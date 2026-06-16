מאי היה עוד חודש מצוין לחוסכים בקרנות ההשתלמות והפנסיה בישראל. למרות האי ודאות סביב המלחמה באיראן השווקים טיפסו, ובעקבותיהם גם תשואות החוסכים. במסלולים הכלליים בקרנות ההשתלמות החוסכים נהנו מתשואה חיובית חודשית חזקה של 2.2%, ומתחילת השנה התשואה מצטברת כבר ל-6.6%. בשלוש השנים האחרונות התשואה הגיעה ל-46.6%.

במסלולי המניות החוסכים נהנו מתשואה חזקה עוד יותר של 3.6% בחודש מאי, לא פחות מ-12.3% מתחילת השנה ו-88% במהלך שלוש השנים האחרונות. בדרך כלל זו תשואה שלוקח בשוק המניות להשיג בכמעט עשור שלם.

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כשאלה התשואות במסלולים המרכזיים, המסלול שמחקה את מדד ה-S&P 500 האמריקאי מציג תוצאה חיוורת למדי. המסלול הזה סיפק תשואה של 0.5% בלבד בחודש מאי, מתחילת השנה החוסכים בו הפסידו 2.2% ובשלוש השנים האחרונות התשואה בו עומדת על 41% בלבד - פחות מזו של המסלול הכללי. הסיבה לכך כפולה: החוזק שהפגין שוק המניות של ת"א בשנתיים האחרונות, שיצר את פערי התשואה הגדולים, ובנוסף היחלשות הדולר בשיעור של כ-20% באותה תקוה פגעה קשות בתשואה שהציג המסלול האמריקאי.

הגוף שהוביל את התשואות בחודש מאי במסלול הכללי בקרנות ההשתלמות, הוא בית ההשקעות אנליסט שהניב תשואה נאה של 2.8%. במקום השני נמצא בית ההשקעות הקטן אינפיניטי עם תשואה של 2.6%, ובמקומות הבאים כלל והראל עם 2.4% ו-2.3% בהתאמה. את המקומות האחרונים תפסו הפעם בתי ההשקעות מור ומיטב, עם תשואה של "רק" 1.8% לכל אחד.

מתחילת השנה מי שממשיכה לשמור על ההובלה היא חברת הביטוח כלל, שהניבה תשואה של 8.2%. אחריה נמצא אינפיניטי (7.7%) ואחריו הראל ואנליסט עם 7.6% ו-7.1% בהתאמה. בתחתית נמצאים הפניקס ומיטב (6.1% לכל גוף), ילין לפידות עם 5.1% ואלטשולר שחם אחרון עם 4.8% בלבד.

במסלול המנייתי, כלל מובילה בחודש מאי עם תשואה של 4.4%, אחריה אנליסט עם 4.1% והראל עם תשואה של 4%. בתחתית הטבלה נמצאות מיטב עם 3.3%, הפניקס עם 3% ואלטשולר שחם עם 2.7% בלבד. מתחילת השנה שוב כלל מובילה עם תשואה של 15.5%, והיא פותחת פער קטן בצמרת. אחריה נמצאת חברת הביטוח הראל עם כמעט 15% ואחריהן מור ומגדל עם 13.2% ו-13.1% בהתאמה.

בתחתית הטבלה במסלול המנייתי מתחילת השנה נמצאים הפניקס עם 11.5%, ילין לפידות עם 10.6%, וגם כאן אלטשולר שחם הרחק מאחור עם תשואה של 7.7% בלבד.

מה עבד בחודש מאי?

ניר עובדיה, סמנכ"ל בכיר ומנהל אגף השקעות עמיתים בחברת הביטוח כלל, מציין כי "למרות שאנחנו מזוהים יותר מאחרים עם השקעות בישראל, ידענו להשיג תוצאות יפות דווקא בחודש שבו ת"א הייתה חלשה יותר מחו"ל, ובטח מהטכנולוגיה והשבבים. בארץ היינו במניות אנרגיה הירוקה שעבדו בצורה מאוד חזקה, ובמשקל חסר בבנקים. בחו"ל הענקנו חשיפה משמעותית לשבבים וטכנולוגיה, שעבדו בצורה פנומנלית".

