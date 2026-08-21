מיטב תחזיר מיליון שקל לעמיתים. מי זכאי וכמה יקבלו?

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב אישר הסדר פשרה בתביעה ייצוגית נגד חברת הפנסיה מיטב . החברה תחזיר כסף בסכום של 1.2 מיליון שקל ל-10,500 עמיתים בקרן הפנסיה ברירת המחדל, שהיא העלתה להם את דמי הניהול אחרי שהפכו ל'לא פעילים' (כלומר אחרי 12 חודשים שבהם לא היו הפקדות) וזאת למרות שאחר כך הם חידשו את ההפקדות.

רשות שוק ההון הבהירה לבית הדין בתשובה לתביעה של אור טרייבר שהיא אכן אוסרת על העלאת דמי הניהול במהלך 10 השנים הראשונות בפנסיה ברירת מחדל בכל מקרה.

טרייבר הצטרף לקרן במאי 2017, עם דמי ניהול של 1.31% מההפקדה ו-0.01% מהצבירה. לאחר הפסקה של 21 חודשים בהפקדות, חידש טרייבר את התשלומים בינואר 2020, אולם אז העלתה מיטב את דמי הניהול שלו מההפקדה לשיעור של 2.49%. לכן הוא תבע ממיטב 1,827 שקלים ותביעה ייצוגית בהיקף כולל של 3.5 מיליון שקל.

מיטב: חלק מהעמיתים דווקא נהנו

מיטב טענה שעמיתים שההפקדות בגינם נפסקו לתקופה של מעל 12 חודשים הפכו ל"עמיתים לא פעילים" לפי תקנון הקרן, ועם חידוש ההפקדות הם קיבלו את דמי הניהול שהיו נהוגים בקרן ברירת המחדל באותו הזמן.

בנוסף, במיטב טענו כי המדיניות יושמה באופן אחיד, גם במקרים שבהם דמי הניהול במועד החידוש היו גבוהים יותר וגם במקרים שבהם היו נמוכים יותר. כך, לפי החברה, חלק משמעותי מהעמיתים לא נפגעו אלא דווקא הרוויחו מהשינוי בדמי הניהול המקוריים. מיטב גם הוסיפה כי מאז מרץ 2023 היא טיפלה במערכות החברה כך שמאז דמי הניהול נשמרים ל-10 שנים בכל מקרה.

על פי הפשרה שהושגה, מיטב תחזיר לעמיתים 75% מההפרש הנומינלי שגבו מהם, וזאת בהנחה כמובן שמדובר על לקוחות שנפגעו. עמיתים פעילים יקבלו את הכסף בחזרה באמצעות פטור מדמי ניהול למשך 7 חודשים. עמיתים שאינם פעילים יקבלו כסף בחזרה לחשבון, למי שמגיע לו יותר מ-50 שקל. בנוסף, דמי הניהול יעודכנו לשיעור הנמוך שמגיע להם כפי שהיה במועד ההצטרפות המקורית. עוד נקבע כי מיטב לא תגבה בחזרה את ההפרש מאותה קבוצה שלדבריה הרוויחה מהשינוי ושדמי הניהול שלהם ירדו.

בסך הכל תשלם מיטב 1.17 מיליון שקל לקבוצה בתביעה הייצוגית, או כ-111 שקלים לאדם בממוצע.

התובע עצמו יקבל 4.5% מסכום ההחזר ועורך הדין שלו 17.5%.