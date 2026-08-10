השינויים בצמרת האיראנית - והניסיון של המשטר להוכיח שמוג'תבא חי

עדכונים שוטפים

16:06 - נשיא איראן מסעוד פזשכיאן אמר כי הוא קיים פגישה של שבע שעות עם המנהיג העליון מוג'תבא ח'אמנאי



15:40 - הצמרת באיראן משתנה - והמשטר מהדהד שמוג'תבא מתפקד

התפטרות בצמרת הביטחונית באיראן, מינוי חדש לאחד התפקידים הרגישים ובמקביל, מאמץ גובר מצד המשטר להוכיח שהמנהיג העליון מוג'תבא ח'אמנאי חי ומתפקד. השינויים האחרונים בטהראן מספקים הצצה למאבקי הכוח שמתנהלים בצמרת הרפובליקה האיסלאמית, בתקופה שבה מוקדי הכוח במדינה מתעצבים מחדש.

מוחמד-באקר דו' אל-קדר התפטר מתפקיד מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, אחד התפקידים הביטחוניים והמדיניים הרגישים באיראן. במקומו מונה מוחסן רזאאי, לשעבר מפקד משמרות המהפכה ואחת הדמויות הביטחוניות הוותיקות והמשפיעות ברפובליקה האיסלאמית.

דו' אל-קדר עצמו לא נעלם ומונה ליועצו הפוליטי של המנהיג העליון, כך שהמהלך אינו מסמן את יציאתו - אלא שינוי במוקדי ההשפעה ובחלוקת התפקידים בתוכה. השינויים מתרחשים בתקופה רגישה במיוחד, שבה הרפובליקה האיסלאמית עוברת תהליך של התארגנות מחדש ומאבקי הכוח הפנימיים מתחדדים. לכן, גם להתפטרויות ולמינויים בצמרת עשויה להיות משמעות עתידית רחבה יותר. לקריאת הכתבה

14:17 - המשטרה פשטה על יעדים בכפר ג'וליס ותפסה נשקים חמושים, רובה ואקדח עם מחסנית מלאה, רימון רסס צה"לי, מחסניות רבות ותחמושת בתפזורת בכמות גדולה.

במהלך הפשיטה נעצר תושב הכפר. על פי החשד, האמל"ח היה אמור להגיע לידי גורמים עברייניים במסגרת סכסוכי הדמים בחברה הערבית

13:50 - דובר משרד החוץ הגרמני: "ממשלת גרמניה רואה בתוכנית לעזה הזדמנות להתקדם לעבר פירוק חמאס מנשקו"



12:47 - דוברת צה"ל בערבית לתושבי עזה: "אתם נמצאים תחת הונאה כלכלית, והגיע הזמן שתפקחו את העיניים"

עוד הוסיפה כי "בנק ישראל שאמון על הנפקת השטרות שבידיכם, ממליץ על החלפת השטרות הישנים בחדשים. מי מכם שמחזיק בהם, לוקח סיכון כספי עצום - בקרוב מאוד הם לא יהיו שווים דבר ואתם תישארו בלי כלום. חמאס מנצל את המצוקה שלכם כדי להיפטר מהשטרות הפסולים"

12:37 - הטלוויזיה האיראנית: "מצר הורמוז לא ייפתח בעקבות החלטה או ציוץ של נשיא ארה"ב. הניהול והשליטה בנתיב מים זה נתונים בידי איראן, וכל גורם שינסה לעקוף זאת ייחשב למטרה לגיטימית"

12:01 - גורמים במועצת השלום מביעים תמיהה לנוכח האמירות של ראש הממשלה בנימין נתניהו אתמול שלכאורה מציגות התנגדות לתוכנית 15 הנקודות

"ממשלת ישראל בפועל מקיימת את מסמך 15 הנקודות", אמרו הגורמים. "הופסקו החיסולים, ונשמרת הפסקת האש במלואה, בדיוק כפי ששני הצדדים נדרשו. צה"ל עומד על הקו הצהוב המקורי הלכה למעשה ומחזיק שליטה ב-53% מהרצועה".

