מה אומרים המשקיעים על יום המסחר הראשון של SpaceX?

למרות הקצאה גדולה למשקיעים קמעונאיים וציפיות גבוהות במיוחד, המשקיעים התקשו למצוא דברי ביקורת על ההנפקה הראשונית לציבור (IPO) של SpaceX ביום המסחר הראשון שלה בנאסד"ק ביום שישי: המסחר לא היה תנודתי במיוחד, והמומנטום החיובי נמשך גם לאחר סגירת השוק לסוף השבוע.

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חברת הרקטות, המחשוב והלוויינים סיפקה את ההנפקה הגדולה ביותר בהיסטוריה, עם היקף מסחר של למעלה מ-500 מיליון מניות ומחיר סגירה של מעל 160 דולר - מה שהעמיד את שווי השוק שלה ביום המסחר הראשון על מעל 2.1 טריליון דולר.

Citadel Securities, סיטונאי הקמעונאות הגדול ביותר, אישר כי ל-SpaceX הייתה את פעילות ההזמנות הקמעונאית הגבוהה ביותר שנצפתה אי פעם במכרז IPO.

המניה החלה להיסחר לאחר 11:30 בבוקר וזינקה ב-30% לשיא של 176.52 דולר בפחות משעתיים. אז החלו המשקיעים למכור ולממש רווחים מהחגיגה הראשונית. המניות ירדו חזרה לאזור 158 דולר בשעות אחר הצהריים, אך התאוששו מעט לקראת הסגירה, והתייצבו על 160.95 דולר.

היו חששות מסוימים בוול סטריט שההקצאה הקמעונאית של SpaceX - עד 30% - תגרום לתנודות מחיר חזקות הרבה יותר.

לפי הנתונים שפורסמו, משקיעים יומיומיים הגישו הזמנות של למעלה מ-100 מיליארד דולר עבור מניות החברה. מספר מוסדות הזמינו מניות בשווי מיליארדי דולרים. Robinhood, שסייעה אף היא לחלק מהמשקיעים הקמעונאיים לגשת ל-IPO, רשמה תנועה שוברת שיאים ביום שישי. יותר מ-513 מיליון מניות SpaceX החליפו ידיים ביום שישי.

"אף פעם לא יודעים מה קונים קמעונאיים יעשו עם המניה לאחר הפתיחה", אמר דן אלפרט, מייסד Westwood Capital, ל-CNBC. "ככל שוול סטריט מניחה מניות אצל קונים מוסדיים, בפרט אלה שנחשבים ל'לא מוכרים מהירים', הספינה בטוחה יותר - לעומת מצב שבו מכניסים עניין קמעונאי גבוה מהממוצע".

"אני לא בטוח שזה יכול היה להצליח הרבה יותר מבחינת SpaceX," אמר וויל ריינד, מנכ"ל GraniteShares, ל-MarketWatch.

חוזי העתיד המתמידים (perpetual futures) של ה-IPO הוערכו סביב 162 דולר בפלטפורמת Hyperliquid באמצע השבוע, ומחיר הסגירה של יום שישי היה קרוב לכך.

האם מאסק יצליח לשמור על המומנטום?

מנכ"ל SpaceX אילון מאסק הוא "מאסטר של הנדסה פיננסית," אמר ספנסר ג'קסון, מהנדס לשעבר ב-SpaceX ומנכ"ל Critical Energy.

מאסק טיפח בסיס מעריצים עצום בקרב משקיעים קמעונאיים ומוסדיים כאחד, בזכות יכולתו לעצב חזונות של עתיד מדע-בדיוני. שאיפותיו - משליחת חלליות למאדים ועד הצבת מרכזי נתוני AI בחלל - היו גורם משיכה מרכזי.

זו הסיבה ש-SpaceX, במהלך חסר תקדים, הציעה כ-20% ממניותיה למשקיעים קמעונאיים - לפחות פי שניים מכפי שמשקיעים בודדים יכולים לצפות בכל IPO אחר, לפי מומחים.

אך למרות הפתיחה המרשימה, אנליסטים רבים בוול סטריט הביעו חששות לגבי יכולתה של SpaceX לעמוד בשווי הענק שלה לטווח הארוך.

הדיון התמקד בכדאיות טיל ה-Starship לשימוש חוזר, במונטיזציה של בינה מלאכותית, וביצירת תזרים מזומנים חופשי בעתיד.

חברת מחקר אחת - CFRA - העניקה ל-SpaceX המלצת מכירה זמן קצר לאחר תחילת המסחר. אך הביצועים היציבים והחיוביים של המניה ביום שישי עשויים לדחות את אותם חששות לעתיד - לפחות לעת עתה.

בשבוע הבא, היא תהיה החברה זכאית לצירוף מהיר למספר מדדים מרכזיים, מה שיאלץ למעשה קרנות פסיביות לרכוש את מניותיה. החברה עשויה להיות זכאית להתווסף ל-Nasdaq-100 לאחר 15 ימי מסחר בלבד.

עם זאת, בהודעה ללקוחות ביום שישי, אנליסט CFRA קית' סניידר אמר כי שווי החברה "נראה שמניח" שמספר מיזמים ספקולטיביים יצליחו להתרחב ולייצר תשואות אטרקטיביות. "אנחנו רואים בכך אגרסיביות יתרה," הוא אמר, תוך שנתן ל-SpaceX המלצת מכירה עם יעד מחיר של 115 דולר למניה.