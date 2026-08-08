הליכוד חזרה להוביל, לא בטוח שזה מביא לה את ראשות הממשלה

סקר הסקרים של גלובס חוזר. ישראל הולכת לבחירות, וגם הפעם נלווה את המערכה. נביא את הסקרים העדכניים ביותר מכלי התקשורת המובילים ונבחן מי מתחזק, מי נחלש ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה.

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מה הנתונים? הליכוד שוב מובילה עם 25 מנדטים, ואחריה ישר בראשות איזנקוט שמתחזקת במנדט ל-23. המפלגות הבאות נשארות עם אותו מספר מנדטים: הדמוקרטים עם 10; ישראל ביתנו 9; יהדות התורה, ש"ס ועוצמה יהודית עם 8 כל אחת. חד"ש-תע"ל עולה ל-6 מנדטים, רע"ם והציונות הדתית עם 5 כל אחת. בחצי מהסקרים המפלגה של יועז הנדל וחילי טרופר עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים, אך כחול לבן בראשות בני גנץ עדיין נשארת מתחתיו בכל הסקרים.

מה המסקנה? גוש האופוזיציה ללא המפלגות הערביות נחלש במנדט ל-56 מנדטים בממוצע הסקרים, כאשר המפלגות הערביות מתחזקות במנדט ל-11. גוש הקואליציה נותר ללא שינוי עם 54 מנדטים.

מאחורי המספרים: נראה שזה כבר הפך לתופעה: גם השבוע, הסקר היחיד שבו האופוזיציה ללא המפלגות הערביות זוכה ל-61 מנדטים הוא הסקר שבו מפלגתו של בנט זוכה למספר המנדטים הגבוה ביותר. וזה קורה רק בסקר של מעריב - כבר שבוע רביעי ברציפות.

ברוב הסקרים (ערוצים 11, 12 ו-13 ומעריב) גוש האופוזיציה כולו (כולל המפלגות הערביות) זוכה ל-68 מנדטים לפחות. בסקר של i24news הוא עומד על 62 - ורק בסקר של ערוץ 14 הוא נעצר על 58 מנדטים, כשהקואליציה זוכה לרוב של 62 מנדטים.

הסקרים חיזקו את סימני השאלה סביב מפלגת "בית ציוני" של חילי טרופר ויועז הנדל, כאשר בחצי מהם (ערוצים 11 ו-12 ומעריב) היא עוברת את אחוז החסימה ומקבלת ארבעה מנדטים - ובחצי השני (ערוצים 13, 14 ו-i24news) היא לא צולחת את מכשול אחוז החסימה.

הנתון הנוסף: האם חבירה של יואב סגלוביץ לרע"ם בראשות מנסור עבאס היא המהלך המכריע שיביא לאופוזיציה את השלטון? התשובה לשאלה הזאת מתחלת לשני חלקים. ראשית, מתמונת המנדטים לא עולה אינדיקציה לכך. בדיוק כמו בשבוע שעבר, כל הסקרים מעניקים לרע"ם 5 מנדטים. אומנם רוב הסקרים נערכו לפני ההודעה על עזיבת סגלוביץ את יש עתיד - וממילא טרם הוסכם על ריצה משותפת שלו עם רע"ם - אך יש להניח שתשובות הנשאלים מגלמות במידת מה את הציפיות שמהלך כזה אכן יקרה. וכאמור, נכון לעכשיו אין עדות לשינויים בדפוסי ההצבעה שיבואו בעקבות כך.

אבל החלק השני של התשובה - שייתכן שדווקא הוא החלק החשוב - הוא ההיתכנות שסגלוביץ יהפוך את רע"ם לשותפה אפשרית בקואליציה. ובכן, הציבור הכללי לא מתלהב מהתרחיש הזה: בסקר "אולפן שישי" (ערוץ 12) רק 28% מהמשיבים תומכים בהסתמכות על יואב סגלוביץ כ"אצבע ה-61" בהקמת ממשלה, ובסקר מעריב 20% בלבד תומכים בשילוב רע"ם בקואליציה עתידית - גם עם סגלוביץ ישובץ במקום השני ברשימה לכנסת.

אלא שהנתון הרלוונטי יותר הוא על שיעור התמיכה במהלך בקרב מצביעי גוש האופוזיציה (שכן אלה הם קהל היעד של המפלגות שעשויות להידרש למהלך). וכאן התמונה משתנה דרמטית: לפי סקר "אולפן שישי", 45% ממצביעי האופוזיציה תומכים בהסתמכות על סגלוביץ כ"אצבע ה-61", ורק 27% מתנגדים.