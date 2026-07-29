סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:25

1. מניות

המסחר בבורסת תל אביב ייפתח הבוקר בצל ההסלמה הביטחונית במזרח התיכון, לאחר שאיראן שיגרה טילים בליסטיים לעבר בסיס אמריקאי בירדן - מתקפה ראשונה מסוגה מאז החלטת הנשיא טראמפ ביום שישי להשהות את התקיפות נגד איראן. ההתלקחות האזורית, לצד תקיפות חות'יות נגד תשתיות נפט ואירועים חריגים בים סוף, מעוררת חשש כבד משיבושים באספקה ומזניקה את מחירי הנפט ב-4%.

לזינוק באנרגיה מתווספת דריכות שיא בשווקים לקראת החלטת הריבית של הפדרל ריזרב בארה"ב הערב: בבית ההשקעות Kitco מציינים כי הלחץ במחירי הנפט מוחמר גם בשל הטון הניצי שהפגין היו"ר החדש קווין וורש בדיוני ה-FOMC הראשונים בראשותו, כשהסוחרים נותרו חלוקים לגבי מהלכיו הבאים של הבנק המרכזי.

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בגזרת המניות הדואליות, פערי הארביטראז' המשוקללים צפויים לספק רוח גבית קלה בלבד לפתיחת המסחר בתל אביב. ההשפעה התיאורטית של הפערים על מדד ת"א 35 עומדת על כ- 0.2%+ בלבד. בקרב המניות המובילות נרשם מגמה מעורבת: מניית נייס חוזרת מניו יורק עם פער ארביטראז' חיובי של כ-1.55%+ , לצד פערים חיוביים בקמטק (2.75%+), טבע (1.02%+) ופאלו אלטו (1.97%+). מנגד, חברות השבבים והטכנולוגיה ספגו לחץ ירידות בוול סטריט, כאשר נובה חוזרת עם פער חיובי קל של 0.98% בלבד לאחר שאיבדה כ-6.2% במהלך המסחר בארה"ב, וטאואר עם פער קל של 0.37% לאחר שצנחה ב-9.5% בניו יורק.

בשווקים באסיה, נרשם הבוקר מסחר במגמה אדומה, כשהטלטלה בסקטור הטכנולוגיה בוול סטריט משפיעה בעיקר על בורסות סיאול. מדד הקוספי הדרום קוריאני צולל הבוקר בכ-11%, בהובלת שתי המניות הגדולות בו - sk hynix שצונחת ב-16% וסמסונג, שנופלת בכ-10%. ביפן, מדד הניקיי יורד ב-2.2%, ובסין, מדד שנחאי רושם ירידה מתונה יותר של 0.5%. מנגד, מגמה חיובית נרשמה בהונג קונג, שם מדד ההאנג סנג טיפס ב-1.3%.

במסחר בחוזים העתידיים בוול סטריט נרשמות הבוקר ירידות קלות, כאשר חוזי הנאסד"ק מובילים את המגמה השלילית עם ירידה של כ-0.5%, בעוד חוזי ה-S&P 500 והדאו ג'ונס מאבדים כ-0.1% כל אחד.

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חברת התוכנה פייבר פרסמה הבוקר (ד') תחזית מאכזבת לרבעון הקרוב (Q3) והשנה כולה. החברה, שפיתחה זירת מסחר לחיבור בין פרילנסרים ומעסיקים, צופה כעת כי תסיים את הרבעון הקרוב עם הכנסות בטווח שבין 80-88 מיליון דולר, נמוך מהתחזית הקודמת שלה, ומצפי האנליסטים להכנסות של כ-99 מיליון דולר. בשורה התחתונה היא צפוה להציג רווח תפעולי תזרימי מתואם (Adjusted EBITDA) של 8-12 מיליון דולר. במבט שנתי צופה פייבר, כי תסיים את 2026 עם הכנסות של 356-372 מיליון דולר, נמוך מהתחזית שהיא הציגה בעבר (380-420 מיליון דולר), ומצפי האנליסטים ערב הדוחות (402 מיליון דולר). בשורה התחתונה היא צופה כי תסיים את השנה הנוכחית עם רווח תפעולי תזרימי של 52-62 מיליון דולר, לעומת התחזית הקודמת שעמדה על 64-80 מיליון דולר.

