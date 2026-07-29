נופר אנרג'י חתמה על עסקה מול הפניקס וחמישה בעלים פרטיים לרכישת כמעט מחצית מתחנת הכוח ריינדיר בדרום השרון. היא תרכוש מהם במצטבר 47.5% מהתחנה, שטרם קמה ואף טרם נסגרה פיננסית, בתמורה ל-711 מיליון שקל להפניקס ו-144 מיליון שקל לאנשי העסקים הפרטיים.

● העסקה נחתמה: קרן ג’נריישן תרכוש את שיכון ובינוי אנרגיה

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עסקה זו מתרחשת בו זמנית עם עסקת החלף של קרן ג'נריישן עם רפק אנרגיה. לאחר סבב עסקאות אלו, ג'נריישן תחזיק 52.5% מהתחנה, ונופר תחזיק בכל השאר. נופר גם צפויה לחתום עם ג'נריישן על אופציה לרכישת כל תחנת ריינדיר במקרה שהדבר יידרש בידי הרגולטור.

סדרת עסקאות אלו מתרחשת, בין השאר, על רקע עסקת ענק של קרן ג'נריישן לרכישת שיכון ובינוי אנרגיה , בתמורה ל-4.45 מיליארד שקל. עסקה זו, מהגדולות בשוק ייצור החשמל, עלולה להיות בעייתית מבחינת הרגולטורים האמונים על משק החשמל: רשות החשמל ורשות התחרות. אלו מודאגים מהריכוזיות בתחום ומעוניינים לעודד תחרות ו"הפרדת כוחות". לכן, ג'נריישן ורפק ימכרו האחת לשניה את המניות שהן מחזיקות בתחנות הכוח המשותפות: MRC (אלון תבור) שתגיע לידי רפק, וריינדיר שתגיע לידי ג'נריישן.

במקביל, כאמור, נופר תרכוש את כל שאר המניות של ריינדיר, בשווי שנחשב גבוה בהתחשב בכך שהתחנה טרם קמה, ועוד לא השיגה תנאים קריטיים להקמתה דוגמת הסכם אספקת גז וסגירה פיננסית. אך בשל הביקוש האדיר לחשמל בישראל, והסתבכות באישור הרחבת התחנה המתחרה דוראד, בנופר מאמינים שהתחנה צפויה להתחיל לייצר כבר בשנים הקרובות.

בנוסף, למקרה שעסקת ההחלף בין ג'נריישן לרפק לא תספק את רשות החשמל, בג'נריישן מכינים אופציה נוספת במסגרתה הם ימכרו לנופר את שאר מניותיהם בריינדיר לפי אותו שווי של תחנת הכוח (1.8 מיליארד שקל). במקרה שגם עסקה זו תתממש, נופר (שעוסקת בעיקר באנרגיה מתחדשת) תהיה הבעלים של 100% בתחנת כוח קונבנציונלית מונעת בגז.

עו"ד אלון זיו וציוותו ממשרד אלון זיו ושות' ליוו את הפניקס בעסקה.