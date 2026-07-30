מכה לבעלי גגות סולאריים: ברשות החשמל יוזמים קיצוץ תעריפים

התעריף הקיים לבעלי גגות סולאריים - 48 עד 54 אגורות לקילוואט־שעה לאורך כל היממה - עומד לפוג בסוף 2026. לקראת ההחלטה על המודל החלופי, לגלובס נודע כי ההצעה שעל השולחן צפויה לשנות את שוק החשמל ולבלום התייקרות עתידית בתעריף לכלל הצרכנים.

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כך, לפי ההצעה של משרד האנרגיה, הגגות יחולקו לפי גודל: גגות ביתיים ימשיכו במודל הקיים של תעריף קבוע, אך במחיר נמוך יותר, בעוד שגגות גדולים כמו קניונים יעברו לשיטה של תחרות בשוק החשמל לצד תמריצים להתקנת סוללות אגירה. כך או כך, התעריף הנוכחי מסתמן כגבוה מדי וצפוי לרדת כבר בשנה הבאה לעד 35 אגורות לקוט"ש בלבד.

מהפכה בגגות הסולאריים

השבוע נערך דיון במליאת רשות החשמל סביב התשלום לבעלי גגות סולאריים עד 630 קילו־וואט, הכוללים החל מבתים פרטיים ועד לקניונים וגגות ענק. המודל הנוכחי, המעניק תעריף שטוח לכל שעות היממה, נחשב מיושן ובעייתי. המודל שמציע משרד האנרגיה, כך נודע לגלובס, מחלק את הגגות המייצרים במתח נמוך לשלושה חלקים. החלק הראשון, עד 30 קילוואט - הכולל את כל הגגות הביתיים - ממשיך את המצב הקיים בתעריף נמוך יותר. גובה התעריף החדש נותר שאלה פתוחה, שכן הוא מחושב כך שיכסה את עלות הציוד וההתקנה וישאיר לבעל הגג רווח סביר בפרק זמן הגיוני, בהשפעת גורמים מאקרו־כלכליים כמו שער הדולר, הריבית והאינפלציה.

אך לפי מידע שהגיע לידי גלובס, הורדת התעריף עשויה להגיע עד ל־35 אגורות לקוט"ש בלבד, לעומת 48 עד 54 אגורות כיום. מדובר בהפחתה דרמטית. על פי הצעת משרד האנרגיה, התעריף ירד באופן קבוע ב־1% בכל רבעון. בכך, השוק יקבל ודאות מצד אחד, וייווצר תמריץ להתקנה כמה שיותר מהירה מצד שני.

רפורמת תעריפי החשמל המוצעת בתים פרטיים (עד 30 קילוואט)

נשארים על תעריף קבוע, אבל זול יותר וממשיך לרדת ב-1% ברבעון, בתוספת פרמיה אורבנית

קניונים קטנים ומבני תעשייה (30־100 קילוואט)

תעריף שמשתנה לפי שעה: זול ביום, יקר בלילה, כדי לעודד אגירת אנרגיה

מרכזים מסחריים (100־630 קילוואט)

עוברים למודל SMP - מחיר שזז בזמן אמת לפי היצע וביקוש ברשת, בתוספת פרמיה

המדרגה השנייה, המיועדת להספקים שבין 30 ל־100 קילוואט כמו בבתי ספר או קניונים קטנים, תפוצל לתעריף יום ולתעריף לילה. תעריף היום יהיה נמוך משמעותית כדי לשקף את עודף הייצור הסולארי בצהריים, בעוד שתעריף הלילה יהיה גבוה יותר במטרה לתמרץ התקנת סוללות אגירה, להשטיח את עקומת הייצור ולהסיטו לערב.

המדרגה השלישית, שבין 100 ל־630 קילוואט כמו במרכזים מסחריים או מפעלים, תעבור למודל שוק תחרותי הדומה לשדות סולאריים גדולים במתח גבוה. גגות אלו יתחרו מול שאר היצרנים במשק, ויקבלו סבסוד בדמות פרמיה על המחיר התחרותי, שיפצה על החסרון לקוטן שלהם מול השדות הסולאריים הענקיים.

שילוב שלוש המדרגות האלה עשוי להפחית משמעותית את הנטל של הגגות הסולאריים על תעריף החשמל לכלל הצרכנים. במודל הקיים, עמידה ביעד של 150 אלף גגות נוספים תוסיף כמעט 900 מיליון שקל לתעריף - כ־2.5% ממנו - בעוד שהמודל החדש יעלה הרבה פחות.

מעבר לחיסכון, המהלך נועד לפתור את חוסר הוודאות בשוק לקראת פקיעת המודל הנוכחי בסוף 2026, שכן המסגרת שתחליף אותו טרם גובשה סופית. עבור יזמים סולאריים המתכננים פרויקטים חדשים, מדובר בנתון בעייתי המקשה על ההיערכות הכלכלית, שכן הם זקוקים לוודאות מוקדמת לגבי התעריף. רשות החשמל תצטרך להכריע בחודשים הקרובים, אחרי שתקבל תגובות מהציבור ותבצע התאמות.

לא לפספס את הרכבת

על רקע זה, משרד האנרגיה יצא בקמפיין "אל תפספסו את הרכבת", שנועד לעודד התקנת גגות סולאריים כבר השנה כדי לנעול את התעריף הגבוה הנוכחי למשך 25 שנה. המשמעות: מי שיתקין מערכת עוד השנה יבטיח לעצמו מחיר מועדף לרבע מאה, בעוד מי שימתין לשנה הבאה יסתפק בתעריף נמוך יותר. אף על פי כן, המודל עדיין ראשוני וברשות החשמל עלו חלופות נוספות: מעבר למודל שוק דרך ספקי חשמל פרטיים שיתמחרו בעצמם, קיום מכרז לכל גג על המחיר, וההתלבטות האם לעודד אגירה מקומית במתח נמוך על הגגות עצמם או להעדיף אגירה במתח גבוה במקומות אחרים ברשת.

תגובת משרד האנרגיה והתשתיות: "אנו שואפים לקדם כמות מקסימלית של אנרגיות מתחדשות בכדי לעמוד ביעד הממשלתי של 30% ב־2030. לכן, יש להמשיך לקדם במקביל ובצורה מאוזנת מתקנים סולאריים בדו־שימוש, מתקנים קרקעיים, אגרו־וולטאי וטכנולוגיות נוספות. המשרד סבור כי את תחום האנרגיה המתחדשת בדו־שימוש יש להמשיך ולקדם תוך מקסימום הוודאות, הכדאיות והפשטות. כל זאת, תוך צמצום העלויות למשק, הבטחת התועלות המקסימליות למשק החשמל, ניצול מיטבי של הרשת והימנעות משינויים מהירים שעלולים להביא לקפאון בשוק. מעבר לכך לא נתייחס לדיונים פנימיים".