בתוך כך, את הרבעון השני של 2026 סיימה פייבר עם הכנסות של כ-97.8 מיליון דולר, ירידה של כ-10% לעומת הנתון שנרשם בתקופה המקבילה אשתקד. בשורה התחתונה הציגה החברה רווח נקי מתואם (Non-GAAP) של 18.3 מיליון דולר (0.51 דולר למניה), ירידה של כ-33% לעומת 27.4 מיליון דולר (0.75 דולר למניה) ברבעון השני של 2025. צפי האנליסטים היה להכנסות של 100 מיליון דולר, לצד רווח נקי מתואם של 0.52 דולר למניה.

דוחות נוספים צפויים להתפרסם היום: טבע ולמונייד יפרסמו הבוקר, ולאחר נעילת וול סטריט צפווים דוחות מיקרוסופט ומטא .

אתמול (ג'), המסחר בבורסת תל אביב ננעל במגמה שלילית מובהקת, אשר החריפה באופן ניכר עם פתיחת המסחר בוול סטריט - זה היום השני ברציפות. מדד ת"א 35 איבד כ-1.6%, בעוד ת"א 90 נסוג בכ-1.2%.

את המגמה השלילית בשוק הוביל סקטור הקלינטק שצנח ב-3.5%, כשאחריו מדדי תשתיות האנרגיה והטכנולוגיה שנחלשו ב-3% ו-2.5% בהתאמה. מנגד, מדדי הביומד והתקשורת בלטו לחיוב לאורך כל יום המסחר וננעלו בעליות שערים של 2.5% ו-0.2% בהתאמה.

בקרב המניות הבולטות בירידות שערים, מניות השבבים והטכנולוגיה חטפו מכה קשה ביוזמת הסנטימנט העולמי: טאואר ואר פי אופטיקל נפלו ביותר מ-8%, כשאחריהן נסוגו מניות נובה , להב וקמטק . מנגד, מניית אופקו הלת' זינקה לקראת נעילת המסחר ומנייתה עלתה בכ-33.3%, שיא עלייה יומי למניית אופקו, ובלטה בצמרת העולות, כשאחריה נסחרות בירוק נייס ואמפא .

במוקד המסחר עמדה מניית הביומד אופקו הלת', שטסה בעקבות פרסום דוחות טובים מהצפוי לרבעון השני. החברה הציגה צמצום משמעותי בהפסד הנקי ל-8.4 מיליון דולר (לעומת 148 מיליון דולר בתקופה המקבילה), רשמה מעבר לרווח תפעולי במגזר המעבדות והעלתה את תחזית ההכנסות השנתית ל-560-585 מיליון דולר.

עוד דיווחו אתמול, אלקטרה שהשלימה את הסגירה הפיננסית להקמה ותפעול של קו הרכבת הקלה "נופית" (חיפה-נצרת) בהיקף מימון של 3.9 מיליארד שקל בהובלת בנק לאומי.

חברת אלקטריאון דיווחה על חתימת מזכר הבנות לפיילוט ראשון בנמל התעופה מילאנו-ברגמו באיטליה להתקנת מערכת טעינה אלחוטית באוטובוס נוסעים. חברת רייזור קיבלה הזמנה ראשונה לפיילוט מסחרי בסקטור הכרייה באסיה בהיקף של כ-90 אלף דולר - דריסת רגל ראשונה לחברה ביבשת. החברה הדואלית, פלורי , דיווחה כי חברת-הבת Cellav השלימה רישום רגולטורי בבריטניה למוצר הטיפוח Regenativo+, בדרך להשקה מסחרית בשוק המוערך כ-900 מיליון דולר.

