המניה מזנקת ב-20%: מאבק שליטה בנובולוג - מה יבחרו המוסדיים?

חברת הלוגיסטיקה והניהול לשוק הרפואי נובולוג פרסמה אמש (ד') שתי הודעות בזו אחר זו. בראשונה היא הודיעה כי חברת מובמנט בראשות אלי דהן מעוניינת להשקיע 100 מיליון שקל בנובולוג תמורת כ-21% מהחברה, בפרמיה של כ-5% על מחיר השוק.

בהודעה השנייה הודיעה חברת מבט אפ, החברה המשפחתית של מייסד נובולוג אוהד פוזיס המחזיקה היום כ-26.7% בנובולוג, על כינוס אסיפה כללית במטרה להחליף את הדירקטוריון, ככל הנראה במטרה לחסום את העסקה.

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מניית נובולוג נסחרת הבוקר (ה') לפי שווי של 360 מיליון שקל, לאחר ירידה של 42% בשנה האחרונה וירידה של 77% מהשיא שנרשם במניה בשנת 2021. בעקבות ההודעה עולה מניית החברה ב-15%.

סינרגיה בין החברות

נובולוג היא ממובילות שוק הפצת התרופות בישראל, ובשנים האחרונות התפתחה לתחומים נוספים כמו אשפוזי בית ופתרונות דיגיטליים לתחום הרפואי, כולל ניהול מרפאות.

מובמנט היא קבוצה בתחום איכות החיים, הכוללת חדרי כושר, אפליקציות לניהול חדרי כושר, אפליקציות המנגישות חדרי כושר למנויי קופות החולים ומועדוני עובדים (כללית אקטיב ו-UpApp), ציוד לחדרי כושר, קליניקות לונג'ביטי ועוד - כך שבין שתי החברות יש סינרגיה. אלי דהן, העומד בראש מובמנט, היה גם בעל מניות בנובולוג בעבר, לאחר שמכר לה את חברת אינפומד, ובשיא החזיק כ-8% בחברה.

קבוצת מובמנט גייסה בינואר 120 מיליון שקל מלאומי פרטנרס (80 לתוך החברה ועוד 40 לדהן עצמו) לפי שווי של 520 מיליון שקל, כך שהיא מצוידת בהון הדרוש לביצוע העסקה.

לוח זמנים מצומצם

דהן הגיש הצעה מחייבת שאינה דורשת בדיקת נאותות ואינה כפופה לתנאים מתלים, אך היא בתוקף רק עד 5 לאוגוסט 2026. לוח זמנים כזה מצמצם את האפשרות של דירקטוריון נובולוג לבצע הערכת שווי ולבחון את ההצעה מול אפשרויות נוספות.

דירקטוריון נובולוג מונה רק לפני כמה חודשים, והוא כולל נציג יחיד של משפחת פוזיס. כיוון שההצעה היא לרכישה של 21%, היא מתחת לרף המחייב הצבעה של בעלי המניות, והדירקטוריון יכול עקרונית לקבל את ההחלטה בעצמו. המטרה במהלך של מבט אפ היא ככל הנראה למנות דירקטוריון שלא יאשר את העסקה. בכך היא רוצה להחזיר את ההחלטה לידי בעלי המניות.

בעלי המניות העיקריים בנובולוג, מלבד משפחת פוזיס, הם מגדל (14%), הפניקס (12%), הראל (11%), מורי ארקין (8%) וכלל (6.4%).