אג"ח חברת ה-BVI קוהאן פרופרטיס של מייק קוהאן נופלות היום (ה') במהלך המסחר בבורסה ונסחרות בתשואה דו-ספרתית של כ-13% (אג"ח זבל), לאחר שמדיווח של החברה בליל רביעי עלה כי בניגוד להצהרות העבר, לא כל הכספים ששימשו לפירעון הלוואות על נכסיו הפרטיים הושבו לקופת החברה.

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לפי הדיווח העדכני, יתרת חובו של קוהאן, שנטל מהחברה כ-30 מיליון שקל (9.6 מיליון דולר) לפי דיווחה מוקדם יותר החודש, בין היתר לשימושים פרטיים, עומדת כעת על כ-3.8 מיליון דולר. ועדת הביקורת בדירקטוריון החברה חייבה אותו בריבית של 15% בשנה. מהדיווח העדכני עולה עוד כי חלק מהמשיכות בוצעו גם אחרי שמונה מורשה חתימה נוסף.

קוהאן פרופרטיס גייסה בבורסה בתל אביב כ-412 מיליון שקל באג"ח (סדרה א'). לפי הדיווח החדש, בבדיקת כלל התנועות בחשבונות החברה והחברות-הבנות מאז ההנפקה נמצא כי נכון לסוף יוני האחרון, עמד חובו של קוהאן לחברה על כ-7.8 מיליון דולר. לאחר הפקדות שביצע במהלך חודש יולי ולאחר קיזוזים שונים, ירדה היתרה כאמור ל-3.8 מיליון דולר. קוהאן התחייב לפרוע את היתרה עד 31 באוגוסט, ואת הריבית ואת התשלומים הנלווים עד סוף השנה.

מרכיב מרכזי בחוב נובע מהלוואת ההון המועדף בהיקף כ-4.7 מיליון דולר שנטל קוהאן טרם ההנפקה. הבדיקה העלתה כי 2.5 מיליון דולר מתוכה לא שימשו למטרה שיועדה להם, אלא הועברו לפירעון הלוואות על נכסים פרטיים שאינם חלק מהחברה המנפיקה. בתוספת ריבית ודמי יציאה מגיע החוב בגין רכיב זה לכ-3.9 מיליון דולר.

ועדת הביקורת של החברה קבעה כי קוהאן יישא על החוב ריבית שנתית של 15%, כאשר מדובר בריבית גבוהה בשל הסיכון, היעדר בטוחות ואופי השימוש שנעשה בכספים. הדיווח בהאחרון חושף גם כשלים במנגנוני הבקרה, שכן חלק מהמשיכות בוצעו גם לאחר שמונה בחברה מורשה חתימה נוסף, משום שנהלי העבודה טרם הוטמעו במלואם ותהליך התאמת זכויות החתימה בחשבונות החברות הבנות טרם הושלם.

בעקבות האירועים מינתה החברה סמנכ"ל כספים חדש ויועץ משפטי פנימי, הגבילה את זכויות החתימה כך שקוהאן אינו יכול לחתום לבדו, והרחיבה את מנגנוני הבקרה. לפי דיווחי עולה כי מאז הדיווח הקודם בתחילת החודש השיב קוהאן כ-6 מיליון דולר, וכי בסך-הכול החזיר וזיכה את החברה בכ-11.7 מיליון דולר מתוך כ-15.5 מיליון שיצאו מחשבונות המנפיקה מאז ההנפקה.

בתחילת החודש דיווחה החברה, בעקבות דרישת הבהרות של רשות ניירות ערך, כי קוהאן עשה שימוש בכ-9.6 מיליון דולר מתמורת ההנפקה לפירעון חובות על נכסים פרטיים שלו, ללא גילוי בתשקיף. אז נמסר כי קוהאן טוען שהשיב את מלוא הכספים במסגרת עסקת סאות' דירבורן בשיקגו, טענה שנסתרה בדיווח הנוכחי. הפרשה נחשפה כחודש וחצי לאחר קריסת חברת מחנות הקיץ סימד, חברת BVI נוספת שגייסה אג"ח בתל אביב וקרסה בפרק זמן קצר.