לדברי הגורמים, "נוצר מצב אבסורדי: בפועל ישראל מקיימת את המסמך אבל כלפי חוץ שוללים אותו. לכתבה המלאה

10:47 - דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאא'י: "פתיחתו של מצר הורמוז מותנית בהתקיימותם של התנאים שנכפו על איראן, על נתיב המים הזה ועל האזור כולו, בעקבות התוקפנות הצבאית של ארה"ב והמשטר הציוני"

הבכיר האיראני הוסיף: "כל עוד המצור הימי של ארה"ב נמשך ויתר ההפרות מצידה, לא יתקיימו התנאים הדרושים כדי שנוכל לומר שמצר הורמוז הפך לנתיב מים ציבורי ופתוח. על ארה"ב להפסיק את הפעולות האלה ולפצות על הנזק, ורק לאחר מכן נוכל לדבר על הצעדים הבאים"

10:10 - טראמפ מעריך כי הלחץ הכלכלי הכבד על איראן יביא לשינוי במדיניותה

בתוך משטר האייתוללות, למרות הקשחת העמדות והקו הניצי כלפי ארה"ב, גורמים בכירים מתריעים על משבר כלכלי קשה אם המצב הנוכחי יימשך.

המצור הימי של ארצות הברית על איראן, שחודש בסוף יולי בעקבות שיבוש התנועה במצר הורמוז על ידי משמרות המהפכה, גובה מחיר כבד מהכלכלה האיראנית. האמריקנים לא מאפשרים לספינות לצאת ולהיכנס לאיראן דרך מצר הורמוז, מה שמשתק את תעשיית הנפט של איראן - מקור ההכנסה החשוב ביותר של המשטר. לכתבה המלאה

07:54 - אחרי חודשים, הצנזורה התירה לפרסם כעת: בשיח בין גורמים ממדינות האזור על הסכם שלום אפשרי עם ישראל - עלתה האפשרות להתגשמות טקטית שתוביל להסכם - ובעתיד להפר אותו

אחת ממדינות ערב פנתה לחברתה - והציעה לה: תחתמו על הסכם שלום עם ישראל כעת, ותפתחו איתה במלחמה כשיהיה לכם נוח. מדובר במדינה ששמה עלה בשנים האחרונות כמועמדת להסכם שלום עם ישראל. לא ניתן להרחיב על זהות המדינות בשל מגבלות צנזורה. לכתבה המלאה

06:55 - העיתון המזוהה עם חיזבאללה, אל אח'בר, מדווח שישראל הציעה "עסקת חילופי שבויים אזרחיים" תמורת העברת שרידי יהודים מלבנון

06:32 - דיווח: ההתנגדות האיסלאמית בסוריה ("אולו אל-באס") פרסמה תיעוד של תקיפות טילים שכוונו נגד בסיס ישראלי במחנה אל-ג'זירה, באזור הכפרי המערבי של דרעא

05:12 - צבא תימן: 7 הרוגים ו-30 פצועים בתקיפה של החות'ים בנמל מוחא שבמדינה

04:17 - איראן: מוחסן רזאי, מפקד משמרות המהפכה לשעבר, מונה לתפקיד מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, כך הודיע ב-X מהדי טבאטבאי, עוזרו של נשיא איראן

03:37 - ב-CNN מדווחים כי מחירי הנפט עלו ב-1.2% לאחר שאיראן הגישה רשימת דרישות לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז

02:41 - מקור דיפלומטי לבנוני אמר לאל-מיאדין: אין תוכניות לקיים סבב משא ומתן נוסף בין לבנון לישראל בקרוב

00:15 - במערכת הביטחון הופתעו משינוי הכיוון של נתניהו: "למדנו עליו מהתקשורת"

גורמים במערכת הביטחון ציינו כי השינוי בעמדת ראש הממשלה קרה ביממה האחרונה: "למדנו עליו היום מהתקשורת. בדיונים שהתקיימו עד היום, ראש הממשלה עצמו נתן את הסכמתו לתוכנית הזאת ולנסיגה מהנקודות מרפיח".



מוקדם יותר אתמול הודיע נתניהו בפתח ישיבת הממשלה כי ישראל דוחה את תוכנית "15 הנקודות" של מועצת השלום ברצועת עזה. "צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק אמיתי של חמאס מנשקו", אמר בהצהרתו. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12