הסכם הפסקת האש בין איראן לארה"ב נחתם, ולרובנו אין באמת מושג איך להתייחס לטיבו. האם הוא טוב בסך-הכול, או שיש בו "חורים" כל-כך מהותיים עד כדי ניצחון למשטר האיראני?

כדי לנסות לענות על השאלות הללו דיברנו עם פרופ' איתן שמיר, ראש מרכז בס"א באוניברסיטת בר-אילן.

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פרופ' שמיר, עד כמה ההסכם הזה רע לישראל?

"ישראל הייתה מעדיפה להמשיך את הלחץ על איראן - לחץ צבאי, כלכלי ודיפלומטי - משום שהלחץ המצטבר הסב למשטר נזק משמעותי. עם זאת, לישראל אין אינטרס להתעמת חזיתית עם ארה"ב, שהיא השותפה האסטרטגית החשובה ביותר שלה. לכן, כל עוד וושינגטון בוחרת במסלול של הפסקת אש והסדרה, ישראל נאלצת להתאים את עצמה למציאות הזו.

"צריך לזכור שזו אותו ממשל שאיפשר לנו להמשיך להילחם נגד איראן וחיזבאללה וסיפק לנו חימוש ומטריה דיפלומטית. אבל לא תמיד השותף הבכיר יעשה מה שמתאים בהכרח לנו כשאינטרסים אינם חופפים. זה לא אומר בהכרח שהוא נוטש אותנו. אלה יחסים מורכבים".

פרופ' איתן שמיר / צילום: דוברות אוניברסיטת בר-אילן

איך ההסכם הזה לעומת ההסכם שהנשיא לשעבר ברק אובמה חתן עליו?

"מוקדם מאוד להשוות", אומר פרופ' שמיר. "הסכם אובמה היה הסכם גרעין מפורט עם מנגנוני פיקוח והגבלות. ההסכם הנוכחי הוא בעיקר הסכם מסגרת להפסקת פעולות איבה והתחלת משא-ומתן. השאלה האמיתית היא מה יקרה בתום 60 הימים ומה ייכלל בהסכם הקבע, אם בכלל יושג".

זה נכון שראש הממשלה בנימין נתניהו ניסה לסכל את ההסכם ברגע האחרון?

"קשה לדעת מה התרחש מאחורי הקלעים. ברור שישראל העדיפה להמשיך את הלחץ על איראן, אך בסופו של דבר כאשר הנשיא האמריקאי מחליט לשנות כיוון אסטרטגי, מרחב ההשפעה הישראלי מוגבל".

"איום חמור יותר בעתיד"

מה הדבר הכי מסוכן עבור ישראל בהסכם?

"הסכנה המרכזית היא שהפסקת הלחץ תאפשר לאיראן זמן, משאבים וחופש פעולה לשקם את תוכניות הגרעין והטילים שלה. אם לא יושגו בהמשך מגבלות משמעותיות על תוכנית הגרעין, ישראל עלולה למצוא את עצמה מול איום חמור יותר בעתיד".

מה צפוי בלבנון בעקבות ההסכם?

"אם הלחץ על איראן יפחת, סביר שהיא תנסה להשקיע מחדש בשיקום ובחיזוק חיזבאללה. עם זאת, חיזבאללה ספג מכה קשה בשנים האחרונות, ולכן גם במקרה של הזרמת משאבים יידרשו לו שנים לשחזר את יכולותיו".

האם איראן באמת תוותר על נשק גרעיני? זה מה שהנשיא דונלד טראמפ טוען.

"להערכתי לא. המשטר האיראני רואה בתוכנית הגרעין נכס אסטרטגי מרכזי וביטוח חיים של המשטר. ייתכנו פשרות טקטיות, עיכובים או מגבלות זמניות, אך קשה לראות ויתור מהותי על היכולת הגרעינית כפי שאיראן מבינה אותה".

איראן תקבל עכשיו מיליארדי דולרים?

"ייתכן שיוקלו חלק מהסנקציות ויופשרו נכסים איראניים, אך בשלב הנוכחי מדובר בעיקר בהסרת חלק מהלחצים הכלכליים, ולא בהכרח בזרם כספים דרמטי ומיידי. מצבה הכלכלי של איראן נותר קשה מאוד".

בדיעבד היה נכון לצאת למלחמה במרץ?

"לדעתי כן. מטרת המהלך הייתה להסב נזק משמעותי לתוכניות הגרעין והטילים של איראן ולפגוע ביכולת השיקום של מערך השליחים שלה. לפי רוב ההערכות, נגרם לאיראן נזק משמעותי, והיא נכנסה לתהליך השיקום ממעמדה החלש ביותר זה שנים. השאלה היא לא האם היה נכון לפעול, אלא כיצד ממנפים את ההישגים הללו בהמשך".