סוכן הביטוח שהפך למיליארדר נכנס להנפקה של בית ההשקעות

בית ההשקעות פסטרנק שהם נמצא בימים אלו בישורת האחרונה לקראת השלמת המהלך להנפקה ראשונית של מניותיו, לפי שווי של כ־280 מיליון שקל (לפני הכסף). לגלובס נודע, כי בעת האחרונה זכתה ההנפקה לזריקת עידוד מצד איש העסקים איציק עוז, העומד בראש הפניקס סוכנויות, שצפוי לקחת בה חלק משמעותי וישמש כמשקיע עוגן.

● עם הלוואות מ-8 בני משפחה: חברת האנרגיה שתנפיק לפי 700 מיליון שקל

● המוסדיים שמו ברקס למצנח הזהב של מנכ"לית ג'י סיטי

עוז צפוי לרכוש נתח של כ־7% מהחברה תמורת כ־25 מיליון שקל. בנוסף צפויות להצטרף לעוז שתי דמויות נוספות מעולם הביטוח, שירכשו יחד בהנפקה 5% נוספים תמורת כ־18 מיליון. כך שהשלושה עתידים להוות מעל למחצית מהיקף הגיוס (כ־81 מיליון שקל) בהנפקה.

תמורת ההנפקה צפויה לשמש את פסטרנק שהם לרכישה של 50% מסוכנות ביטוח, על מנת להיכנס לתחום הפיננסים (גמל, השתלמות, פנסיה וביטוחי חיים). בחברה מציינים כי מהלך כזה ייצר סינרגיות עם פעילות קיימת מחד, אך גם ייצר פעילות שאינה בעלת קורלציה הדוקה לפעילות שוק ההון - כמו ניהול תיקים וקרנות נאמנות, מה שיהווה גידור טבעי מסוים לפעילות הקיימת.

3 דברים שחשוב לדעת על הנפקת פסטרנק שהם כ־81 מיליון שקל

היקף הגיוס המתוכנן, לפי שווי של 280 מיליון שקל

12% מהמניות בהנפקה

מתכננים לרכוש עוז ו־2 בכירים נוספים מענף הביטוח, תמורת כ־43 מיליון שקל

9.3 מיליארד שקל

היקף הנכסים שמנהל פסטרנק שהם בקרנות נאמנות וניהול תיקי השקעה

אקזיט במיליארד שקל

עוז הוא דמות בולטת בענף הביטוח המקומי. בשנת 1992 ייסד יחד עם משה ששון את סוכנות אגם לידרים, המחזיקה ביותר מ־200 אלף לקוחות פעילים, אותה הוא מכר להפניקס ביטוח במספר שלבים. ב־2003 רכשה הפניקס 25%, וכעבור שנתיים עוד 45% מהסוכנות (תמורת 25 מיליון שקל).

ב־2022 רכשה הפניקס את יתרת המניות מידי עוז וששון, ומיזגה אותה עם שאר הסוכנויות שבשליטתה לחברת הפניקס סוכנויות. בשנה שעברה רשם עוז אקזיט מרשים נוסף כשמכר את חלקו (17%) בהפניקס סוכנויות, בה הוא משמש כאמור כיו"ר, תמורת סכום של 763 מיליון שקל. בעבר הוערך כי פעילותו של עוז בסוכנות הביטוח, הניבה לו לאורך השנים סכום חסר תקדים של מעל 1 מיליארד שקל.

ברקע, מאחר שעוז אינו מוגבל בחוק שכר הבכירים, הוא נהנה משכר של פי 6 מזה של מנכ"לים בחברות פיננסים כמו בנקים וביטוח. למעשה, הוא אחד משיאני השכר של ישראל, כשעלות שכרו השנתית ב־2025 עמדה על 28.3 מיליון שקל. לצורך השוואה, עלות שכרו של מנכ"ל הפניקס, אייל בן סימון, עמדה אשתקד על כ־4.1 מיליון שקל.

מלבד תפקידו כיו"ר הפניקס סוכנויות, לעוז היכרות עם שוק ההון המקומי. בעבר הוא החזיק בשליטה בחברת הנדל"ן הציבורית רבד, אותה רכש בתחילת 2019 יחד עם יונל כהן מידי איש העסקים יגאל אהובי. אך כעבור כשלוש וחצי שנים מכרו השניים את החזקותיהם בחברה, עבור 160 מיליון שקל.

צמחה ב־100% אשתקד

לפסטרנק שהם שני תחומי פעילות מרכזיים: ניהול תיקי השקעות וקרנות נאמנות. בתחום הקרנות, המהווה כ־82% מההכנסות, היא מנהלת קרנות נאמנות במודל של אירוח (הוסטינג) בשווי כולל של כ־6 מיליארד שקל. בפעילות ניהול ההשקעות היא מנהלת עבור לקוחותיה תיקי ניירות ערך ונכסים פיננסיים, בשווי כולל של כ-3.3 מיליארד שקל.

את שנת 2025 סיימה החברה עם הכנסות של כ־70.5 מיליון שקל, צמיחה של כ־102% ביחס ל־2024, שנבעה מגידול בהיקפי הפעילות (שווי הנכסים וגיוסים). לכך תרמה גם תוספת של 7 מיליון שקל מדמי ההצלחה שגבו קרנות הגידור בנאמנות של החברה, שנגזרים מביצועי הקרנות. הרווח הנקי זינק בכ־160% לכ־26.9 מיליון שקל.

בעלי השליטה בחברה הם שני המייסדים, ערן פסטרנק המכהן כיו"ר החברה (60% מההון) ושי שהם המכהן כמנכ"ל (40%). השניים הקימו את בית ההשקעות בשנת 2010, לאחר שכיהנו בתפקידים בכירים בשוק ההון, ובין היתר בבית ההשקעות תמיר פישמן, שם שימשו כסמנכ"ל ומנהל השקעות, בהתאמה.