אתמול, וול סטריט ננעלה הלילה במגמה מעורבת בעוד המשקיעים המשיכו לבצע רוטציה בשוק - ממניות השבבים וה-AI אל מניות מחזוריות יותר, שנהנות משיפור בסנטימנט הכלכלי. המגמה התחזקה לאחר שחברות פרסמו דוחות חזקים ומחירי הנפט ירדו.

מדד S&P 500 במשקל שווה - המנטרל את ההשפעה של החברות הגדולות במדד - הגיע לשיא, בעוד דאו ג'ונס עלה ב-1.2% בעיקר בזכות דוחות מעודדים של קוקה-קולה ובואינג . העליות קיזזו את הירידות החדות במניות השבבים, שדחפו את נאסד"ק 100 קרוב לטריטוריית תיקון. נאסד"ק ננעל בירידה קטנה ו-S&P 500 סיים עם ראש מעל המים, 0.2%.

קרן הסל של מניות הטכנולוגיה XLK ירדה לרמתה הנמוכה ביותר מאז 7 במאי, בעוד שקרנות הסל של מגזרי הבריאות ( XLV ) והפיננסים ( XLF ) טיפסו לשיאים. כסף עבר גם למניות התוכנה - תעודת הסל IGV עלתה ב-1%, בלטו בה שתי ישראליות - נייס ומאנדיי שזינקו בכ-6%.

בעוד שעל פניו הירידות בנאסד"ק נמחקו כמעט, מתחת לפני השטח מניות השבבים שוב נפלו אתמול ובעיקר אלו מניות שבבי הזיכרון - כאשר מיקרון , סנדיסק ואנבידיה נמנות עם היורדות הבולטות. SOXX תעודת הסל על השבבים השלימה ירידה של יותר מ-23% מתחילת החודש והיא בדרך לחודש הגרוע ביותר מאז 2008.

הירידות מונעות משילוב של כמה גורמים: חששות מפני "מימון מעגלי" בעקבות הדיווחים על עסקת מימון של כ-250 מיליארד דולר בין אנבידיה ל-OpenAI, התקדמותה של סין בתחום השבבים והבינה המלאכותית, וספקות גוברים לגבי היכולת של ענקיות הטכנולוגיה להצדיק את היקף ההשקעות העצום בתשתיות AI.

מניות נוספות שריכזו עניין במסחר אתמול:

אפל חצתה במהלך המסחר לזמן קצר את רף 5 טריליון הדולר בשווי שוק , פחות משנה לאחר שחצתה את רף 4 טריליון הדולר באוקטובר 2025.

קוקה קולה זינקה בעקבות דוחות טובים מהצפוי, הודות לביקוש חזק שהוביל לעלייה בהיקף המכירות ברחבי העולם.

מניית רויאל קריביאן קרוזס עלתה לאחר שחברת הקרוזים פרסמה דוחות טובים מהצפוי לרבעון השני והעלתה את התחזית לשנה כולה.

ישראליות בוול סטריט:

מניית אינוויז צנחה בעקבות הודעה על גיוס הון בדיסקאונט.

סולאראדג' ירדה בחדות יחד עם כל מניות הסקטור. תעודת הסל TAN ירדה בכ-5% בהובלת פירסט סולאר ואנפייז.

הירידות במניות השבבים לא פסחו על הנציגות הישראליות שם - טאואר סמיקונדקטור , קמטק ונובה ירדו בחדות.

2. שוק האג"ח

בישראל, בשוק האג"ח הממשלתי נרשמה ירידת תשואות (ועליית מחירים), במקביל להחרפת הירידות בשוק המניות: התשואה לאג"ח ל-10 שנים נחלשה ב-0.6% לרמה של 3.879%.