גם ערן גולדרינג, ראש אגף ההשקעות והמשנה למנכ"ל בבית ההשקעות אנליסט, מציין לטובה את תחום האנרגיה הירוקה ובפרט מניות אנלייט, אנרג'יקס, דוראל, נופר ועוד. כמו כן, "בסקטור בתי ההשקעות יש לנו חשיפת יתר למניות מיטב, אי.בי.אי ומור, גם הארכנו מח"מ בזמן הירידות במרץ, ועם הטכנולוגיה זה עבד לטובתנו".

אמיר איל, יו"ר ואסטרטג ההשקעות הראשי של קבוצת אינפיניטי אילים, ממצטייני החודש שעבר, מוסיף ש"במאי לא היינו בשום מקום חוץ מישראל וארה"ב, והסיפור היה להתמקד בהן, בדגש על חדשנות וטכנולוגיה. גם העובדה שלא היינו באירופה ובשווקים מתעוררים עזרה לנו. בכלל, אנחנו נמצאים ב'שורט' על האירו ועל גוש האירו, וזה ייצר יתרון יחסי".

גם כאן בחודש מאי בלטה אינפיניטי לטובה עם תשואה של 3.7% במסלול לבני 50 ומטה. מבין החברות הגדולות, הראל בלטה עם תשואה של 2.7% ואחריה כלל עם 2.6%. את המקומות הבאים תופסות מגדל, מור ומנורה מבטחים עם 2.5% לכל אחת.

מתחילת השנה בולטת קרן הפנסיה של בית ההשקעות מור עם תשואה של 10.4%, אחריה אינפיניטי והראל יחד עם תשואה של 9.5% כל אחת. צמודה אליהן כלל עם 9.4%. בתחתית, הפניקס עם 7.4% ואלטשולר שחם הרחק מאחור עם 5.9% בלבד.

איפה לשים את הכסף?

איל מאינפיניטי מעריך כי עוד לא נאמרה המילה האחרונה במלחמה מול איראן. "אין באמת הסכם, להערכתנו טראמפ מנהל מו"מ יותר מתוחכם מאיראן. כדאי לקחת פחות כפשוטם את כל הדיבורים בתקשורת, טראמפ רוצה לעבור את המונדיאל בשקט. בעוד חודשיים נראה מציאות שונה לחלוטין ממה שמדברים עליו היום כהסכם", אומר איל.

"טראמפ עושה הכול 'בכאילו'. אין לו סיבה לוותר לאיראנים. בשוק בת"א רואים כיום את הירידות כי קשה 'לעבוד' על הבורסה המקומית. הרבה אנשים שותפים להערכה שאין באמת הסכם, לכן כדאי בינתיים להיזהר עם האופוריה שרואים בחו"ל כעת. מוטב להיות בחשיפה של 50-50 לישראל וחו"ל".

עובדיה מכלל מנגד מציע להסיט יותר כספים לחו"ל כעת ומעריך שהמצב הנוכחי יכול להוביל שם לעליות. "הלחצים האינפלציוניים יירגעו ולכן גם תהיה רגיעה בצפי העלאות הריבית או עליית התשואות באג"ח", לדבריו. "זה יכול להוביל להמשך עליות בחו"ל יותר מאשר בישראל. המשך עלייה בנכסי סיכון, תוך רוטציה מאנרגיה וטכנולוגיה לתחומים נוספים. תהיה התרחבות בביצועים ותשואות גם בסקטורים רגישים יותר לריבית ולתשואות, כמו תשתיות ונדל"ן, צריכה בסיסית וגם מחזורית. מנגד זה פחות טוב לבנקים. ובתוך ארה"ב? בשלב זה מדד S&P 500 עדיף בעיניי על הנאסד"ק".

גולדרינג מאנליסט מציע חשיפה של 60%-40% במניות לטובת חו"ל. לדבריו, "דוחות החברות טובים ועדיין למרות העליות שם הרווחיות מאוד עלתה, והמכפיל של S&P 500 סביר ועומד על 20. אבל בהחלט קיים חשש שאם יהיה 'שיהוק' כלשהו בדוחות של חברות גדולות, כפי שכבר ראינו לאחרונה באורקל למשל, השווקים יידעו לרדת. לכן צריך תיק מפוזר, גם בארץ וגם בחו"ל.

"באפיק האג"ח התשואות קדימה סבירות, בטח בישראל. אם האינפלציה והריבית יורדות, יש פה עוגן לא רע".