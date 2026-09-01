חברות ה-BVI שמגיעות מארה"ב לגייס חוב בתל אביב ממשיכות לספק שערוריות בתחום הממשל התאגיד. בעל השליטה ומנכ"ל חברת קוהאן פרופרטיס, בעלת נכסים מסחריים בארה"ב, מייק קוהאן, שהבטיח בחודש שעבר להשיב מיליוני דולרים שמשך מקופתה ללא דיווח ואישור, המשיך להוציא ממנה כספים גם לאחר מכן.

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קוהאן מדווחת הבוקר כי ממצאי בדיקות נוספות שביצעה לאחר מועד הדיווח הקודם, הרי שנכון לסוף יוני האחרון היה קיים חוב של קוהאן כלפי החברה בסך של 8.1 מיליון דולר. בדיקות נוספות שביצעה החברה העלו כי במהלך חודש ביולי השנה נמשכו על ידי קוהאן סכומים בסך של 7.4 מיליון דולר לעומדת סכום נמוך יותר שדווח למשקיעים בבורסה בתל אביב (4.9 מיליון דולר).

עיקר הפער נבע ממשיכה מחשבון של נכס בשיקגו, שלא נכלל בבדיקה הקודמת של החברה. מהבדיקה העדכנית התברר כי עד ל-29 ביולי משך קוהאן מאותו חשבון 1.1 מיליון דולר נוספים.

נזכיר כי באסיפת משקיעים שכינס קוהאן באמצע יולי הוא התנצל שוב ושוב בפני המשקיעים והבטיח כי "אירועים דומים לא יחזרו על עצמם לעולם", והוסיף כי החזיר את הכסף. אלא שכאמור ממצאי הבדיקה החדשים מלמדים שבמהלך אותם ימים המשיך קוהאן למשוך כספים מחשבונות החברה.

משיכות המיליונים, ההדחה והחוב שנותר

קוהאן מוסיפה כי עד כה השיב הבעלים סכום של 12.6 מיליון דולר. ולאחר כל ההתחשבנויות והקיזוזים הרלוונטיים, אומרים שם, קיים לו חוב של 4 מיליון דולר. יתרה שלא כוללת ריבית שעליו לשלם. ועדת הביקורת והדירקטוריון פועלים מולו להשיב את כספיו. הוא הודיע כי עד לסוף אוגוסט (יום שני השבוע) ישיב 2 מיליון דולר.

"לאור הכשלים עליהם דווח בדוח המיידי ובדוח מיידי זה", נכתב בהודעת החברה, "הגיע דירקטוריון החברה להבנות עם בעל השליטה, שלפיהן החל מה-31 באוגוסט 2026, יסיים בעל השליטה את כהונתו כמנכ"ל החברה". בד בבד הוא ימונה לנשיא החברה "באופן שיאפשר את המשך תרומתו לניהול עסקי הנדל"ן של החברה.

עוד הוסכם כי מהחל מאותו מועד (31.8) ימונה מר רן בן דניאל, סמנכ"ל הכספים של החברה, כממלא מקום מנכ"ל החברה עד למינוי מנכ"ל קבוע, והוא יופקד, בין היתר, על ניהול פעילותה השוטפת של החברה וענייניה היומיומיים".

בפעם הקודמת טען קוהאן: טעות בתום

בשיחה עם המשקיעים ביולי טען קוהאן זה מכבר כי "הסיבה שהאירועים האלו קרו לא הייתה בגלל חוסר יושר. זו הייתה טעות בתום לב. זה נבע מהמבנה הארגוני שלי שלא היה בנוי עבור חברה ציבורית. אני בעסקים כבר 22 שנה ובניתי את החברה הזו בצורה יסודית מאוד. עבדתי קשה מאוד, עבדתי 12 שעות ביום, כמעט לא לקחתי חופשות. הסיבה שזה קרה היא שהמבנה שלי לא היה מבנה תקין".

בעקבות האירועים הקודמים דירקטוריון החברה על הורה לרואי החשבון לבחון מחדש את כל דוחות העבר, שלל באופן מיידי מקוהאן את זכויות החתימה הבלעדיות שלו, ומינה את קצין הציות, ערן קנטי, כמורשה חתימה כפוי בכל חשבונות הבנק של החברה. אלא שכעת מתברר לכאורה שגם הסנקציות הקודמות לא עצרו את קוהאן מלהמשיך ולמשוך כספים מחשבונות הבנק של נכסי החברה. נותר רק לראות אם הדחתו כעת של קוהאן מתפקיד המנכ"ל, ומינויו לנשיא "כדי שיתרום לעסקי הנדל"ן של החברה", אכן תשנה משהו מההתנהלות של החברה.

קוהאן פרופרטיס הודיעו כי בכוונתם לדחות את מועד הפרסום של הדוחות לרבעון השלישי. זאת משום ש"בהתאם להתפתחויות המתוארות בדוח מיידי זה ולממצאים הסופיים של הבדיקה האמורה, ובהינתן כי החברה והדירקטוריון הגיעו למסקנה כי קיים צורך בתיקון דוחות כספיים לתקופות קודמות, החליטו החברה והנהלתה, על דחיית מועד פרסומם של הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני". הדוחות, כך נמסר על ידי החברה, יפורסמו בימים הקרובים.

קוהאן פרופרטיס גייסה במארס האחרון בבורסה בת"א אג"ח (סדרה א') בהיקף של 412 מיליון שקל. ההתדרדרות בחברה הגיעה חודשים בודדים לאחר הגיוס, בעקבות דרישה להבהרות מרשות ני"ע על משיכות שבוצעו על ידי בעל השליטה. בניגוד לפרשה אחרת, בחברת ה-BVI סימד, שם קרסה החברה, כאן מדובר לכאורה באי סדרים כספיים ולכן האג"ח המשיכה להיסחר. האג"ח תפתח הבוקר את המסחר בתשואה לפדיון של 9.8%, לאחר שכבר נסחרה בתשואה לפדיון גבוהה יותר (סיכון גבוה יותר) של 16% ב-10 ביולי האחרון. מאז עלה מחיר האג"ח והתשואה לפדיון ירדה כאמור, עדיין ברמה קרובה לשיעור דו-ספרתי (אג"ח זבל).