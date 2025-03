"אויבי אמריקה לא יראו את זה בא": זה מטוס הקרב החדש של טראמפ

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע היום (ו') על בחירתו בבואינג לפיתוח מטוס הקרב מהדור השישי הראשון של ארה"ב, על חשבונה של לוקהיד מרטין. F-47 צפוי להחליף את F-22 בתור מטוס העליונות האווירית של ארה"ב, כשהמשמעות העיקרית היא שבדומה ל-F-22 - ארה"ב לא צפויה למכור אותו לאף מדינה. אם כך, מהו בכלל הדור השישי? מהי מטרת הפרויקט? ומיהן היריבות של ארה"ב בתחום? גלובס עושה סדר.

מטוסי הקרב המתקדמים כיום, F-35 האמריקאי, צ'נגדו J-20 הסיני וסוחוי 57 הרוסי, משתייכים לדור החמישי. זו אמנם עלית הטכנולוגיה אבל במדינות רבות בעולם, במיוחד כאלו רבות ממון, כבר רצים קדימה. מטוסי הקרב מהדור השישי צפויים להיות מבצעיים רק בעשור הבא, אבל כבר כעת ידוע, בין השאר, כי הם יקחו את הבינה המלאכותית ואת יכולות החמקנות לקצה.

Dominate the Skies

Get your first look at what will be the most advanced, lethal, & adaptable fighter ever developed... the U.S. Air Force's F-47. pic.twitter.com/ca1CeBABb5