שוק בצלאל, אחד השווקים המוכרים במרכז תל אביב, עשוי לשנות את פניו באופן דרמטי בעקבות הקמת המטרו. ושוק בצלאל הוא לא היחיד: הבניינים לאורך רחוב קינג ג'ורג', מאלנבי ועד רחוב בית לחם, מיועדים להריסה, ובמקומם מתוכנן מרחב ציבורי חדש ובו תחנת מטרו. אל תל אביב מתנקזים שלושת קווי המטרו, ובעיר מתוכננות להיבנות 20 תחנות מתוך 109 התחנות בפרויקט, כולן במיקומים אסטרטגיים וצפופים במיוחד.

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בשנים הקרובות רחובות מרכזיים יהפכו לאתרי בנייה, תשתיות יועתקו, שטחים ציבוריים ייסגרו לתקופות ממושכות ותנועת כלי הרכב והאוטובוסים תשתנה. מדובר באחד מאתגרי התשתיות המורכבים שידעה העיר: בזמן שתל אביב ממשיכה להתנהל כמרכז הכלכלי והעסקי של המדינה, היא תידרש להתמודד עם עבודות בהיקף חסר תקדים.

"אנחנו מגיעים למטרו באיחור של 50 שנה לפחות ואת עיקר הלחץ תרגיש תל אביב", אומרת מיטל להבי, סגנית ראש עיריית תל אביב-יפו לתחבורה ובטיחות בדרכים. "שלא כמו בערים מתקדמות באירופה, המטרו מבוצע בעיר צפופה, בנויה, שמבצעת בו זמנית גם שני קווי רכבת קלה ופרויקטים נוספים כמו שבילי אופניים ונת"צים".

לדבריה, הבנייה של חלק מהתחנות תקשה על התנועה בעיר, והבנייה של תחנות אחרות תכביד מאוד על איכות חיי התושבים ועל בעלי העסקים.

תנועה ערה של מערבלי בטון ומשאיות עפר

אחד המוקדים המורכבים ביותר יהיה אזור שוק הכרמל. בצדו הדרומי של השוק מתוכננת תחנה ובה שתי כניסות, על רחוב הכרמל עצמו. אותו אזור ישמש גם כמתחם התארגנות שממנו ייכנסו מכונות ה־TBM, שיחפרו את מנהרות המטרו צפונה ודרומה. המשמעות היא לא רק עבודות חפירה, אלא גם תנועת משאיות ערה - מערבלי בטון שייכנסו למתחם ומשאיות עפר שייצאו ממנו.

בצדו המזרחי של השוק, באזור כיכר מגן דוד ועל שטחו של שוק בצלאל (שכאמור ברובו יוזז או יבוטל), מתוכננת תחנה נוספת, מה שאומר ששוק הכרמל יהיה "כלוא" בין שני מוקדי עבודות.

גם רחוב קינג ג'ורג' צפוי להיפגע: לפי התכנון, שטח התחנה באזור מגן דוד ייסגר לחלוטין למשך כשנתיים, ולאחר מכן יצומצם שטח העבודות, כך שהרחוב יוכל להיפתח מחדש לתנועה - או לתחבורה ציבורית בלבד.

גם באזור כיכר הבימה מתוכננות עבודות להקמת תחנת מטרו (כחלק מקו M2), שיחייבו שינויים משמעותיים בהסדרי התנועה. "שם העבודות יגרמו להסדרי תנועה דינמיים, שיסגרו מעת לעת את המעבר בין שדרות בן ציון לשדרות רוטשילד, ויביאו להסטה משמעותית של תנועת הרכבים והאוטובוסים", אומרת להבי. לא מדובר רק בהפרעה נקודתית למי שמתגוררים בסביבה, אלא בשינוי שעשוי להשפיע על תנועת כלי הרכב והתחבורה הציבורית בחלקים נרחבים יותר של מרכז תל אביב.

מוקד נוסף הוא אזור דרך השלום, בפינת רחוב יגאל אלון. למעשה, מדובר באחד האזורים הצפופים מבחינה תחבורתית, וגם כאן עבודות המטרו צפויות להשפיע לא רק על התנועה המקומית אלא על התנועה במטרופולין כולו.

גם באזור תחנת רכבת סבידור צפויות עבודות משמעותיות. במתחם מתבצעות כבר כיום עבודות הכנה למטרו, שהחלו בנובמבר 2025. במסגרת ההיערכות נדרש לפנות שטחים ולהסיט תשתיות.

