1 בלעדי: הבית היקר ביותר שנמכר בחיפה: 19 מיליון שקל במרכז הכרמל

הבית היקר ביותר בחיפה נרכש באחרונה על ידי איש עסקים בכיר מתחום הקמעונאות - תמורת כ-19 מיליון שקל. מדובר בווילה מפוארת שתכנן משרד האדריכלים של פיצו קדם, ואשר ממוקמת בשדרות הנדיב, מהרחובות היוקרתיים בעיר - בשכונת שמבור על הכרמל.

הקרקע, בשטח 966 מ"ר, נרכשה על ידי הבעלים הקודמים בסוף 2007 תמורת 4.82 מיליון שקל. הרוכש החליט לבנות עליה פרויקט מגה יוקרתי, אשר קיבל היתר בנייה שנה לאחר מכן. ב-2012 הוצא לבית טופס 4, לא לפני שהשכנים ניסו להתנגד לפרויקט - אך נכשלו. במשך כמה שנים עמד הבית למכירה, ונותר "על המדף" עד שכאמור נמצא לו כעת הרוכש.

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הבית כולל קומת קרקע בת 250 מ"ר וקומה שנייה של 175 מ"ר, וכן מרתף בן 150 מ"ר. לצד זאת קיימת יחידת אירוח עם כניסה נפרדת. לבית יש מרפסת אירועים שממנה ניתן לראות את נופי הכרמל והים, והוא כולל גם בריכת שחייה וחדר כושר.

הבריכה / צילום: עמית גירון

כאמור, מדובר בנכס היקר ביותר שנמכר אי פעם בחיפה, והמחיר הגבוה מוסבר בראש ובראשונה במיקום, שנמצא בסמיכות לציר מוריה - המוביל ממרכז חורב למרכז הכרמל. על אף המיקום המרכזי, הרחוב נחשב שקט ביותר. הוא כולל צמודי קרקע ומבנים נמוכים ויקרים, ובין אלה שהתגוררו בו לאורך השנים נמנים אברהם דנקנר, ליאורה עופר ואנשי עסקים בכירים נוספים.

2 ישראל מתגייסת

במכללה האקדמית ספיר הושק מיזם ה-TechTruck - מעבדה טכנולוגית ניידת שתגיע ליישובי עוטף עזה, ותחשוף מאות ילדים ובני נוער לעולמות ה-STEM (מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה). את המיזם מובילה המכללה יחד עם חברת נובה המספקת פתרונות מדידה לתעשיית השבבים, ובשותפות עם מכללת שנקר.

גבי ויסמן, נשיא ומנכ''ל נובה שמובילה את המיזם, דודו שלמה מנהל המכללה הטכנולוגית ספיר, ופרופ' שיזף רפאלי נשיא שנקר / צילום: אנסטסיה אוסיפוב

3 שיווק

חג החנוכה הוא הזדמנות לשיתופי פעולה בתחום הקולינרי, והפעם - מילקי וביסקוטי. מותג המעדנים של שטראוס ורשת קונדיטוריות הבוטיק משיקים קולקציית סופגניות הכוללת חמישה טעמים - מהלך שמאפשר לשני הצדדים לייצר חוויות מוצר חדשות, מחוץ לקטגוריות הפעילות המסורתיות שלהם. המכירה תתקיים בסניפי ביסקוטי, במחיר של 17 שקל לסופגנייה.

לדברי אמיר פורת, מייסד ביסקוטי, "הרעיון היה לקחת את מילקי, אחד המעדנים האייקוניים והאהובים בישראל, ולתרגם את חוויית הטעם והמרקמים המזוהה איתו לעולם הקונדיטוריה. החיבור בין הקרם, הקצפת והשוקולד של מילקי לבין הבצק האוורירי של הסופגנייה איפשר לנו ליצור קולקציה שמדגימה את יכולות היצירתיות שלנו כקונדיטוריה".

השת''פ של מילקי וביסקוטי / צילום: דוד מויאל

4 פרסום

תחרות האפי, הנחשבת למדד היוקרתי ביותר בעולם הפרסום והשיווק לבחינת אפקטיביות עסקית, יצאה החודש לדרך בפעם ה-25. שלב ההגשות יימשך עד ה-22 בדצמבר, ובשונה משנים קודמות, ניתן יהיה להגיש עבודות שבוצעו בשנה וחצי האחרונות (עד ל-30.9).

התחרות, בהובלת איגוד השיווק ואיגוד הפרסום, מעניקה הכרה למהלכים שיווקיים ופרסומיים שהתמודדו עם אתגרים עסקיים והציגו תוצאות מוכחות - וכוללת השנה עוד מספר חידושים. כך, למשל, נפתחה לראשונה קטגוריית שיווק לצעירים; ניתן להגיש כל מהלך בעד ארבע קטגוריות - קטגוריית מוצר אחת ועוד שלוש קטגוריות מיוחדות; ותתאפשר גם הגשת סרטון קייס, המציג את הקריאייטיב מאחורי המהלך. סבב השיפוט הראשון יתקיים ב-20 בינואר.

פוסטר תחרות האפי

לדברי אילן סיגל, מנכ"ל פלאפון ו-yes ויו"ר האפי בישראל, "25 שנות אפי בישראל הן הזדמנות מצוינת להצדיע לענף השיווק והפרסום הישראלי, שממשיך להפגין יצירתיות, חדשנות ויכולת להתמודד עם אתגרים עסקיים במציאות שמשתנה ללא הרף.

"בעידן שבו הטכנולוגיה, ה-AI והרגלי הצריכה משנים את כללי המשחק, שיווק מצוין הוא כבר לא רק רעיון מבריק או קמפיין שכולם מדברים עליו, אלא זה שמצליח לייצר השפעה אמיתית ותוצאות עסקיות מוכחות. זו המשמעות של תחרות האפי - להוקיר את המהלכים שמצליחים לחבר בין אסטרטגיה חכמה, יצירתיות פורצת דרך וביצוע מדויק שמוביל לתוצאות".

5 מינויים חדשים

ד"ר עירא ריק-לכמן מונתה למנכ"לית ביטקור קפיטל של רובי ריבלין ויוחנן דנינו. קודם לכן כיהנה כמנכ"לית טקטונה פרודקט.

ד''ר עירא ריק-לכמן / צילום: יחצ

זיו בלפר מצטרף לדירקטוריון הסטארט-אפ N-Alpha, המפתח פלטפורמת בינה עסקית מבוססת AI לניהול עלויות עבור צוותי הנדסה ורכש. עד לאחרונה שימש כמנכ"ל ישראל וסגן נשיא בכיר למחקר ופיתוח ב-PTC.

ירון גרמזי מונה לסמנכ"ל הכספים של חברת הטכנולוגיה לייטריקס. בתפקידו האחרון כיהן כסמנכ"ל הכספים והתפעול של Hailo, וקודם לכן שימש במשך כשבע שנים כסמנכ"ל הכספים של Kaltura, ואף הוביל אותה להנפקה בנאסד"ק.