בארה"ב נרשמה ירידת תשואות אחידה לקראת החלטת הריבית של הפדרל ריזרב: התשואה לשנתיים עלתה ב-0.42% ל-4.295%, בעוד התשואה לאג"ח ל-10 שנים עלתה בכ-0.15% לרמה של 4.611%.

3. סחורות ומטבעות

בזירת המט"ח המקומית, הבוקר, הדולר נסחר במגמה חיובית קלה מול השקל ומטפס בכ-0.55% לרמה של 3.06 שקלים (תוספת של כ-0.75 אגורות לעומת שער הבסיס שעמד על 3.04 שקלים אתמול). במהלך יום המסחר אתמול, נע הצמד בטווח תנודתי יחסית, כאשר בשיא היומי הגיע הדולר לרמה של 3.0664 שקלים, בטרם התמתנו העליות לקראת שעות הערב לכיוון הרמה הנמוכה של היום (3.0420 שקלים).

הבוקר, מחירי הנפט מטפסים בעקבות התקיפה האיראנית על הבסיס האמריקאי בירדן. מחירי הנפט מזנקים הבוקר בחדות מעל 4.4%. נפט מסוג ברנט מטפס לרמה של 87.82 דולר לחבית, בעוד החוזים על הנפט האמריקאי (WTI) עולים לרמה של 82.69 דולר לחבית. הזינוק החד מגיע ברקע התחדשות הלחימה והסלמת המתיחות הביטחונית במזרח התיכון, לצד החששות משיבושים באספקה האזורית.

בבנק Commonwealth Bank of Australia ציינו ל-CNBC כי הירידה במחירים משקפת ירידה בציפיות להסלמה מיידית שתפגע בתשתיות אנרגיה, אך הזהירו: "מחלוקות מתמשכות על נתיב השיט החיוני במצר הורמוז עלולות להוביל להצתה מחודשת של חילופי המהמורות בין ארה"ב ואיראן".

באנליזה של גולדמן זאקס מעריכים כי מחיר הברנט יתמתן לאזור ה-80 דולר לחבית עד סוף השנה "אם מצר הורמוז ייפתח מחדש באופן מלא" , אך מזהירים כי "שיבושים בים האדום ותקיפות על תשתיות נפט סעודיות עשויים להוות מקור חדש לסיכון כלפי מעלה" .

מחיר הזהב נסוג אתמול, ב-1.1% ונסחר סביב 4,032 דולר לאונקיה. המתכת היקרה סובלת מהתחזקות הדולר האמריקאי, השוהה סביב שיא של חודש ומייקר את החזקת הזהב עבור משקיעים המחזיקים במטבעות זרים.

המשקיעים ממתינים בדריכות להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב היום ולדבריו של היו"ר קווין וורש. השוק מתמחר כעת סיכוי של כ-69% שהפד יותיר את הריבית ללא שינוי השבוע, אך מתמחר סיכוי של 77% להעלאת ריבית בפגישה של ספטמבר.

מאז פרוץ הלחימה של ארה"ב ואיראן בשלהי פברואר, איבד הזהב כ-24% מערכו, מתוך חשש כי האינפלציה שמחוללת המלחמה תאלץ את הבנקים המרכזיים להחזיק ריבית גבוהה לאורך זמן - סביבה המכבידה על נכסים שאינם נושאים תשואה כמו זהב.

דיוויד מייגר, מנהל מסחר במתכות ב-High Ridge Futures, הסביר כי "מחירי האנרגיה הגבוהים מותרים חשש אינפלציוני עבור חברי הפד. הנטייה הניצית הצפויה של הבנק המרכזי העלתה את הציפיות להעלאת ריבית ואת הדולר, וזה מפעיל לחץ ישיר על שוק הזהב".

