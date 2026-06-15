פרץ של שמחה אחז במנהיגי העולם וסיפק לישראל עוד סיבה לדאגה

ההודעה על הסכם בין ארה״ב לאיראן, גררה גל תגובות של שמחה מצד מנהיגי העולם בדגש על הפתיחה המתוכננת של מצרי הורמוז. מה שצריך להדאיג במיוחד את ישראל ששותקת בינתיים מהדיווחים כי חלק ממדינות אירופה מאותתות שהן מוכנות להסיר סנקציות מעל טהרן בתמורה לצמצום תוכנית הגרעין.

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כך, בהצהרה משותפת לאחר פרסום ההסכם, בריטניה, צרפת, גרמניה ואיטליה שיבחו אותו כ"רגע של הזדמנות להשיב את היציבות האזורית ולייצב את הכלכלה העולמית".

קבוצת המדינות קראה גם ליישום "מהיר ומקיף" של ההסכם, והדגישה כי "פתיחה מחודשת ודחופה של הורמוז עם חופש שיט מלא וללא תנאים היא חיונית".

באירופה הדגישו כי "איראן לעולם לא חייבת להשיג נשק גרעיני. אנו מוכנים לעבוד עם ארה״ב, איראן והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (IAEA) לשם כך", דיווח רויטרס.

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, בירך אף הוא על העסקה וכינה אותה "צעד חשוב מאין כמוהו קדימה לקראת סיום המלחמה", תוך שהוא מדגיש כי מצר הורמוז - חייב להישאר "פתוח לחלוטין ולצמיתות".

ראש ממשלת יפן, סנאה טקאיצ'י, מסרה כי ארצה מברכת על ההסכם כ"צעד מרכזי לקראת פתרון המצב".

"אנו מקווים מאוד שמזכר הבנות זה ייושם בהתמדה, שחופש וביטחון השיט במצר הורמוז יובטחו בפועל, ושהסכם סופי בנושא הגרעין האיראני וסוגיות נוספות יתממש בהקדם האפשרי", אמרה טקאיצ'י.

טראמפ צפוי להיפגש עם מנהיגי מדינות ה-G7 (קנדה, צרפת, גרמניה, איטליה, יפן ובריטניה) והאיחוד האירופי בפסגה השנתית שמתחילה ביום שני בצרפת.

ממשלת אוסטרליה מסרה כי בעוד שהתאוששות כלכלית מלאה תיקח זמן, פתיחתו מחדש של מצר הורמוז היא "חיונית להפחתת הלחץ על מחירי האנרגיה", כך לפי הצהרה הרשמית של ראש הממשלה אנתוני אלבניזי.

קנברה קראה לכל הצדדים לחתור לשלום בר-קיימא באמצעות דיאלוג ודיפלומטיה, ודרשה מאיראן לטפל בחששות ארוכי השנים לגבי תוכנית הגרעין שלה והאיומים שהיא מציבה על הביטחון הבינלאומי.

משרד החוץ של קטאר שיבח אף הוא את העסקה בהצהרה רשמית, וכינה אותה "צעד חשוב לקראת ביסוס שלום בר-קיימא וקידום הצמיחה הכלכלית באזור ובעולם כולו".