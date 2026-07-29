מס הגודש מתקרב: פרטנר זכתה במכרז שיכניס לה כ-100 מיליון שקל

קבוצת התקשורת פרטנר נבחרה לספק את תשתיות התקשורת לפרויקט מס הגודש הלאומי במטרופולין גוש דן. הפרויקט, שצפוי להתחיל בשנת 2028, מוגדר כזיכיון ארוך-טווח, כך שתקופת ההפעלה עבור פרטנר נאמדת בכשני עשורים לפחות. בתקופה זו, פרטנר צפויה להכנסות של קרוב ל-100 מיליון שקל.

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פרויקט מס הגודש נועד לעודד מעבר לתחבורה ציבורית ולצמצם את עומסי התנועה בכניסה לתל אביב ובצירים המרכזיים.

בחודש דצמבר האחרון זכתה קבוצת אלקטרה בע"מ במכרז של ועדת המכרזים הבין-משרדית לתכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של הפרויקט. במסגרת זו, אלקטרה תקים כ-220 שערי אגרה בכ-140 אתרי חיוב לאורך הצירים המרכזיים, לצד מערכות זיהוי רכב, מרכזי בקרה, מערכי תקשורת, גבייה ושירות לקוחות.

להערכת אלקטרה, התמורה הצפויה לה לאורך תקופת הזיכיון כוללת מענק בגין הקמת הפרויקט בסך של כ-400 מיליון שקל, וכן סכום נוסף המוערך בכ-850 מיליון שקל לאורך תקופת הזיכיון.

למעשה, הצלחת המיזם תלויה ביכולת להעביר מידע בזמן אמת בין אלפי רכיבים שונים הפועלים במקביל - כל מעבר של רכב דרך אחד משערי החיוב מחייב קליטת נתוני זיהוי, ביצוע הצלבות מול מאגרי מידע והפקת חיוב בהתאם לתמחור הקיים.

כעת, כאמור, הפרויקט עולה שלב, ופרטנר נבחרה על-ידי אלקטרה להיות אחראית על תכנון, הקמה ותפעול של רשת התקשורת המחברת את כלל שערי האגרה אל מרכזי המחשוב של המערכת. לאורך הפרויקט פרטנר תספק שירותי ניטור, בקרה ותחזוקה של רשת התקשורת, באמצעות מערכי התמיכה וההנדסה שלה.

"אנו גאים לקחת חלק בפרויקט לאומי בעל חשיבות אסטרטגית למשק הישראלי, ומודים לאלקטרה על הבעת האמון המשמעותית ביכולות שלנו", אמר אבי דבורה, סמנכ"ל החטיבה העסקית בפרטנר. "אנו מביאים איתנו לפרויקט ידע מקצועי וניסיון שנצברו לאורך שנים מהפעלת מערכות תקשורת קריטיות עבור הארגונים הגדולים בישראל, לצד המחויבות שלנו למצוינות תפעולית".