לאחר חשיפת גלובס כי חברת החשמל עמדה לגבות אלפי שקלים בדיעבד מבעלי גגות סולאריים על "עלויות מערכת", לאחר שלא גבו את התשלום במשך 5 שנים, רשות החשמל בלמה אותה וחייבה אותה להגיש תחקיר.

כעת, הוחלט שחברת החשמל תוכל לגבות רק חצי שנה במקום שנתיים כפי שתכננה במקור, כך שבעלי הגגות עדיין יידרשו לשלם עד מאות שקלים. חברת החשמל תספוג עלות של 22 מיליון שקלים, ושאר העלות תושת על כלל ציבור צרכני החשמל. רשות החשמל נוזפת בחברת החשמל ורואה את הכשל בחומרה רבה, בייחוד שלא דיווחה על כך לרשות עד הפרסום בגלובס.

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חשמל שמיוצר מגגות סולאריים יכול להימכר לרשת החשמל או לשמש לצריכה עצמית בבית במקום קניית חשמל מהרשת. אולם, החשמל שנצרך עצמית לא מגיע בחינם, ועל פי התקנות יצרני החשמל הביתיים צריכים לשלם לחברת החשמל "עלויות ניהול מערכת" שעומדות היום על 9.09 אגורות על כל קוט"ש שנצרך. זאת כדי לממן שירותים שחברת החשמל נותנת ומאפשרים את הצריכה השוטפת, כמו איזון ביקושים ושמירה על תדר נכון של המערכת. למרות שהחלטת הגבייה נקבעה כאמור לפני כמעט ארבע שנים, חברת החשמל לא גבתה אותם בפועל, מאחר שנדרשה לפתח מערכות מחשוב שיאפשרו זאת.

בינואר, כפי שפורסם לראשונה בגלובס, חברת החשמל התכוונה לגבות תשלומים אלו בדיעבד. מדובר על כ-65 מיליון שקל, שהיו עלולים להיגבות בסכומים של עד אלפי שקלים בדיעבד מבעלי הגגות הסולאריים. אך בעקבות הפרסום, רשות החשמל עצרה זאת ודרשה מחברת החשמל להסביר כיצד קרה שהיא לא גבתה תשלומים שהיא מחויבת אליהם במשך שנים.

על פי התחקיר שמסרה חברת החשמל, בשל "טעות אנוש" שנבעה מ"עומס רגולטורי, תפעולי ומחשובי", חברת החשמל לא גבתה את התשלום במשך שנים. על פי רשות החשמל "חברת החשמל פעלה ליישם את החלטת רשות החשמל לעניין התעריף המערכתי בעיכוב רב". חמור מכך: "החברה הייתה מודעת, על פי התחקיר, לכשל הגביה כבר בינואר 2023, אך לא דיווחה עליו לרשות עד לחשיפת המקרה באמצעי התקשורת", כאשר הפרסום הראשון היה בגלובס. את זה, כותבת הרשות, הם רואים "בחומרה רבה". כלומר, רק לאחר שלוש שנים חברת החשמל הבינה את הבעיה, אך היא לא טיפלה בה במשך שנתיים נוספות.

חברת החשמל אומרת, בין השאר, כי היא הייתה תחת עומס גדול בשל שינויי אסדרה אחרים, כמו הגבייה ההדרגתית לפי יכולת הייצור של הגג (ככל שיש יותר יכולת ייצור, כך התשלום לכל קוט"ש מיוצר קטן יותר), והדבר דרש משאבים מחשוביים רבים מחברת החשמל.

ציבור צרכני החשמל ייאלץ להשתתף בכיסוי החוב

ומה עושים כעת עם החוב בעשרות מיליונים שנצבר? הוא יתחלק בין כמה גורמים: חברת החשמל תוכל לגבות מבעלי הגגות עד חצי שנה בדיעבד של תשלומים, סכום שיכול להגיע למאות שקלים. שאר הסכום יתחלק בין 22 מיליון שקל שחברת החשמל תיאלץ לספוג ולשלם בעצמה, לבין ציבור צרכני החשמל על סך 14 מיליון שקל. כלומר כלל הצרכנים ישלמו בחשבון החשמל על הכשל המדובר. על פי רשות החשמל "השתתפות חלקית זו של הציבור הינה צעד הכרחי בניהול סיכונים מול ספק שירות חיוני". בגין התקופה של 2020-2023, שגם לגביה חברת החשמל לא גבתה דבר, היא תספוג את מלוא העלות.

לגבי חצי השנה של תשלומים-בדיעבד שחברת החשמל כן תוכל לגבות, אך לא תהיה חייבת, רשות החשמל מדגישה שעל חברת החשמל "להקל על תזרים המזומנים של היצרנים והחיוב ייעשה ללא ריבית והצמדה (בטווחי קרן בלבד), ובאפשרות לפריסה של עד 6 תשלומים. החשבון יוגש בחשבונית נפרדת, וזאת יעשה עד 90 ימים מיום קבלת ההחלטה". ההחלטה הסופית, יש לציין, טרם התקבלה והיא כעת עומדת לשימוע ציבורי.

כחלק ממסקנות התחקיר, חברת החשמל התחייבה להקים "מנגנונים וצוותים פנים חטיבתיים" ובכלל החברה "לניהול תהליך יישום אסדרות", כדי לוודא שחברת החשמל עומדת ברגולציה המוטלת עליה. בנוסף, חברת החשמל הבטיחה לבחון את הצורך באנשי מקצוע יעודיים ליישום אסדרות, כמו גם להוספת "מיישמים מקצועיים למערכת המחשוב" שחברת החשמל לא הצליחה ליישם במשך שנים. רשות החשמל, מצידה, התחייבה למנות יועץ מערכות מחשוב ולהקים צוות משותף עם חברת החשמל שיעקוב אחרי יישום החלטות כאלה.

בעלי הגגות הסולאריים יאלצו בכל מקרה לשלם מעתה והלאה את תשלומי המערכת, בגובה של כ-9 אגורות לכל קוט"ש מיוצר שאינו נצרך פנימית. אך קשה לחשב תשלום זה, והוא מחושב לפי ייצור "נורמטיבי" של גג בגודל מסוים בהתאם לעונות השנה, בניכוי הצריכה בפועל של חשמל בבית. בכל מקרה, השקעה בגגות סולאריים נחשבת משתלמת במיוחד, לא רק במכירת חשמל חזרה לרשת בשעות הצהריים, אלא גם בצריכה־עצמית של חשמל היישר מהגג למכשירי החשמל הביתיים. משרד האנרגיה מנסה לעודד מאוד את ההתקנה שלהם בשל המחסור בקרקעות לייצור סולארי רחב-היקף קרב לאזורי הביקוש, ומוכן לשלם עבורם סכומים גבוהים במיוחד בהתחייבות ל-20 שנה. אירועים כאלה כמו גביה-בדיעבד של תשלומים נחשבים בעייתיים במיוחד לאסטרטגיה זו, שכן נדרשת יציבות רגולטורית כדי לשכנע בעלי גגות להתקין לוחות סולאריים.

מחברת החשמל נמסר: "החברה בוחנת את כל ההיבטים הרלוונטיים בהחלטה לגבי גביית תשלומי המערכת, ולאחר מכן תקבל החלטה בהתאם".