"שוק הכרמל חייב להמשיך לפעול"

מבחינת להבי, אחד האתגרים הגדולים ביותר הוא דווקא לשמור על שוק הכרמל. "החנויות והדוכנים בשוק הן לא נדל"ן, אלא פרנסה של משפחה, לפעמים של שניים ושלושה דורות", היא אומרת. "האתגר בזמן העבודות הוא לא רק איך חופרים את המנהרה מתחת לשוק אלא איך שומרים שהוא יישאר חי מעל לקרקע. שוק הכרמל חייב להמשיך לפעול. מדובר באתר מורשת עירונית ולאומית, עתיק יותר מהעיר עצמה. חלילה שהמטרו שעובר מתחתיו יקבור את מה שעליו".

המדינה כבר הודיעה כי תעמיד לפחות חצי מיליארד שקל לסיוע לעסקים הסמוכים לעבודות המטרו. תקציב זה מיועד לכלל הפרויקט בגוש דן, ולא רק לתל אביב, ויינתן לאורך תקופת הבנייה, שצפויה להימשך שנים ארוכות.

לפי המתווה שאושר, עסקים זכאים יוכלו לקבל החזר של 60% מתשלומי הארנונה עבור שטח של עד 120 מ"ר, לצד מענקים כספיים נוספים בכמה פעימות. אלא שהזכאות מוגבלת, בין היתר, לעסקים שממוקמים עד 4.5 מטרים מגדר אתר העבודות, שפועלים במפלס הרחוב, ושמבוססים על קבלת קהל ומחזור העסקאות השנתי שלהם אינו עולה על 13 מיליון שקל.

לפיכך, רבים מהעסקים בשוק הכרמל לא יהיו זכאים כלל לסיוע הזה: קיימים בו דוכנים שיהיו רחוקים יותר מ-4.5 מטרים מהגדר, אך עדיין יפגעו באופן משמעותי לאור "הכליאה" בין שתי התחנות. "שוק הכרמל הוא מקרה ייחודי. הפיצוי לא ייתן מענה לצרכים של העסקים שנמצאים שם. ללא ספק צריך נוהל מיוחד לשוק ואולי אפילו קרן פיצויים יעודית, משום שמדובר לא רק בפרנסה של אנשים אלא גם במורשת תל אביבית. זה מתחם שיכול להפוך להיות סמל להצלחה או לכישלון של פרויקט המטרו לעתיד לבוא", אומרת להבי.

להבי תולה תקווה רבות בקו הסגול של הרכבת הקלה, שאותו היא מגדירה כקו השווקים - הוא מתחיל בבקעת אונו ומשם עובר בשוק התקווה, שוק לווינסקי ושוק הכרמל. מבחינתה, זה יהיה המפתח להבאת מבקרים לשווקים בכלל, ולשוק הכרמל בפרט, בתקופה הקשה שהאזור יעבור. כמו כן, בעירייה עובדים על פתרונות חנייה אלטרנטיביים ומציינים כי נדרשת יצירתיות ועבודה בשיתוף פעולה עם הסוחרים.

"הבטחת פתרונות לפריקה וטעינה"

שרון בנד, מתכננת ערים ויו"ר מרחב - התנועה לעירוניות בישראל, סבורה כי לרשויות המקומיות יש מגוון כלים לצמצום הפגיעה בעסקים במהלך עבודות תשתית ממושכות, דוגמת עבודות המטרו. "בעיניי, הסיוע צריך להתמקד בשלושה צירים מרכזיים.

"הראשון הוא סיוע תפעולי ולוגיסטי - הבטחת פתרונות לפריקה וטעינה, גישה לספקים, פינוי אשפה ושירותים חיוניים נוספים.

"השני הוא שמירה על נגישות השוק ללקוחות - ניתוח מדויק של נתיבי ההליכה והתחבורה הציבורית והתאמתם למצב המשתנה בשטח, לצד פתרונות משלימים כמו מערך משלוחים משותף, שיאפשר גם ללקוחות שמתקשים להגיע לשוק להמשיך לקנות בו.

"השלישי הוא סיוע שיווקי ותקשורתי - פעילות יזומה ומתמשכת שמבהירה לציבור שהשוק ממשיך לפעול ומנגישה מידע על דרכי ההגעה אליו. הנקודה החשובה היא שלא מספיק לפצות עסקים על הנזק בדיעבד. צריך לנהל באופן אקטיבי את הפעילות המסחרית בתקופת העבודות. שוק הכרמל הוא לא רק מוקד מסחרי, אלא מערכת כלכלית עירונית שלמה".