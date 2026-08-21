חברת יבוא המזון החדשה שנכנסה לבורסה רק לאחרונה כבר מסתבכת. רגע לפני שהיא צריכה לפרסם את דוחותיה למחצית הראשונה של השנה, המסחר במניית תומר מזון הופסק בעקבות דיווח של החברה על בעיות לכאורה בטיפול במלאי.

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הכל החל כאשר סמנכ"לית הכספים החדשה של חברת הייבוא, אביטל פרלשטיין צ'רני, התפטרה מתפקידה לפני יומיים, עוד בטרם נכנסה אליו. היא הייתה אמורה להתחיל את תפקידה בחודש הבא, ספטמבר, אך שבוע לאחר הודעת המינוי פרסמה החברה שזה לא יקרה.

כעת, יומיים אחרי ביטול המינוי, תומר מזון מפרסמת את הסיבה. לדברי החברה, ההחלטה היא על רקע "אופן הטיפול במלאי של חברת תומר יבוא ושיווק מוצרי מזון בשנים הקודמות".

בעקבות הודעתה המפתיעה של הסמנכ"לית, התחילו בתומר מזון לבצע "בדיקה מיידית של אופן הטיפול במלאי" וגם האם וכמה זה משפיע על הדוחות הכספיים שלה לשנת 2026 שפרסמה בסוף חודש אפריל האחרון, במסגרת אישור המיזוג לכניסתה לבורסה.

תומר מזון הצטרפה לבורסה לפני כשלושה חודשים כשהשלימה מיזוג לשלד הבורסאי סיפיה ויז'ן, בהובלת פירמת הבנקאות להשקעות מור-לנגרמן. היא נסחרת בבורסה לפי שווי של 138 מיליון שקל ונמצאת בבעלותו של איש העסקים דורון קימלוב. מאז שנת 1979 החברה פועלת בתחום היבוא והשיווק של מוצרי מזון, עם יותר מ-1,600 מוצרים יש לה 73 עובדים. יש לה מרכז לוגיסטי בפארק התעשיות בר-לב שבצפון, בשטח של כ-30 אלף מ"ר.

בהתאם לדוחות שעוד ייבדקו, בשנת 2025 החברה רשמה הכנסות של 244 מיליון שקל, גידול של 20% ביחס לשנה שלפניה. הרווח הנקי הסתכם ב-3.1 מיליון שקל, זינוק של 42% ביחס לשנה שלפני.

באשר למלאי, היקפו עמד לפי הדוחות שייבדקו, על 61.8 מיליון שקל, ירידה של 8% ביחס לשנה שלפניה.

עלות שכרו של הבעלים קימלוב (61%) מוערכת ע"י החברה בסכום של 2.8 מיליון שקל, כולל מיליון שקל בונוס על עמידה ביעדי רווח. הוא מורכב משכר חודשי של 118 אלף שקל וזכאי למענק בגובה של 5% מהרווח התפעולי השנתי של החברה. בנוסף, הוא זכאי ל-30 ימי חופשה שנתית (עם צבירה ל-3 שנים), החזר הוצאות, מנוי לעיתון יומי וגם לעיתון כלכלי רכב מהחברה, פלאפון, מנוי אינטרנט בבית.

בחברה מועסקים גם בנו של קימלוב, תומר, שהוא סמנכ"ל רגולציה וייבוא, ואלה אשתו היא מנהלת הפרסום והמדיה.

פרלשטיין צ'רני, היא בוגרת תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר אילן. בתפקידיה האחרונים הייתה סמנכ"לית הכספים של חברת סייברג'ים קונטרול (CyberGym), של חברת החשמל במשך 3.5 שנים, וקודם לכן שימשה במשך 3 שנים כסמנכ"לית הכספים של חברת הקנאביס פארמוקן שהכריזה על חדלות פירעון לפני שנתיים וחצי.