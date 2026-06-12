מהיכן מגיעים עשרות המיליארדים להנפקת הענק של SpaceX

היום (ו') תתחיל להיסחר חברת SpaceX, המסתמנת כאחד האירועים הפיננסיים המכוננים של השנים האחרונות. אתמול החברה רשמה היסטוריה עם ההנפקה הראשונית (IPO) הגדולה ביותר אי פעם, כאשר מכרה 555.6 מיליון מניות במחיר של 135 דולר למניה, וגייסה 75 מיליארד דולר. מחיר ההנפקה מעניק ל-SpaceX שווי שוק של 1.77 טריליון דולר. לאחר שקלול אופציות לעובדים ומניות חסומות, השווי המדולל המלא של החברה מגיע לכ- 1.8 טריליון דולר.

האירוע הדרמטי הזה לא רק יעשיר שורה של משקיעים ותיקים, אלא עשוי להפוך את אילון מאסק - המחזיק בשליטה בחברה, וששוויו הנוכחי מוערך בכ-700 מיליארד דולר - לטריליונר הראשון.

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הנתון שכדאי לשים לב אליו הוא יעד הגיוס: SpaceX של מאסק הציבה יעד חסר תקדים של עד 80 מיליארד דולר. לצורך ההשוואה, במקום השני נמצאת Aramco הסעודית, שהציבה יעד של 25 מיליארד דולר. ברשימה נמצאות חברות רבות כמו AliBaba, סופטבנק, GM, פייסבוק ועוד - כולן הנפקות בטווח שבין 16 מיליארד דולר ל-25 מיליארד דולר, כך שמדובר בנתון חסר תקדים עולמי.

"יריית פתיחה לגל הנפקות"

ניר אורגד, אנליסט מניות חו"ל במערך ההשקעות בבנק לאומי, אומר לגלובס כי " SpaceX עקפה בפער את Aramco. צריך להבין שזה יריית פתיחה לעוד גל של הנפקות. כך בוחנים את תיאבון המשקיעים לחברות גדולות שעוסקות גם ב-AI".

לדבריו, "טרם ההנפקה ראינו הרבה חברות בתחום החלל מזנקות ברקע המהלך הזה והערכת השווי הגבוהה ש-SpaceX נהנית ממנה. הרבה מאוד שחקנים ממתינים בתיאבון לראות שההנפקה עוברת בהצלחה. ההנפקה הזו הולכת להפוך את אילון מאסק לאיש הראשון שיהיה שווה טריליון דולר, שזה כוח באמת חסר תקדים לאדם בודד".

נתון נוסף שצריך להסתכל עליו הוא החתמים בהנפקה הזו. "יש את הבנקים, גולדמן זאקס, מורגן סטנלי ואחרים, אבל מאסק באמת מנהל פה את ההצגה. זאת אומרת, הוא מאוד פעיל, והוא רוצה שהרבה משקיעי ריטייל, מהציבור, יוכלו להשתתף בהנפקה. ההערכות הן שלמשקיעי ריטייל יהיה סביב 30%, שזה גבוה מאוד בהשוואה להנפקות היסטוריות, שם בדרך כלל רק 5%-10% הולכים למשקיעי ריטייל, מה גם שמאסק מנסה לדאוג למעריצים שלו שייהנו מההנפקה הזו", כך מסביר אורגד.

אנחנו מדברים על אילון מאסק, דמות מאוד משמעותית ולא יציבה בהכרח. זה לא מעלה חששות ופערים?

"אני חושב שההשקעה במניה הזאת ובחברה זה מה שנקרא one man show, גם מבחינת האחיזה שלו בחברה. לחברה יש שני סוגי מניות, קלאס A וקלאס B, שההבדל ביניהם הוא בעיקר זכויות הצבעה, ומאסק באמת מחזיק ב-85% ממניות קלאס B, שנותנות לו את השליטה בצורה בלתי מעורערת בהחלטות החברה.

"אז כשבאים להשקיע, כמו בטסלה, צריך להבין שמאסק הוא זה שקובע, הוא זה שמתווה את הדרך ואתה נתון לקפריזות שלנו, לכאן או לכאן, וכמובן גם ליחסים שלו עם הנשיא טראמפ. צריך לזכור של-SpaceX יש חוזים עם משרד ההגנה האמריקאי ונאס"א. בסופו של דבר, מי שמשקיע בחברה הזו לא קונה רק טכנולוגיה; הוא משקיע באילון מאסק ובחזון שלו להקמת מושבה אנושית בחלל".

"מימושים בסקטור השבבים"

יש מי שרואים את ההנפקה הזו כמסוכנת, לצד הנפקות נוספות על הפרק, כמו של OpenAI. השוק משתנה מקצה לקצה?

"אנחנו כבר עדים למימושים מסוימים בסקטור השבבים לאחר ריצה משמעותית, וצריך להבין שהיקפי הגיוסים כאן הם חריגים בכל קנה מידה", מסביר אורגד. "מהמסמכים הרשמיים של SpaceX עולה כי ההוצאות ההוניות (Capex) שלה זינקו לעבר רף של כ-40 מיליארד דולר. זה מסביר את הצורך בגיוס המסיבי, שכן החברה עצמה בשלב זה עדיין הפסדית בשורה התחתונה".

לדבריו, גל ההנפקות הנוכחי צפוי לשאוב מהשוק סכומים אסטרונומיים של 300 עד 400 מיליארד דולר. "חברות הענק צמאות למזומנים, והשאלה היא מאיפה יגיע הכסף. התשובה היא שהוא ייגרע מאפיקים אחרים שעשו חיל בתקופה האחרונה; גופים מוסדיים שמחזיקים בפוזיציות גדולות במניות השבבים מוכרים אותן כדי לפנות נזילות ולתפוס נתח בחברות המובילות והמסקרנות הללו. סכום של 400 מיליארד דולר לא שוכב סתם כך בחשבונות, צריך להנזיל אותו מאיפשהו".

איך זה ישפיע לנו על הכיס

השפעה דרמטית נוספת צפויה על המדדים המובילים. "החשיפה של ה-S&P 500 לסקטור הטכנולוגיה כבר עכשיו גבוהה מאוד ונושקת ל-40%. הוספת חברות ענק בשוויי שוק כאלה רק תגביר את הדומיננטיות הזו", הוא מציין.

והשאלה החשובה ביותר עבור הציבור הרחב: איך כל זה משפיע על הכסף של כולנו?

"קצב הצמיחה של SpaceX עשוי להוביל אותה במהירות לכניסה למדד נאסד"ק 100, ובהמשך סביר להניח שגם ל-S&P 500. המשמעות היא שכל מי שמחזיק בקרנות מחקות מדד, בקרנות הפנסיה או בקופות הגמל, יהפוך למשקיע עקיף בחברה. בשורה התחתונה, הציבור הרחב יקבל חשיפה ישירה לחברות הענק הללו, שנמצאות בחזית הקדמה והטכנולוגיה העולמית בשנים הקרובות".