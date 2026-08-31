המוסדיים שמו ברקס למצנח הזהב של מנכ"לית ג'י סיטי

חודש אחרי שעורר הדים בשוק המקומי, חברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי , שבשליטת איש העסקים חיים כצמן, החליטה לסגת מהענקת "מצנח הזהב" למנכ"לית הנכנסת קרן כליפה, לנוכח התנגדות מצד הגופים המוסדיים המושקעים בה.

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בחברה בחרו להוריד מסדר היום את אישור תנאי הכהונה של כליפה, לצור "מיצוי הידברות עם גופים מוסדיים". זאת, לאחר שבחודש שעבר אישר דירקטוריון ג'י סיטי את הקדמת כניסתה לתפקיד של כליפה, וכן את תנאי העסקתה החדשים. מהלך שנתפס כאחד הגורמים לפיצוץ עסקת הענק למכירת השליטה בג'י סיטי לידי איש העסקים צחי אבו.

במסגרת המהלך, שהיה זקוק לאישור אספת בעלי המניות, נקבע כי כליפה תכנס לתפקיד כבר בתחילת חודש אוקטובר הקרוב, במקום בתחילת חודש פברואר בשנה הבאה. בכך, היא הייתה אמורה לתפוס את מקומו של כצמן, שהודיע חודש קודם לכן על כוונתו לפרוש מניהול החברה אותה ייסד, כחלק ממהלך למכירת השליטה בה.

במסגרת התגמול שאותו גיבש דירקטוריון החברה כליפה הייתה צפויה לקבל שכר בעלות שנתית של כ-4.4 מיליון שקל, המורכב משכר בסיס בעלות של 2.3 מיליון שקל, לצד מענק שנתי העשוי להגיע לכ-1.3 מיליון שקל, וכן תגמול הוני בשווי של 855 אלף שקל. בנוסף, נקבע כי במקרה שבו תופסק העסקתה של כליפה, בתקופה של שנה לאחר החלפת שליטה בחברה, היא תהיה זכאית למצנח זהב יוצא דופן - מענק בגובה 200% משכרה השנתי הבסיסי בגין אותה שנה (4.6 מיליון שקל בסה"כ).

המהלך שהביא לפיצוץ העסקה?

ההחלטה לסגת מהמהלך, לפחות באופן זמני, מגיעה כאמור פחות מחודש בלבד לאחר פיצוץ העסקה למכירת השליטה בג'י סיטי. במסגרתה, הייתה אמורה להימכר השליטה (26%) בג'י סיטי מידי נורסטאר של חיים כצמן, לידי ארי נדל"ן של צחי אבו וישפרו, שבבעלות כידן דהרי וירון אדיב, תמורת 661 מיליון שקל.

לאחר התפוצצות העסקה היו מי שטענו, שלתנאים המפליגים שניתנו לכליפה היה חלק בערעור היחסים בין שני הצדדים. "הוא אמר לי במסגרת המו"מ שהוא רוצה להשאיר את קרן בעמדת המנכ"ל", סיפר אבו בתחילת החודש בשיחה עם. "אמרתי שאני לא מתנגד, אבל ממש לא הסכמתי לתנאים שהוא נתן לה, לא למצנח זהב ולא לשכר הזה. אבל לא באתי והתלוננתי או אמרתי, 'עשית פה מעשה שלא יעשה ואני רוצה לבטל את העסקה'".

מנגד, כצמן טען בשיחת המשקיעים שכינס זמן קצר לאחר מכן, כי המהלך "נעשה בידיעה, בהסכמה ובברכה של הצד השני. הייתה לי הסכמה מפורשת של הצד השני למינוי קרן במועד שנקבע, לתקופה שע"פ ההסכם אני הייתי צריך להתמנות ליו"ר משותף ביחד עם צחי אבו, ובהגדרה אם אני עובר להיות יו"ר צריך מנכ"ל, ומכאן באה הקדמת המינוי".