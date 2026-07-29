העסקה נחתמה: קרן ג’נריישן תרכוש את שיכון ובינוי אנרגיה

קרן ג'נריישן קפיטל רוכשת את שיכון ובינוי אנרגיה בתמורה ל-4.45 מיליארד שקל - כך הודיעו החברות. בכך נדחית ההצעה המתחרה של קרן קיסטון. מדובר בעסקת רכישה משמעותית, שממצבת את ג'נריישן כאחת השחקניות הבולטות בתחום ייצור החשמל - עד כדי כך שהיא צפויה להידרש למהלכים משלימים מול רשות התחרות כדי להפחית חששות לריכוזיות.

במקרה שהרגולטור לא יאשר את העסקה, ג'נריישן הסכימו לשלם 300 מיליון שקל כקנס לשיכון ובינוי אנרגיה. מצד שני, שיכון ובינוי התחייבו לשלם 300 מיליון שקל לג'נריישן במקרה שתסכים להצעה המתחרה של קרן קיסטון. כפי שדיווחנו בגלובס, המשא-ומתן על העסקה התארך מעבר לצפוי בשל מחלוקות בנוגע לתגובה הנכונה להחלטות הרגולטור.

● מעבר מואץ לפריפריה או מכסות נוקשות: איך ייראו חוות השרתים בעוד 140 ימים

● עסקאות של מיליארדים נרקמות, והמדינה בכלל עוד לא החליטה כמה גז מותר לייצא

חברת האנרגיה של קרן ג'נריישן, פאוורג'ן, מנסה לבסס את עצמה כאחת השחקניות החזקות במשק האנרגיה. היא מקימה את תחנת הכוח ריינדיר, שאושרה לאחרונה בידי רשות החשמל, וחותרת להתרחב באמצעות רכישת שיכון ובינוי אנרגיה.

הרכישה תבוצע בדרך של מיזוג, בתמורה לסכום של 4.45 מיליארד שקל. במקור, הסכום חולק בין 4.2 מיליארד ו-300 מיליון שקל המותנה בעמידה באבני-דרך הקשורות בקידום פרויקטים מהותיים קיימים של שיכון ובינוי אנרגיה, אך בסופו של דבר הוסכם שתשלום (מופחת) יעבור בפעם אחת. זאת משום שבג'נריישן מרגישים בנוח עם התקדמות הפיתוח של הפרויקטים שהם יקנו משיכון ובינוי. לצורך מימון העסקה צפויה הקרן לחבור לקבוצת גופים מוסדיים, שישקיעו בפאוורג'ן כחלק מהמהלך.

שיכון ובינוי אנרגיה, בניהולו של יובל סקורניק, שנמצאת בשליטת קבוצת הבנייה והתשתיות שיכון ובינוי (67%), מחזיקה בצבר של פרויקטים לייצור חשמל בהיקף נוכחי של כ־3.2 ג'יגוואט. זאת, באמצעות החזקות בתחנות הכוח רמת חובב, אורות פנינה (חגית) ואתגל, כמו גם צבר של פרויקטי אנרגיה מתחדשת ואגירת אנרגיה.

צפויים קשיים רגולטוריים

ה"ממתק" העיקרי מבחינת פאוורג'ן הוא דווקא נכסי האנרגיה המתחדשת של שיכון ובינוי אנרגיה. שכן כיום, רק אנרגיה מתחדשת יכולה למכור חשמל מוזל לספקים פרטיים. הדבר משתלב היטב עם אחת מהחזקותיה המשמעותיות של ג'נריישן - בזקג'ן, ספק החשמל הפרטי הביתי הגדול בישראל (בבעלות משותפת עם בזק). המהלך צפוי לאפשר לה להתרחב משמעותית דווקא בתקופה שבה אין מספיק חשמל זול זמין, ורשות החשמל עצרה את מכרזי החשמל המוזל לספקים שנועדו להתמודד עם המחסור.

אומנם העסקה צפויה להיתקל בקשיים מצד הרגולטורים - רשות התחרות ורשות החשמל. ברשויות מודאגים מהריכוזיות בתחום ייצור החשמל, ולאחרונה אף בלמו את הרחבת תחנת הכוח דוראד בשל מניות המיעוט של אדלטק בה, יצרנית החשמל הפרטית הגדולה בישראל.

כדי למנוע מהלך דומה נגד פאוורג'ן, שתהפוך לאחר השלמת העסקה לאחת מחברות האנרגיה הגדולות בישראל, מתכוונים הצדדים לבצע עסקת סוואפ מול חברת רפק, המחזיקה יחד עם פאוורג’ן במניות בתחנות הכוח אלון תבור וריינדיר (שטרם הוקמה). במסגרת העסקה תקבל רפק את חלקה של פאוורג'ן באלון תבור, ובתמורה תקבל פאוורג'ן את חלקה של רפק בריינדיר. מהלך זה יבצע למעשה "הפרדת כוחות", שתפחית את הנתח של כל אחת מהחברות, ועשויה להפחית גם את החשש של הרגולטורים מפני ריכוזיות. בג'נריישן, בשלב זה, מעריכים כי יוכלו לעבור את המכשול הרגולטורי באמצעות עסקת הסוואפ והתאמות נוספות, ככל שיידרשו.

בנוסף לעסקת החלף עם רפק אנרג'י, שנועדה להפחית את רמת הריכוזיות במשק החשמל ולהשביע את רצון הרגולטור, בג'נריישן מקדמים גם את הסדרת הניהול של תחנת ריינדיר יחד עם מי שצפוי להיות השותף החדש - עופר ינאי מנופר אנרגיה.

רשות החשמל ממצבת את עצמה לאחרונה כ"שריף החדש בעיר": היא גם בלמה את הגשת בקשות החיבור לחוות השרתים ל־140 יום, וגם בחנה את סוגיית הריכוזיות בתחום האגירה כאשר אישרה סופית את תחנת הכוח ריינדיר. האם עסקת סוואפ כזו תספק את רשות החשמל? מוקדם מכדי לדעת.