בבנק קומרצבנק הלכו צעד קדימה וחתכו את תחזית מחיר הזהב לסוף השנה ב-300 דולר לרמה של 4,500 דולר לאונקיה, תוך שמציינים כי "ללא שינוי כיוון בציפיות הריבית, חזרה מתמשכת של משקיעי קרנות הסל (ETF) והתאוששות במחיר הזהב אינן צפויות".

במקביל לירידות בסחורות המסורתיות, גם שוק המטבעות הדיגיטליים נסחר תחת לחץ, הביטקוין רושם ירידה של כ-2.4% (נסיגה של כ-1,581 דולר) ונסחר סביב רמה של 63,327 דולר.

4. מאקרו

בעוד מרבית הפעילים בוול סטריט מעריכים כי הפדרל ריזרב יותיר את הריבית ללא שינוי בהחלטתו שתתפרסם היום (ד'), בחברת המסחר והשירותים הפיננסיים סיטאדל סקיוריטיז, מציגים תחזית הפוכה ומעריכים כי יו"ר הפד, קווין וורש, יפתיע את השווקים ויעלה את הריבית ב-0.25%.

לפי הערכות החברה, העלאת ריבית מיידית תחזק את אמינותו של וורש במאבק באינפלציה, תוך סימון סוף עידן ההכוונה המוקדמת והוכחה ניצחת לעצמאותו של הבנק המרכזי.

בשוקי הנגזרים שוררת דריכות גבוהה, חוזי סוואפ הריבית מתמחרים סיכוי של כ-30% להעלאת ריבית כבר בהחלטה שתימסר היום - רמת אי-וודאות גבוהה באופן חריג בפרק זמן כה קצר לפני החלטת פד במונחים של השנים האחרונות. מנגד, הסוחרים מתמחרים כעת באופן מלא העלאת ריבית לכל המאוחר עד לחודש ספטמבר.

לפי סיטאדל סקיוריטיז, המתנה עד ספטמבר תהיה פחות אפקטיבית. מהלך מהיר שיבוצע כבר היום יעצב מחדש את ציפיות השוק לגבי פונקציית התגובה של הפד, וירסן את החלטות התמחור של חברות ואת דרישות השכר של עובדים בטרם האינפלציה תתקבע בשטח - מה שיפחית את היקף הריסון המוניטרי שיידרש בהמשך.

"ייתכן שהשוק שוב מעריך בחסר את עוצמת התפנית הניצית בפד," מציין פרנק פלייט, ראש אסטרטגיית המאקרו בסיטאדל סקיוריטיז לבלומברג. "העלאת ריבית השבוע תסיים באופן מוחץ את עידן ההכוונה המוקדמת, תוך הדגשת עצמאותו של הפד".

אף על פי שנתוני התעסוקה והאינפלציה הרכים שנרשמו לאחרונה הפחיתו בקרב חלק מהמשקיעים את הסבירות למהלך מיידי, בסיטאדל טוענים כי דיווחים אלה אינם צריכים לגבור על העדויות הרחבות יותר לכך שסיכוני האינפלציה נותרו גבוהים ושוק העבודה נותר יציב.

לכך מצטרפת התנודתיות בזירה הגאו-פוליטית במזרח התיכון, למרות ההפוגה הזמנית בתקיפות האמריקאיות באיראן, מחירי הנפט נותרו גבוהים בכ-20% מתחילת החודש ברקע איומי החות'ים על נתיבי השיט והיצוא הסעודי בים האדום.

"הזינוק במחירי האנרגיה בשבועות האחרונים עשוי להטות את הכף לטובת העלאת ריבית כבר כעת," מסכם פלייט.

