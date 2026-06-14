השכנה שהפכה למרוויחה המפתיעה מהמלחמה עם איראן

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

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1ממלחמה נרחבת, ארה"ב ואיראן פנו לנתיב השלום

תקרית התרסקות מסוק האפאצ'י בסמוך למיצר הורמוז בשבוע שעבר, הביאה לחזרת הרוטינה שלפיה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מאיים במתקפה רחבת היקף - וברגע האחרון חודל. אולם, ההבדל המשמעותי ממקרים קודמים הוא שניכר מכל הצדדים, כי הפעם האמריקאים והאיראנים כאחת פונים לעבר הסכם כולל שיסיים את המלחמה. יתרה מכך, ישנה אופטימיות כי בטווח הארוך אף אפשר להגיע להסכם גרעין מחודש.

בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי רוחות העסקה המתקרבת שררו, עוד כשהיו מסרים סותרים משני הצדדים לגבי כוונותיהם. בסיטואציה הנוכחית, טראמפ נמצא במלכוד: יהיה לו קשה "למכור" ברמה הפוליטית בארה"ב הסכם עם איראן כניצחון. אנליסטים פוליטיים אמרו לעיתון האמריקאי שהאסטרטגיה של הנשיא הייתה לדחות סוגיות שנויות במחלוקת לעתיד, בתקווה שזה יקרב את טהרן. מול זאת, איראן בעצמה בדילמה פוליטית, מול הקיצוניים במשטר האיתוללות.

אותם גורמים ניציים מתנגדים לכל הסכמה לדרישה של טראמפ להגבלות על תוכנית הגרעין, כולל כשלוקחים בחשבון את הנזקים הקשים מהמתקפות נגדה בחודשים האחרונים. בשורה התחתונה, המתווכים סיפרו שהם קרובים להשלמת הסכם הפסקת אש שיפתח מחדש את מצר הורמוז, והמו"מ בנושא הגרעין יידחה. "ישנן דרכים רבות בהן איראן יכולה לקנות זמן", הסביר ויליאם וקסלר, מנהל תוכנית המזרח התיכון במועצה האטלנטית, מכון מחקר בוושינגטון, ובכיר לשעבר במזכירות ההגנה. "זה לטובתם, וימשיך להיות דפוס הפעולה".

מאת דייוויד קלאוד, לארה סליגמן, ואלכסנדר וורד, מתוך וול סטריט ג'ורנל. לקריאת הכתבה המלאה.

2הנהנית המפתיעה מהמלחמה עם איראן

מבצע שאגת הארי ובמיוחד סיומו הביא לתודעת העולם את פקיסטן, כשחקנית בינלאומית שכדאי לשים אליה לב. עם זאת, מתחת ומעל לפני השטח מי שהצליחה בחודשים האחרונים להציב עצמה כשחקנית דיפלומטית אזורית משמעותית, היא מצרים. כפי שמציינים באמוואג', אתר חדשות שמסקר את העולם הערבי וממוקם בבריטניה.

בחודשים האחרונים, קהיר הגבירה את פעילותה הן מול המדינות הערביות והן מול איראן, במטרה להביא לרגיעה. החשיבות שמייחס נשיא ארה"ב דונלד טראמפ למקבילו המצרי עבד אל־פתאח א־סיסי משתקפת בנוכחות של האחרון בשיחת הוועידה שקיים הנשיא האמריקאי ב־24 במאי עם מנהיגים אזוריים, בניסיון לקדם עסקה עם טהרן.

יומיים בלבד קודם לכן, א־סיסי שוחח טלפונית עם מקבילו האיראני מסעוד פזשכיאן, על הניסיונות לגבש "הסכם סופי ומקיף", כך לפי הודעת לשכת נשיא מצרים. איימן זין אל א־דין, עוזר לשר החוץ המצרי וחבר המועצה ליחסים בינלאומיים, אמר לאמוואג, כי בראש סדרי העדיפויות המצריים נמצאת השאיפה למנוע סיטואציה שבה מדינות המפרץ הערביות "יהיו מעורבות באופן ישיר צבאית במלחמה" באזור.

קוריוז ליכולות הדיפלומטיות המצריות התקבל כבר בספטמבר אשתקד, עת מצרים הצליחה לתווך עם משטר האייתוללות, ולהביא להסכם שיחדש את הפיקוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) על מתקני הגרעין באיראן. מנגד, כיום, יש גם קולות במדינות המפרץ הערביות, שלפיהם מצרים הייתה צריכה להיות יותר פעילה בחודשים האחרונים בהגנה על מדינותיהם. כששר החוץ המצרי בדר עבד אל־עאטי נדרש לסוגיה, הוא טען כי "אף מדינה ערבית לא ביקשה ממצרים לבצע התערבות צבאית כלשהי".

מאת מוחמד מאג'די, מתוך אמוואג'. לקריאת הכתבה המלאה.

3עסקת ה־3 מיליארד אירו של התע"א ורפאל על סף סגירה

התעשייה האווירית, החברה הבת שלה אלתא ורפאל העבירו ליוון טיוטת חוזים עבור מכירת הענק של מערכות הגנה אווירית מתוצרתן בעסקת ענק בסך 3 מיליארד אירו. כך מדווח אתר גריק ריפורטר. זהו שלב מתקדם מאוד בתהליך המשא ומתן הארוך שנועד לשדרוג מערך ההגנה האווירית היווני כחלק מתוכנית מגן אכילס המקומית. באתר ניומאני היווני צייני כי ההצעה של שלוש החברות עומדת בכל הדרישות היווניות.

בשלב המתקדם הנוכחי של המו"מ, מתגלים פרטים חדשים ומשמעותיים על העסקה הצפויה. לפי הדיווח, מינימום של 25% מהייצור של המערכות יתבצע בעזרת חברות יווניות, במטרה לחזק את היכולות המקומיות. עבור זאת, החברות הישראליות כבר נקשרו במזכרי הבנות עם חברות מקומיות. עתה, בכירים יווניים מנסים להכניס את אישור העסקה לדיון המועצה הממשלתית לביטחון לאומי כבר ביום חמישי הקרוב.

המערכות שנכללות במסגרת העסקה הן ברק MX, ליירוט טילים בטווחים של 150-35 ק"מ, תוך שהיוונים רוצים על בסיסם להוציא מהשירות את מערכות ההוק. שתי מערכות נוספות הן מתוצרת רפאל: קלע דוד, שתביא להפרשת ה־S-300 הרוסיים; וספיידר שתחליף את OSA-AK ו־TOR-M1 הרוסיים. בה בעת, אלתא צפויה לספק מכ"מים מדגם EL/M-2084 MMR, שמסוגלים לעקוב אחר כ־1,200 מטרות באוויר בטווח של כ־475 ק"מ, או 200 איומים בליסטיים בטווח של כ־100 ק"מ.

מאת טאסוס קוקינידיס, מתוך גריק ריפורטר. לקריאת הכתבה המלאה.