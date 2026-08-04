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רצח

עורך דין נרצח ביריות בראשון לציון

במשטרה ציינו כי מדובר ככל הנראה באירוע פלילי, ולפי הדיווח, היורה עשוי להיות אחד הלקוחות של עורך הדין

שירות גלובס 13:35
הזירה בראשון לציון / צילום: דוברות מד''א
הזירה בראשון לציון / צילום: דוברות מד''א

עורך דין בן כ-50 נרצח היום (ג') ביריות בראשון לציון. מטעם המשטרה נמסר כי "הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, והנסיבות נמצאות בבדיקה". ב-N12 דווח כי במשטרה חושדים שאחד הלקוחות של עורך הדין ירה בו.

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א נפתלי הלברשטט וחובש מד"א מאיר ביננפלד, שהגיעו לזירה ברחוב משה לוי בראשון לציון, סיפרו כי "קיבלנו דיווח על גבר שנפצע באירוע אלימות. הגענו למקום וחברנו לכוחות המשטרה. ראינו גבר כבן 50 שוכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעה חודרת בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות, ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".