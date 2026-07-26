רשות החשמל תדון הערב בהפחתת התשלום לבעלי גגות סולאריים

רשות החשמל תתכנס הערב (א') לדון על התשלום שמקבלים בעלי גגות סולאריים, וצפויה להחליט בחודשים הקרובים על התעריף החדש שיינתן. כיום, התעריף נחשב גבוה במיוחד, ועומד על 48 אגורות לקוט"ש עבור גג קטן, או 54 אגורות יחד עם "תוספת אורבנית" בערים גדולות. הוא צפוי לרדת כבר בשנה הבאה, אך טרם ידוע בכמה. במשרד האנרגיה יוצאים בקמפיין עם רמז עבה: "תעריפי התגמול המיטביים למתקיני מערכות סולאריות מובטחים רק עד סוף שנת 2026".

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בזמן שמשרד האנרגיה שואף לדחוף ככל הניתן את הגגות הסולאריים, במטרה להגדיל את הייצור הסולארי המקומי, ברשות החשמל מודאגים מהעלות שיש לכך על צרכני החשמל. המחיר הנדיב שמשלמים לבעלי הגגות (48-54 אגורות לקוט"ש), שגבוה בהרבה מהעלות של 7-20 אגורות לקוט"ש של שדות סולאריים קרקעיים גדולים, מתגלגל ישירות לצרכני החשמל דרך התעריף.

על פי הערכות, מימוש מלא של תכנית משרד האנרגיה ל-150 אלף גגות סולאריים נוספים תביא לעלות עודפת של כמעט 900 מיליון שקל, או כ-2.5% מתעריף החשמל. במשרד האנרגיה מאמינים שיש בכך ערך משמעותי, בשל החסכון בעלויות קרקע והולכה, שכן הייצור נבנה על גבי שטח בנוי קיים וצמוד לאזורי הביקוש. מצד שני, זו עדיין עלות שכל צרכני החשמל נדרשים אליה. על כן, ההערכות במשק הן להפחתה של התעריף לגגות הסולאריים כבר משנה הבאה.

"נעילת" התשלום למשך 25 שנה

על פי רשות החשמל, המדיניות החדשה תעוצב לפי "מספר קווים מנחים ושיקולים: אחד מהם תמיכה ביעדים והשני הקטנת הנטל על כלל צרכני החשמל (שמסבסדים את האסדרה הזו), והשלישי ייעול ומיצורי משאב הרשת בצורה טובה יותר". נושא נוסף שייתכן ויעלה בדיונים הוא תעריף האגירה. כיום, התשלום הוא "שטוח" בכל שעות היממה, כאשר התועלת העיקרית מאגירה היא צריכה מקומית בערב כשהתעריף גבוה מעט יותר. אך ייתכן וירצו לתת תעריף גבוה יותר גם על מכירת החשמל למערכת בשעות השיא כדי להקל על שיאי הביקוש לחשמל לאחר שהשמש שוקעת.

מי שיזדרז ויתקין גג סולארי השנה, "ינעל" בוודאות את התשלום שהוא מקבל לרמה הגבוהה יותר למשך 25 שנה. כלומר, המדינה תשלם לאותם בעלי גגות סכום גבוה במיוחד עד 2051. זה מזכיר את ההתחייבויות שניתנו ליצרנים סולאריים ישנים כמו תחנת הכוח באשלים, שמחזיקים בהתחייבויות במחיר גבוה עוד יותר מתקופה בה הייצור הסולארי היה יקר בהרבה מהיום. אך מבחינת בעלי הגגות, מדובר בהזדמנות אחרונה להנות לטווח ארוך במיוחד ממחירים גבוהים עבור ייצור חשמל סולארי.

במשרד האנרגיה מנסים להוציא מעז מתוק, וצפויים לפתוח בקמפיין להתקנת פאנלים סולאריים על גגות לפני שהמחיר יורד, ובכך לנעול את המחיר מצד אחד, ולהגדיל את הייצור הסולארי מגגות מצד שני. הקמפיין, שייצא תחת הסלוגן "אל תפספסו את הרכבת", יעלה בקרוב באמצעות תשדירי רדיו, פרסומים בדיגיטל וברשתות החברתיות.

על פי משרד האנרגיה "תעריפי התגמול המיטביים למתקיני מערכות סולאריות מובטחים רק עד סוף שנת 2026". על פי הקמפיין שייצא בקרוב "מי שמצטרף עכשיו נהנה מהתנאים הכלכליים הטובים ביותר שמציעה המדינה כיום. התעריפים המיטביים צפויים להסתיים בסוף השנה, ולכן זהו הזמן הנכון להפוך את הגג הביתי לנכס מניב - כזה שמייצר הכנסה קבועה לאורך שנים, מפחית את הוצאות החשמל ומחזק את העצמאות האנרגטית של משק הבית".