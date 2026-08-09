21 שנות חיים משותפים גברו על הצוואה: בן הזוג זכה במחצית הדירה

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בן הזוג ניצח את הבן היורש - וקיבל מחצית מהדירה של המנוחה הפסיקה בקצרה: אישה שחיה 21 שנים בדירתה עם בן זוגה הורישה את הדירה לבנה היחיד. עם זאת, בית משפט השלום באשדוד קבע כי מחצית מהדירה שייכת לבן הזוג. אדם שבת זוגו הלכה לעולמה בשנת 2019 הגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה נגד בנה, בבקשה להצהיר כי הוא בעל מחצית מהדירה שבה התגוררו. התביעה הוגשה לאחר שהאישה הורישה את הדירה לבנה, והיא נרשמה על שמו. האיש והמנוחה התגוררו בדירתה במשך 21 שנים, עד למותה, לאחר שהכירו כגרושים שלכל אחד מהם ילד. בתביעתו טען האיש כי השניים היו ידועים בציבור וחלה עליהם חזקת השיתוף, המקנה לו מחצית מהזכויות שנצברו בחיים המשותפים - ובהן הדירה. לדבריו, אף שהמנוחה רכשה את הדירה טרם היכרותם, תשלומי המשכנתא שולמו לאורך 22 שנות חייהם המשותפים, והוא אף השתתף בשיפוץ בעלות 200 אלף שקל. מנגד טען הבן כי ההחלטה להוריש לו את הדירה מלמדת על היעדר כוונת שיתוף. עוד טען כי השניים כלל לא היו בני זוג אלא ניהלו יחסים חבריים בלבד והתגוררו בחדרים נפרדים, לאחר שהיכרותם החלה כשהאיש שכר מאמו חדר. השופטת עפרה גיא, מבית משפט השלום באשדוד, קבעה כי בן הזוג זכאי למחצית הדירה. נקבע כי אף שבתחילת היכרותם התגורר האיש בדירה כשוכר, במהלך השנים מעמדו השתנה, וב־2008 הפסיקו השניים לחתום על הסכמי שכירות. העובדה שהבן התיר לו להמשיך להתגורר בדירה לאחר מות המנוחה, לפי הסכם שכירות ללא עלות, חיזקה את המסקנה כי מעמדו לא היה כשל שוכר רגיל. השופטת שוכנעה כי השניים היו ידועים בציבור במשך 15 שנים לפחות, על בסיס טיולים משותפים לחו"ל, אירועים משפחתיים והכיתוב "אשתי" על מצבת המנוחה. בנוסף נקבע כי כספיו של בן הזוג הם שמימנו את המשכנתא, השיפוץ והוצאות הבית. לפיכך נפסק כי הוא זכאי למחצית מהזכויות בדירה, והבן חויב בתשלום 40 אלף שקל הוצאות משפט. משמעות הפסיקה: יש צורך להוכיח כוונה של הצדדים לשיתוף בנכס שנרכש לפני החיים המשותפים. ניהול חשבון משותף ממנו משולמת המשכנתא מהווה ראיה לכך. מספר תיק: 5919-11-22 קראו עוד

ביטלה שכירות בשל רטיבות - ותשלם לבעלת מלון קראון פלאזה כחצי מיליון שקל הפסיקה בקצרה: בית המשפט המחוזי בת"א דחה תביעה על 19 מיליון שקל של חברת נס לי חופים נגד בעלת מלון קראון פלאזה באילת בשל רטיבות. בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה לאחרונה תביעה שהגישה חברת נס לי חופים, ששכרה את המתחם המסחרי במלון קראון פלאזה באילת, נגד אפדור, בעלת המלון. בפסק הדין שניתן נקבע כי התובעת נס לי חופים תפצה את אפדור בכ־584 אלף שקל לאחר שביטלה את הסכם השכירות במקום. המקרה החל בשנת 2013, בה שכרה התובעת מתחם בשטח 913 מ"ר בטיילת שבאילת לתקופה של 25 שנים, במטרה להקים בו כ־12 חנויות. כעבור שנתיים, ביטלה התובעת את ההסכם בטענה לליקויי רטיבות חמורים, והחזירה את השטח לאפדור באופן חד־צדדי. בעקבות כך, המשכירה הגישה תביעה על סך 1.6 מיליון שקל בטענה כי הביטול נעשה שלא כדין, ודרשה את תשלום דמי השכירות. בתגובה, הגישה נס לי חופים תביעה שכנגד על סך כ־18.6 מיליון שקל, בטענה שהליקויים מנעו את הקמת הפרויקט והסבו לה אובדן רווחים. השופט יהושע גייפמן קבע כי הודעת ביטול הסכם השכירות של נס לי חופים הייתה שלא כדין. עילת הביטול היחידה הייתה בעיית הרטיבות שלא נפתרה, אך נקבע כי היא הייתה נקודתית, ברמה נמוכה וניתנת לתיקון בתוך ימים ספורים בלבד. בפסק הדין ציין השופט גייפמן כי "עניין הרטיבות, בנסיבות המיוחדות שהוכחו, לא היתה עילה מוצדקת לביטול חוזה השכירות של השטח המסחרי שנחתם לתקופה של כ־25 שנים". השופט גייפמן אימץ את חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט, שלפיה הליקויים לא מנעו את הפעלת החנויות, וציין כי היחידות הושכרו לשוכרים אחרים גם לאחר ביטול ההסכם. עוד נקבע על ידו כי היה על נס לי חופים לאפשר לאפדור לתקן את מוקדי הרטיבות, אך היא לא אפשרה למומחי האיטום שהוזמנו לבצע את העבודה. באשר לתביעת חברת אפדור, נקבע כי נס לי תשלם לה כחצי מיליון שקל כפיצוי על דמי השכירות, לצד 80 אלף שקל בגין הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין. את אפדור ייצגה עו"ד הילה גולדפלד ממשרד וקסלר ברגמן ושות', ואת נס לי חופים ייצג עו"ד אבישי בן זקן. משמעות הפסיקה: הפסיקה מבהירה כי הודעה על ביטול חוזה לאחר שהמפר הציע לתקן את ההפרה עשויה לעלות כדי חוסר תום לב במימוש זכות הביטול. מספר תיק: 32371-06-16 קראו עוד