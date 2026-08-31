אשת הרמטכ"ל מכהנת כדירקטורית בחברת המזון שהסתבכה באי־סדרים

אורנה זמיר, אשתו של הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר מכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברת תומר מזון , בזמן שצה"ל משמש כאחד הלקוחות הגדולים של החברה. תומר מזון, שמניותיה נסחרות בבורסה בתל אביב, דיווחה מוקדם יותר החודש על בעיות לכאורה בטיפול במלאים שלה, ולאחר מכן הופסק המסחר במניה. בצה"ל טוענים כי מדובר במניפולציה וכי הרמטכ"ל כלל לא עסק בשום היבט שקשור בחברת תומר מזון.

גורמים במערכת הביטחון טוענים כי אין למעשה התקשרויות פרטיות בין תומר מזון לצה"ל או משרד הביטחון, מתקופתו של הרמטכ"ל בתפקידו וגם כמנכ"ל משרד הביטחון. "כל ההתקשרויות בתקופת כהונתו הן בעקבות זכייה כדין במכרז. כל המכרזים הם פשוטים, כלומר ההצעה הזולה ביותר זכתה. המינוי של אורנה זמיר (בתומר מזון) בוצע לפני כשלושה חודשים", מסבירים אותם גורמים. "הצטרפות אשת הרמטכ"ל לחברה כבר הוכנסה להסכם ניגוד העניינים המעודכן, אשר ייחתם בהתאם לתכנון (מתעדכן מעת לעת)".

אורנה זמיר (57) מונתה לתפקידה כדירקטורית בחברה ב-19 במאי השנה. היא בעלת תואר ראשון במדעי המדינה מאוניברסיטת תל אביב ומוסמכת במנהל עסקים מביה"ס למסחר (ESG) בפריז. בשלוש השנים האחרונות, היא משמשת כיועצת תקשורת בפירמת oz consulting. כמו כן, שימשה כסמנכ"לית פיתוח באלין בית נועם, סמנכ"לית שירות בעיריית הוד השרון במשך חמש שנים, דירקטורית בחברת תשתיות המים של הוד השרון (מיה) במשך ארבע שנים.

תומר מזון נסחרה טרם הפסקת המסחר לפי שווי של 138 מיליון שקל. יו"ר ומנכ"ל החברה הוא דורון דוד קימלוב (61%). החברה מסרה בתגובה: "תומר מזון דוחה כל ניסיון ליצור זיקה בין מינויה של אורנה זמיר לדירקטוריון לבין פעילותה העסקית של החברה מול צדדים שלישיים, לרבות משרד הביטחון, שהחלו הרבה לפני מינויה של גב' זמיר לדירקטוריון החברה כדירקטורית בלתי־תלויה. כלל התקשרויותיה של החברה מול לקוחות מוסדיים וממשלתיים מתנהלות בהתאם להליכים ולכללים החלים על התקשרויות מסוג זה, כפי שחלו עוד טרם מינויה של גב' זמיר לדירקטוריון החברה".

תגובת דובר צה״ל: "מדובר במניפולציה פסולה וחסרת בסיס. הרמטכ"ל לא עוסק ולא עסק באף היבט שקשור לחברה הנזכרת, ולא קיבל כל החלטה בעניינה, לא בתקופתו כרמטכ"ל, ואף לא בתקופתו כמנכ"ל משרד הביטחון. מינויה של רעיית הרמטכ"ל לתפקיד בחברה הוצהר בהתאם לנהלים, לצורך כל מניעה, אף למראית עין, של ניגוד עניינים. כל טענה אחרת חוטאת למציאות".

המסחר במניה הופסק

מדובר בפרשה שנייה שנסובה סביב חברת תומר מזון לאחרונה. הפרשה הקודמת שלאחריה הופסק המסחר במניותיה החל מה-24 באוגוסט האחרון, החלה לאחר שסמנכ"לית הכספים החדשה של תומר מזון, אביטל פרלשטיין-צ'רני, התפטרה מתפקידה בפרק זמן קצר, עוד בטרם נכנסה אליו. היא הייתה אמורה להתחיל את תפקידה בחודש ספטמבר, אך שבוע לאחר הודעת המינוי, פרסמה החברה שזה לא יקרה. יומיים אחרי שביטלה את המינוי שלה לתפקיד, תומר מזון פרסמה אז את הסיבה. לדברי החברה, ההחלטה היא על רקע "אופן הטיפול במלאי של חברת תומר יבוא ושיווק מוצרי מזון בשנים הקודמות". ביום ראשון השבוע, הודיעה החברה כי הדירקטוריון הסמיך ועדה לדון בסוגיית אופן הטיפול במלאי מול היועצים המקצועיים של החברה.

בעקבות הודעתה המפתיעה של הסמנכ"לית, התחילו בתומר מזון לבצע "בדיקה מיידית של אופן הטיפול במלאי", וגם האם וכמה זה משפיע על הדוחות הכספיים שלה לשנת 2026 שפרסמה בסוף חודש אפריל האחרון, במסגרת אישור המיזוג לכניסתה לבורסה. תומר מזון הצטרפה לבורסה לפני כשלושה חודשים, כשהשלימה מיזוג לשלד הבורסאי סיפיה ויז'ן, בהובלת פירמת הבנקאות להשקעות מור-לנגרמן. היא נסחרת בבורסה לפי שווי של 138 מיליון שקל ונמצאת בבעלותו של איש העסקים דורון קימלוב. מאז שנת 1979, החברה פועלת בתחום היבוא והשיווק של מוצרי מזון, עם יותר מ-1,600 מוצרים יש לה 73 עובדים. יש לה מרכז לוגיסטי בפארק התעשיות בר-לב שבצפון, בשטח של כ-30 אלף מ"ר.

בהתאם לדוחות שעוד ייבדקו, בשנת 2025 החברה רשמה הכנסות של 244 מיליון שקל, גידול של 20% ביחס לשנה שלפניה. הרווח הנקי הסתכם ב-3.1 מיליון שקל, זינוק של 42% ביחס לשנה שלפני. באשר למלאי, היקפו עמד לפי הדוחות שייבדקו, על 61.8 מיליון שקל, ירידה של 8% ביחס לשנה שלפניה. עלות שכרו של הבעלים קימלוב (61%) מוערכת על־ידי החברה בסכום של 2.8 מיליון שקל, כולל מיליון שקל בונוס על עמידה ביעדי רווח. הוא מורכב משכר חודשי של 118 אלף שקל וזכאי למענק בגובה של 5% מהרווח התפעולי השנתי של החברה. בנוסף, הוא זכאי ל-30 ימי חופשה שנתית (עם צבירה ל-3 שנים), החזר הוצאות, מנוי לעיתון יומי וגם לעיתון כלכלי, רכב מהחברה, פלאפון ומנוי אינטרנט בבית. בחברה מועסקים גם בנו של קימלוב, תומר, שהוא סמנכ"ל רגולציה ויבוא, ואלה אשתו היא מנהלת הפרסום והמדיה.