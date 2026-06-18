המדינה האירופית שמאמנת את הצבא הלבנוני לפנות מוקשים

ספרד מאמנת את הצבא הלבנוני בפינוי מוקשים. בארה"ב, הפנטגון נערך לרכש עצום של יותר מטריליון דולר, ובמדינות הבלטיות מתכננים את קרבות הרובוטים העתידיים. על כל זאת ועוד בפינת התעשיות הביטחוניות השבועית של גלובס.

ספרד מבקרת את ישראל, ומאמנת את לבנון

ספרד תחת ממשלתו של פדרו סאנצ'ס נחשבת למדינה הביקורתית ביותר נגד ישראל בקרב האיחוד האירופי, וזה משתקף בין השאר בתעשיות הביטחוניות, שמולן הממשל במדריד ביטל במהלך המלחמה עסקאות. עם זאת, כעת ניכר שזו רחוקה מלהיות ההשפעה היחידה של מדריד על המצב הביטחוני במזרח התיכון: צבא ספרד סיים הכשרה של חיילי צבא לבנון בפינוי מוקשים, שנמשכה שמונה שבועות בסראגוסה ובביירות.



עבור המשימה הזו, הספרדים שילבו חברה מקומית שעוסקת בתחום זיהוי ופינוי חימושים, שהכשירה צוותים במשך שישה שבועות - והשבועיים האחרונים היו בגדר התנסות. ההכשרה התבצעה תחת "המועצה הטכנית ללבנון" (MTC4L), ישות בינלאומית ששואפת לשפר את היכולות של צבא לבנון וכוללת מדינות מערביות נוספות, בהן איטליה, גרמניה וצרפת.

לכל הפחות ברמה ההצהרתית, צבא לבנון מעוניין להשתמש בהכשרות לטובת התמודדות עם השלכות ההסלמות האחרונות בין ישראל לבין חיזבאללה. פינוי המוקשים הוא רק רובד אחד של ההכשרות שלהן דואג MTC4L לצבא לבנון, כשבמחצית הראשונה של השנה עברו טיילי חיל האוויר הלבנוני אימוני לחימה.

מסע הרכש של הפנטגון בסך טריליון דולר

ועידת התקצובים של בית הנבחרים האמריקאי הציגה את הרכש הביטחוני המיועד בתקציב 2027, שצפוי לעמוד על 1.15 טריליון דולר - לפי בקשת הפנטגון. ההשפעה של מבצע שאגת הארי על תקציב הביטחון האמריקאי ניכרת מההוצאות על פיתוח יכולות ייצור החימושים, בסך כ־10.6 מיליארד דולר, ובמיוחד מיירטי פטריוט PAC-3 ,THAAD וטילי טומהוק ששוגרו לאחרונה בהיקפים חריגים במיוחד.



בראייה עתידית, ניכרת השקעה של 379.9 מיליון דולר בחזון "כיפת זהב" של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ למערך הגנה אווירית רב־שכבתי על ארה"ב. בה בעת, מתוכננת השקעה של לא פחות ממיליארד דולר בתוכנית קבוצת התקיפה האוטונומית. קרי, שימוש נרחב באמצעים בלתי מאוישים בזירות שונות, לטובת משימות ביטחוניות.

ברכש האמצעים ניכרת, כצפוי, כמות מטוסים רבה במיוחד. בין אלו נמנים כ־3.5 מיליארד דולר לרכש 15 מתדלקים מדגם KC-46, ו־2.6 מיליארד דולר למפציצים מדגם F-15EX. בתחום מטוסי הקרב נראה שהאמריקאים כבר מסתכלים קדימה, ומעוניינים לתקצב את פרויקט מטוס הקרב מהדור השישי מדגם F-47 ב־5 מיליארד דולר.

פולין רוכשת במיליארדי דולרים על חשבון האיחוד האירופי

משרד ההגנה של פולין סגר עסקאות עם חברות מקומיות בהיקף גדול במיוחד של כ־60 מיליארד זולטי (כ־16.5 מיליארד דולר) לרכש רכבים משוריינים, תותחים, מרגמות ואמל"ח נוסף, בעזרת תוכנית SAFE של האיחוד האירופי להלוואות ביטחוניות בריבית נמוכה. התוכנית שאושרה במאי אשתקד כוללת 150 מיליארד אירו בהלוואות לטווח ארוך של עד 45 שנה, כשלמלוות יש אפשרות להקפאת תשלומים למשך עשור.



תוכנית הרכש של ורשה מתאימה לבריסל, משום שהדרישה היא שהרכש יהיה של מוצרים שלכל הפחות 65% מרכיביהם ממדינות האיחוד האירופי או אוקראינה. באופן מפתיע למדי, נוצרה סערה פוליטית של ממש בוורשה, משום שהנשיא קרול נברוצקי התנגד לנטילת ההלוואה, בטענה כי היא תאפשר לבריסל לעכב את הכספים. על כן, שר ההגנה ולדיסלב קוסיניאק־קמיש נאלץ לאשר את זאת במסגרת הליך ממשלתי.

בשורה התחתונה, הנהנית העיקרית מהחוזים תהיה הענקית הביטחונית הממשלתית המקומית PGZ. ממשלת פולין מתכוונת להשתמש בסכום לרכישת 146 נגמ"שי בורסוק, 96 תותחי 155 מ"מ מדגם קראב, ומערכות רקטות שונות. שר ההגנה הפולני הסביר כי הרכש בעזרת ה־SAFE חשוב, שהרי הוא ידרוש את הרחבת פסי הייצור הביטחוניים, ובכך יסייע להגברת היצוא.

יחידת התקשורת שתנהל קרבות רובוטים

שדה הקרב המודרני מאתגר במיוחד בשל הצורך לנהל בעת ובעונה אחת אמצעים בלתי מאוישים רבים, באוויר, ביבשה וגם בים. מול זאת, עומדים אמצעי שיבוש, שנועדו להקשות על ניהול כל כלי בפני עצמו, וקל וחומר כולם יחדיו. בצל האתגר המשמעותי, החברה הביטחונית האסטונית ווגוויסיר יצרה יחידת תקשורת ייעודית וקטנה יחסית, שנועדה לנשיאה נוחה על אמצעים בלתי מאיישים ולהימנע מקטיעות התקשורת בין האמצעים הרבים.



בחברה האסטונית מדגישים כי היעד הוא הגברת המודעות והשליטה בכל הפלטפורמות ובכל הזירות, במטרה לאפשר למפקדים לנהל את שדה הקרב בכל ההיבטים, אבל מעמדת שליטה אחת בלבד. בישראל מתעסקים בימים אלה באתגר רחפני ה־FPV מונחי הסיב האופטי אבל אלו מוגבלים בטווחים לקילומטרים בודדים, כשמעבר אליהם מוכרחים להנחיה מרחוק שאינה מבוססת סיב, שמכביד על הרחפן.

זה יוצר פתח להתמודדות הגנתית של מפעילי הרחפנים עם שיבושים מסוג ג'אמינג וספופינג. בג'אמינג, משבשים את התקשורת של המפעיל עם הרחפן, במטרה שהוא יירד לקרקע או יטוס עד שהסוללה תתרוקן והוא ייפול. ספופינג הוא מתן אות שגוי כדי לפגוע ביכולות ניווט ה־GPS. חברת ווגוויסיר פותרת את האתגרים בזכות ניהול ותעדוף ערוצי תקשורת באופן שוטף בין דור חמישי ודור רביעי, Wi-Fi, טרמינלים לווייניים של סטארלינק, ורשתות צבאיות טקטיות.