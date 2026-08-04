עורך דין נרצח ביריות בראשון לציון

עורך דין בן כ-50 נרצח היום (ג') ביריות בראשון לציון. מטעם המשטרה נמסר כי "הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, והנסיבות נמצאות בבדיקה". ב-N12 דווח כי במשטרה חושדים שאחד הלקוחות של עורך הדין ירה בו.

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א נפתלי הלברשטט וחובש מד"א מאיר ביננפלד, שהגיעו לזירה ברחוב משה לוי בראשון לציון, סיפרו כי "קיבלנו דיווח על גבר שנפצע באירוע אלימות. הגענו למקום וחברנו לכוחות המשטרה. ראינו גבר כבן 50 שוכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעה חודרת בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות, ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".