מנגד לגישתו של פלייט, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מגביר את הלחץ על הפדרל ריזרב לקראת החלטת הריבית ומבהיר כי מבחינתו הכיוון חייב להיות הפחתה חדה. "יש להוריד את הריבית", אמר טראמפ לכתבים, תוך שהוא מביע אמון אישי ביו"ר הממונה, קווין וורש, אך מאשים את חברי מועצת הפד בטרפוד המהלך. "אני יודע מה הוא רוצה לעשות", טען הנשיא והוסיף כי וורש "רוצה לעשות את הדבר הנכון", אך נתקל בהתנגדות פנימית: "אתה צריך את ההסכמה של כמה אנשים שאולי יש להם כוונות רעות". בדבריו רמז טראמפ כי הבנק המרכזי מעכב נזילות נחוצה לשוק משיקולים בלתי ענייניים, בעוד שהכלכלה בשלה להקלה מוניטרית - ניתוח שגם פלייט מסתמך עליו בעקבות ראיון שערך עם טראמפ, ומחזק את ההערכה כי הנשיא משוכנע שוורש אכן מעוניין בהורדת ריבית.

גם בזירה המקומית מצטרפים להערכה כי החלטת הריבית הקרובה של הפדרל ריזרב מלווה באי-וודאות חריגה. עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מציין כי בהראל צופים יציבות בשיעור הריבית, אך מזהיר כי השוק נותן הסתברות לא מבוטלת להפתעה. "מאזן הסיכונים בהחלטה מוטה בבירור כלפי מעלה לנוכח הזינוק בנפט, הירידה בתביעות בדמי אבטלה והעובדה שהאינפלציה עדיין גבוהה מהיעד", מסביר קליין. לדבריו, מקור הערפל המרכזי מגיע מכיוונו של היו"ר החדש, קווין וורש: "הוא נמנע כמעט לחלוטין מהכוונה קדימה ועדיין לא הבהיר כיצד הוא מפרש את נתון האינפלציה החלש מול העלייה במחירי האנרגיה. סביר שההצבעה לא תהיה פה אחד, דבר שידגיש את המחלוקות הפנימיות בבנק שהחריפו מאז כניסתו לתפקיד".

5. תחזית

מדד נאסד"ק 100 צועד אל עבר "טריטוריית תיקון" (נסיגה של 10% או יותר משיא כל הזמנים). המדד עתיר הטכנולוגיה ירד ב-1.6% אתמול, ובכך השלים צלילה מהירה במיוחד שלקחה 38 ימי מסחר בלבד מהשיא שנרשם ב-2 ביוני - קצב מהיר בהרבה מהתיקון הקודם שנרשם במרץ, אז נדרשו למעלה מ-100 ימי מסחר כדי להגיע לפתח התיקון.

ברקע לטלטלה עומד שינוי דרמטי בסנטימנט המשקיעים, לאחר שהראלי של תחילת השנה הזניק את הנאסד"ק 100 בכמעט 34% תוך כחודשיים, כעת, מתרבות הדאגות כי המרוץ סביב הבינה המלאכותית הרחיק לכת, מהר מדי ויקר מדי.

את הנסיגה הנוכחית מובילות יצרניות השבבים. מדד השבבים של פילדלפיה (SOX ) צלל ביותר מ-25% משיאו ביוני, כאשר מניות בולטות כמו קוואלקום , סנדיסק ומארוול טכנולוג'י איבדו למעלה מ-30% מערכן. הלחץ בסקטור החרף ברקע דיווחים על התקדמות בתעשיית השבבים המתקדמת בסין, לצד ספקות גוברים לגבי קציבות ועמידות גל ההוצאות האדיר על תשתיות AI.

מעבר לדוחות הכספיים, המשקיעים מוצאים כעת אלטרנטיבה בשוק הסולידי. תשואות האג"ח האמריקאי ל-10 שנים נותרות ברמות גבוהות של מעל 4.6%, דבר שמפחית את האטרקטיביות של נכסי סיכון.

"כאשר התשואות נשארות גבוהות, האטרקטיביות של שוק החוב עולה ויכולה לצמצם את זרימת הכספים לנכסים בסיכון גבוה כמו מדדי מניות" מסביר חוליאן פינאדה, אנליסט שווקים בחברת StoneX. "אם הציפיות לריבית גבוהה ימשיכו לחזק את שוק האג"ח, התיאבון לנאסד"ק יישאר מוגבל".

