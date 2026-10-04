חברת המכשור הרפואי פילטרלקס מדיקל בע"מ פנתה לבית המשפט המחוזי בחיפה בבקשה לפתוח בהליכי פירוק, לאחר שצברה חובות של 1.3 מיליון שקל.

בעל המניות והדירקטור בחברה הוא ד"ר שמעון אקהויז, מייסד לומניס. בבקשה שהגיש עו"ד אחיעד הראל בשם החברה נכתב: "החברה חדלה מכל פעילות, אין לה הכנסות, אין לה עובדים, ואין לה מקור מימון כלשהו: לא הון עצמי, לא אשראי ולא מענק".

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הבקשה, המבקשת מתן צו לפתיחת הליכים לשם פירוקה של החברה ומינוי נאמן, מסבירה כי "החברה לא הניבה הכנסות מעולם". מדובר בחברת הזנק בתחום הציוד הרפואי לקרדיולוגיה, שפיתחה מערכת להגנה מפני תסחיפים, שנועדה לצמצם את הסיכון לשבץ במהלך החלפת מסתם אורטלי בצנתור.

כל הפעילות שלה מומנה מהון שגויס ממשקיעים וממענקי מחקר ופיתוח, כאשר מדובר, כפי שנכתב בבקשה, במבנה מימון רגיל של חברת הזנק בתחום הרפואה בשלב הפיתוח, "והוא גם נקודת התרופה שלה".

"כל עוד לחברה אין מוצר שנמכר, קיומה תלוי כולו ביכולתה לגייס את הסבב הבא", נכתב בבקשה. עוד נכתב כי "למרות שתקוותה של החברה הייתה שנתונים קליניים יציגו תמונה שונה בנוגע לתועלת הנשקפת מהמוצר, תקווה זו נכזבה".

מנכ"לית ללא שכר

עד ראשית שנת 2025, התקדמה החברה במסלול הצפוי, כך נטען. המוצר נבחן בניסוי קליני בישראל ובפברואר 2025 התקבל אישור FDA להתחלת ניסוי קליני של הדור השני של המוצר בארה"ב.

ואז, כך נכתב בבקשה, "פורסמו תוצאות מחקר רחב היקף על מוצר מתחרה של חברת Boston Scientific בשם Sentinel". מתוצאות המחקר התברר "כי קיימת תועלת נמוכה למוצר מהסוג שפיתחה החברה. ממצאים אלו העלו שאלות מהותיים לגבי היקף הצורך הקליני ולגבי הפוטנציאל המסחרי של תחום ההגנה מפני שבץ במהלך צנתורי לב, המהווה את תחום הפעילות של החברה".

בישיבת דירקטוריון שהתקיימה סמוך לכך, הוחלט כי הסיכוי לגייס הון לתהליך הינו נמוך. עם זאת, כיוון שהיו צריכים להתפרסם מוצרים מתחרים נוספים שאולי היו משנים את התמונה, החליט הדירקטוריון לא לסגור את פעילות החברה אלא רק להקפיא אותה עד להתבהרות התמונה המסחרית, כך נכתב. דוגמא לכך היא שהחברה מנוהלת מאז יוני 2025 (מעל לשנתיים) על ידי מנכ"לית ללא שכר. חובותיה של החברה עומדים, כך לפי התביעה, על 1.3 מיליון שקלים, כשמרבית החוב הוא לאיחוד האירופי.

עוד נכתב בבקשה כי נעשו ניסיונות לפעול למכירת הקניין הרוחני של החברה אך זאת ללא הצלחה, כאשר לאחר מכן הוחלט להתקדם במסלול של סגירת החברה. "הסיבות להסתבכותה הכלכלית הן שתיים: אחד: פרסומם של ממצאים קליניים חיצוניים אשר ערערו את ההצדקה הקלינית והמסחרית לכלל התחום שבו פעלה החברה, ובכך שללו ממנה את היכולת לגייס את ההון שהיה דרוש להמשך פעילותה. השני, היעדרו של כל מיקור מימון או רוכש חלופי, לאחר שהחברה מיצתה את מלוא האפשרויות שעמדו בפניה".