חברת הרחפנים מישראל, XTEND AI Robotics, משלימה השבוע את המיזוג שלה לחברה האמריקאית JFB ומנייתה תתחיל להיסחר בבורסת ניו יורק ביום שישי הקרוב, 4 בספטמבר, תחת הסימול XTND.

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אקסטנד, שנבחרה לאחת מחברות הסטארט אפ המבטיחות של גלובס מוזגה לחברת JFB שעסקה קודם לכן בתחום הבנייה. המיזוג נקבע לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר, בהתאם להערכת שווי שקבעה חברת הייעוץ האמריקאית, Marshall & Stevens, בפברואר האחרון.

אקסטנד מנוהלת על-ידי אביב שפירא שהוא אחד ממייסדי החברה. הוא הקים אותה יחד עם אחיו, מתאו שפירא, ועם אדיר טובי ורובי ליאני ב-2018. חברה קודמת שהקימו האחים שפירא, Replay Technologies, נמכרה לאינטל ב-170 מיליון דולר לפני כעשור.

מגיימינג למענה ביטחוני בעוטף עזה

לפי הודעתה של אקסטנד, בכירי החברה ישתתפו בטקס פתיחת המסחר ויצלצלו בפעמון פתיחת המסחר ב-8 בספטמבר. בהודעה סופר על הקמת החברה: המטרה הייתה הקמת חברת גיימינג המבוססת על טכנולוגיות רחפנים, אלא שהמציאות הישראלית שינתה את מסלולה. "כשבלוני התבערה מעזה החלו לאיים על יישובי ושדות עוטף עזה, הבינו המייסדים כי הטכנולוגיה שפיתחו יכולה לעשות הרבה יותר ממשחק - היא יכולה לתת מענה מידי לאתגרים שמסכנים חיי אדם. מתוך התפיסה הזו צמחה XTEND לחברת Physical AI גלובלית, ומה שהתחיל כטכנולוגיית גיימינג הפך לטכנולוגיה שנועדה להגן על חיי אדם, כשהחברה הפנתה את יכולותיה לעולמות הביטחון", נכתב בהודעה.

לפי אקסטנד, העיקרון הטכנולוגי שמלווה אותה הוא הרחבת טווח הפעולה האנושי בלי לחשוף את האדם עצמו לסכנה, והמערכת שפיתחה מתפעלת כוח עבודה רובוטי אוטונומי בסביבות מסוכנות ומורכבות. בחברה מציינים שיש לה פעילות גלובלית מוכחת, עם מעל 12,500 מערכות שיוצרו ונפרסו ביותר מ-30 מדינות ובחמישה אזורי לחימה בעולם.

ההודעה על מיזוגה והפיכתה לחברה ציבורית לוותה גם בהשקעה של 152 מיליון דולר וכפי שפורסם בעבר בין המשקיעים בה נמנה אריק טראמפ, בנו של הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ. כספי הגיוס ישמשו להמשך השקעה בייצור הגלובלי של אקסטנד ולפיתוח מוצרים, במטרה לדבריה לענות על הביקוש הגובר מצד לקוחות ברחבי העולם.

״זהו רגע מרגש ומכונן עבור XTEND ובעיקר עבור האנשים שבנו אותה והאמינו בדרך שלנו מהרגע הראשון", מסר המנכ"ל אביב שפירא. "ההפיכה לחברה ציבורית היא ציון דרך משמעותי במסע שהתחיל לפני פחות מעשור בישראל, והיא מאפשרת לנו להאיץ את הצמיחה, להמשיך לפרוץ את גבולות הטכנולוגיה ולהביא את המערכות שלנו ליותר אנשים, ארגונים ומשימות ברחבי העולם. המערכות שלנו נולדו מתוך מציאות שבה בני אדם נדרשים להיכנס מדי יום לסביבות מסוכנות ומורכבות, ומתוך ההבנה שטכנולוגיה יכולה וצריכה לשנות את המשוואה הזו. עבורנו, אוטונומיה אינה עוסקת בהחלפת האדם, אלא בהרחבת היכולת שלו לפעול תוך צמצום החשיפה שלו לסכנה. כחברה ציבורית יש לנו עכשיו הזדמנות ואחריות גדולות יותר לקחת את החזון הזה קדימה - לבנות את הדור הבא של Physical AI ולהשתמש בו כדי להפוך את העולם לבטוח יותר".