החששות הללו קיבלו תוקף מעשי בשבוע שעבר עם פרסום תוצאותיה של אלפאבית (גוגל) . החברה ספגה את הירידה היומית החדה ביותר שלה מזה יותר משנה, לאחר שהציגה זינוק כה חד בהוצאות ההוניות, עד שתזרים המזומנים החופשי שלה פלח לראשונה בתולדותיה כחברה ציבורית לטריטוריה שלילית. העובדה שגוגל אותתה על הגדלה נוספת בהוצאות בהמשך העפילה לחלוטין על הצמיחה המרשימה שהציגה בפעילות הענן.

המשקיעים ממתינים כעת בדריכות לדיווחים של שלוש משקיעות ענק נוספות ב-AI השבוע, מייקרוסופט ומטא (שידווחו היום בערב), ואמזון (שתדווח מחר בערב). דוחות אלו צפויים לקבוע את כיוון השוק בטווח הקצר.

"המשקיעים מודאגים מהיקף ההוצאות ההוניות (CapEx), מהתשואה על אותן השקעות וממצב תזרים המזומנים החופשי, ונרשמת יציאה מסוימת מנכסים לקראת הדו"חות של ענקיות הטכנולוגיה השבוע," מציין ג'ים אוואד, מנהל דירקטור בכיר ב-Clearstead Advisors לבלומברג. "אם הן יצליחו להתעלות ולהרגיע את השוק השבוע, זה יספק רוח גבית משמעותית. מנגד, אם נראה עוד תזרימים שליליים והוצאות גבוהות עוד יותר, ניתן לצפות שהקבוצה תמשיך להיות תחת לחץ".

פינאדה מ-StoneX מחזק את הדברים ומציין כי דפוס הדשדוש של השבועות האחרונים נשבר: "דינמיקת השוק תלויה כעת כמעט לחלוטין בדוחות ענקיות הטכנולוגיה. אם חברות נוספות בטופ-10 של המדד יציגו סימנים דומים לאלפאבית ולטסלה, החששות בסקטור יגברו וישמרו על פאזה של חולשה או חוסר החלטה בנאסד"ק 100".

זווית נוספת לדאגה בשווקים מגיעה מכיוון הניתוח הטכני. בשבועות האחרונים ניסה הנאסד"ק 100 לשמור על יציבות ונע בדפוס של דשדוש אופקי, אך בימים האחרונים כוחות המכירה הכריעו את הכף. אינדיקטורים מובילים הבוחנים את מומנטום השוק (כמו ה-RSI וה-MACD) מצביעים על היחלשות חדה של הקונים ועל מעבר לשליטה ברורה של המוכרים. אם הלחץ יימשך, שבירת טווח הדשדוש הנוכחי עלולה להאיץ את קצב הירידות ולסלול את הדרך לגל מוכרים חריף בהרבה בטווח הקצר.

במבט אל הגרפים, כעת, רמת הנאסד"ק 100 עומדת על 27,852.2. האנליסטים מסמנים כעת שלוש רמות מפתח קריטיות להמשך. רמת התמיכה החשובה ביותר שוכנת ב- 27,308 נקודות - "רצפת בטון" ששימשה כאזור בלימה בגל הירידות של אפריל, ושבירתה כלפי מטה תהווה איתות דובי מובהק. מנגד, כדי להרגיע את הרוחות ולחזור למסלול חיובי, המדד יידרש ראשית לחצות משוכה קרובה ב-28,470 נקודות, ובהמשך לפרוץ מחדש את תקרת הזכוכית של הממוצע הנע ב-29,510 נקודות - רמה שחזרה אליה תעיד על סיום הפאניקה וחזרה ליציבות.