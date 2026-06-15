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איראן

אפקט ההסכם: מחיר הנפט צונח, עליות שערים חדות מסביב לעולם

"ספינות העולם הניעו מנועים" הכריז טראמפ ומחיר הנפט צונח לאזור ה-80 דולר לחבית • באסיה עליות שערים חדות וגם החוזים על וול סטריט ירוקים

שירות גלובס 06:01
אילוסטרציה: shutterstock
אילוסטרציה: shutterstock

פקיסטן הודיעה, טראמפ חגג והאיראנים אישרו ועצרו תקיפה נגד ישראל: ההסכם בין ארה"ב ואיראן שולח את הבורסות מסביב לעולם לעליות שערים חדות. מחיר הנפט צונח.

השכנה שהפכה למרוויחה המפתיעה מהמלחמה עם איראן

השווקים מציגים הבוקר (ב') בתגובה אופטימיות גדולה הן מההסכם המדובר והן מהפתיחה המתוכננת שת מצרי הורמוז. ההסכם צפוי להיחתם ביום שישי בשוויץ.

באסיה הבוקר עליות שערים חדות. בורסת יפן קופצת 5% וכך גם הבורסה בדרום קוריאה.

כאמור, הפתיחה המתוכננת של מיצרי הורמוז מובילה לירידות חדות במחירי הנפט. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 84 דולר לחבית ירידה של כ-4% נפט מסוג WTI נסחר סביב 80 דולר לחבית ירידה של 4.5%.

"העסקה עם הרפובליקה האסלאמית של איראן הושלמה כעת", כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית Truth Social. הנשיא הוסיף כי מצר הורמוז ייפתח ללא מערכת גביית אגרות, וכי ארה"ב תסיים את המצור הימי שלה על איראן.

"ספינות העולם, הנעו מנועים", כתב טראמפ. "תנו לנפט לזרום!".

בפוסט מאוחר יותר ציין טראמפ כי המצר ייפתח ביום שישי - היום שבו אמור להתקיים בשוויץ טקס החתימה הרשמי על הסכם השלום.

"עם פתיחת המצר לאחר חתימת ההסכם ביום שישי לצורך פינוי מוקשים, הנפט יזרום שוב משני הצדדים עבור האזור ועבור העולם כולו!", כתב הנשיא.

גם בוול סטריט נרשמת הבוקר אופטימיות כאשר החוזים העתידיים קופצים בכ-1%.

בינתיים בארה"ב, המסחר בוול סטריט השבוע יהיה מקוצר, כאשר ביום שישי לא יתקיים מסחר בארה"ב לרגל יום השחרור מעבדות. בנוסף, הבורסות בסין ובהונג קונג יהיו סגורות לרגל חג מקומי.