קבוצת הנדל"ן שהסתבכה מפרסמת דוחות: הרווח קפץ כמעט פי 3

כשהיא במוקד הסערה בעקבות אי־סדרים ונטילת כספים של הבעלים, קבוצת הנדל"ן בסט פרסמה את הנתונים הכספיים שלה לרבעון השני של השנה ולמחצית הראשונה, ובמקביל מדווחת על שני מינויים חדשים לדירקטוריון.

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בסיכום הרבעון, הרווח הנקי עמד על 34.8 מיליון שקל, עלייה של 177% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. גם במחצית הרווחים זינקו ל־47 מיליון שקל לעומת 27.3 מיליון שקל במחצית הקודמת. הגידול ברווחים מיוחס לגידול בהכנסות המימון של הקבוצה (שקפצו פי 8 מ־2.8 מיליון שקל בשנה שעברה ל־22.7 מיליון ברבעון הנוכחי), והן משערוך חיובי בשל ביטול והפחתה מלאה של התחייבות לפיצוי לקבוצת הפניקס (שהייתה קיימת למקרה שההנפקה לא תצא לפועל). לאחר שהחברה השלימה את ההנפקה, היא תשלם פיצוי מוגבל של 52.5 מיליון שקל, אך עדיין מדובר בשערוך חיובי של כ־18.4 מיליון שקל שהשתרשר לשורה התחתונה.

גם ההכנסות של הקבוצה גדלו והסתכמו בכ־603 מיליון שקל לעומת כ־453 מיליון שקל ברבעון המקביל (עלייה של כ־33%), והללו נובעות מגידול בהיקפי הפעילות בתחום הבנייה.

רוב המכירות של הדירות הן מבצעי מימון

במחצית, נמכרו 98 יחידות דיור בהיקף כולל של 259 מיליון שקל. מחיר דירה ממוצעת עמד על 2.6 מיליון שקל, כאשר בחברה מציינים כי המכירות הללו כוללות שלל הטבות: "כגון פטור מהצמדת התמורה או חלקה למדד המחירים לצרכן, וכן תנאי תשלום נוחים יותר"; היא מציינת, בין היתר, הטבות כגון "תשלום של 20%־15% ממחיר הרכישה בסמוך למועד החתימה ותשלום היתרה בסמוך למועד המסירה... פטור מהצמדת חלק או מלוא התמורה שטרם שולמה למדד תשומות הבנייה.. והלוואות יזם". היקף המכירות שנהנו מתנאי תשלום מיטיבים עמד על 21% מהמכירות במחצית, היקף המכירות במסלול הלוואות יזם עמדו על 43% והיקף המכירות במסלול פריסת תשלומים לינארית (תנאים לא מיטיבים) עומדים על כ־36%.

מאז סיום המחצית ועד היום, החברה מדווחת על מכירות של 25 דירות, בהיקף של כ־75 מיליון שקל, כלומר כמעט 3 מיליון שקל בממוצע לדירה, וגם כאן ההטבות השפיעו על חלק ניכר מהמכירות. כ־30% מהמכירות היו בתנאי תשלום מיטיבים, ו־14% בהלוואות יזם.

בדוחות גם התייחסו לסערה שמרחפת מעל החברה בנוגע לאי־סדרים שהתגלו באשר ליותר מ־2 מיליון שקל שנטלו בעלי החברה עבור עבודות פרטיות בנכסים שבבעלותם: "בתקופה שמחודש ספטמבר 2025 ועד חודש יוני 2026,שולמו מכספי חברת-הבת, חשבונות הקשורים לבעלי השליטה וקרוביהם של בעלי השליטה הנובעים מעבודות פרטיות שבוצעו על־ידי קבלני משנה בנכסים בבעלות בעלי השליטה וקרוביהם, המצטברים לסך כולל של כ-2,195 אלפי ש"ח (כ־2.2 מיליון שקל) מבלי שבעלי השליטה חויבו סכומים אלו מול החברה. בתוספת ריבית, עומד הסכום על 2,286 אלפי ש"ח". בחברה מציינים כי בעלי השליטה החזירו לחברה את כל הסכום, אך מוסיפים כי בדוח הבדיקה נמצא גם כי 100 אלף שקל שמקורם בפרויקט אחר "שולמו עבור צד שלישי שלא כדין ושלא בהתאם לנהלי החברה".

השמאי הראשי ובכירה בלאומי: הדירקטורים החדשים

במקביל לפרשה הזו שהסעירה את שוק ההון והפילה את המניה בכמעט 20%, כעת ממנים בבסט שלושה דירקטורים חדשים בתקווה להשיב את האמון של המשקיעים: דפנה לנדאו, שהייתה ראש מערך הבנייה והנדל"ן בבנק לאומי וניהלה את חברת מרתון מימון (דירקטורית רגילה); טל אלדרוטי, שהיה השמאי הממשלתי הראשי במשרד המשפטים, ונציג שר הביטחון בוועדת הערר למס רכוש וקרן פיצויים, ימונה לדירקטור בלתי־תלוי; ונטלי קפלן ווזאנה, שניהלה חברת ייעוץ השקעות וכיהנה כמרצה בפקולטה לניהול באוניברסיטת ת"א (דירקטורית רגילה).