם, אך פחות טוב לישראל. וכך, התקוות הפכו לאכזבה, המדדים יורדים כעת בכ-1%. מניות הבנקים משילות 3.5%, הביטוח 3.5%.

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רן גולדרינג, ראש אגף ההשקעות והמשנה למנכ"ל בבית ההשקעות אנליסט אומר לגלובס בעקבות הירידות בת"א הבוקר: "בישראל השוק לא יודע איך לעכל את ההסכם. רוב הפרשנויות הן שההסכם פחות טוב לישראל ומגביל את חופש הפעולה. בנוסף התמחורים גם בארץ כבר הגיעו ל'שיווי משקל מול העולם'. בנוסף, המחירים בישראל כבר לא זולים כמו שהיו טרום מבצע הביפרים וגם האופוריה שהייתה אחרי מבצע הביפרים כבר ירדה". עוד הוא מציין כי "הריבית כנראה תרד בגלל הירידה באינפלציה וזה פחות טוב לסקטור הבנקים למשל".

אידית מוסקוביץ מנהלת חדרי מסחר הבנק הבינלאומי אומרת ש"עד כה נראה כי ההסכם אינו מסמל לישראל את סילוק האיומים הבטחוניים בטווח הארוך דבר אשר תומחר בהתחזקות השקל. ולכן הסכם שאינו משרת את מדינת ישראל לרבות תכתיבים מדיניים באשר לפעילות הצבא בגזרות השונות וכפועל יוצא איום על בטחון המדינה עשוי לתרום להחלשותו של השקל. מנגד המשך עליות בשווקי ארה״ב והמשך גידורים של מוסדיים ימשיכו להיות גורם משמעותי בהתחזקות השקל".

השקל אמנם מגיב בחיוב ומתחזק. בתגובה לפרסום אופטימיות השתלטה על שוקי ההון ומדדי המניות הגלובליים העיקריים עולים הבוקר בחדות והשקל מתחזק בהתאמה מלאה לכך. כמו כן, הירידה במחיר הנפט והגז הטבעי הובילו להתמתנות הציפיות להעלאת ריבית בארה"ב ולפיחות קל של הדולר בעולם שתרם אף הוא למגמת הייסוף של השקל מולו.

אבל מודי שפריר, אסטרטג שווקים ראשי בבנק הפועלים מסייג, "ארה"ב ואיראן הודיעו כי הושגה הסכמה על תנאי הפסקת האש, וההסכם יחתם ביום שישי בז'נבה. הפסקת האש צפויה לאפשר מעבר חופשי במיצר הורמוז ללא גביית אגרות והסרת המצור על נמלי איראן". "עם זאת", אומר שפריר, "קיימים פערים בגרסאות הצדדים, כשאיראן מדגישה כי הפסקת האש תכלול גם את לבנון".

יש גם צדדים טובים

גולדרינג מעריך שיש להסכם ארה"ב-איראן גם צדדים טובים לישראל. "ההסכם טוב מהבחינה הזו שהמלחמה נגמרת כך שאפשר יהיה לשחרר את המילואים בישראל, הוצאות הביטחון השוטפות יקטנו, ולכן זה טוב לכלכלה ולפתיחת השמיים. מבחינת העולם זה אירוע טוב. מבחינת ישראל אנחנו כנראה במקום קצת פחות טוב ממה שהיינו לפני חודשיים-שלושה. נצטרך להמתין ולראות מה יהיה בעוד 60 יום מבחינת המו"מ.