האם הייתם מוכנים לוותר על חלק משווי הדירה העתידית שלכם בתמורה לקבלת דירה חדשה כבר במועד הפינוי? לפחות שתי חברות בענף מציעות לבעלי הדירות אפשרות כזאת: במקום להמתין שנים עד להשלמת הבנייה במתחם שבו הם מתגוררים, לקבל דירה בפרויקט אחר. אלא שמאחורי ההצעה עומד חשבון כלכלי מורכב, שלא מסתכם רק בחיסכון בשכר דירה ובמעברים.

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איך זה עובד: מקבלים דירה בעת ההריסה

גיל וינלס, מבעלי חברת קיו נדל"ן, מספר שבפרויקט של החברה ברחוב ארלוזורוב 129-131 בתל אביב, יש 16 דירות קיימות, ובמקומן מתוכננות כ־115 דירות קטנות ללא חניה, לצד שטחי מסחר. לבעלי הדירה ניתנו שוברים שבאמצעותם הם יכולים לבחור דירה ממלאי קיים של החברה או של יזמים אחרים, ולקבל אותה במועד הריסת הבניין.

לדבריו, הבחירה יכולה להיות בדירה ברחוב סמוך או בעיר אחרת. את הבסיס לחישוב השווי שלפיו מתבצעת העסקה מתאר וינלס כך: "קביעת שווי הדירה מתבצעת בהליך שמאי מוסכם ופשוט, הבוחן את שווי דירת התמורה העתידית כשהיא בנויה ומוכנה, ומגדיר את שיעור ההיוון (ההפחתה) המוסכם בגין הקדמת הלו"ז והורדת הסיכון".

גיל וינלס, מבעלי חברת קיו נדל''ן / צילום: יח''צ

גם האפשרות להישאר במתחם נשמרת. וינלס: "בעל דירה שמעדיף להישאר במתחם המקורי ולחכות לסיום הבנייה יכול לעשות זאת באופן מלא, בדיוק לפי ההסכם המקורי שנחתם".

בחברת אזורים משווקים אפשרות דומה תחת השם פינוי-זיכוי: השובר הוא דרך לאפשר לבעל הדירה לבחור תמורה בפרויקט אחר של החברה.

דן גינגיס, סמנכ"ל התחדשות עירונית באזורים, מסביר: "בפינוי־זיכוי הדייר מקבל שובר שעליו מופיע המחיר של הדירה שהוא עתיד לקבל בפרויקט. עם השובר הזה הוא יכול לבחור לעצמו דירה בפרויקט אחר של אזורים. יש כבר דיירים בפרויקטים שלנו שבחרו באפשרות הזאת".

גינגיס מחדד: "המטרה היא לחסוך לדייר את זמן הבנייה. אם בניית מגדל אמורה להימשך ארבע שנים, הדייר יכול במועד ההריסה להיכנס לדירת הפינוי-זיכוי שלו, ככל שהיא מוכנה, ולחסוך את ההמתנה הזאת. אבל את השנים של קידום התב"ע והתכנון עד להחלטת הוועדה הוא עדיין צריך להמתין. זו לא הצעה לקבל דירה חדשה כבר בתחילת הדרך".

הצד של בעלי הדירות: יכולים לבחור דירה יקרה יותר

כדי להצמיד סכום לדירה העתידית, צריך לדעת תחילה מה אמור להיבנות. גינגיס מתאר את השלב שבו ניתן לגבש את החלופה: "לפני החלטת ועדה עדיין לא יודעים את הגודל המדויק של הדירות ואת התכנון המדויק שלהן. אחרי החלטת הוועדה, כשהשטח והתכנון כבר ברורים, אפשר לקבע לדירה מחיר. לכן יש חלון זמן בין השלב הזה לבין התמלאות התנאים המתלים של הסכם הפינוי-בינוי, שבו אפשר לבצע את ההחלפה".

השובר גם אינו מחייב לבחור דירה במחיר זהה. לדברי גינגיס: "הדייר לא חייב לבחור דירה שמחירה זהה למחיר שמופיע בשובר. הוא יכול לבחור דירה יקרה יותר ולהשלים את ההפרש, או דירה זולה יותר ולקבל זיכוי על ההפרש. זה דומה לאפשרות לשדרג או לבחור דירה קטנה יותר בתוך הפרויקט המקורי".

עו"ד ניר אדרי, שותף ומראשי מחלקת הנדל"ן במשרד מטרי, מאירי, וכט ושות', המייצג את בעלי הדירות בפרויקט ארלוזורוב 129-131 בתל אביב שמקימה קיו נדל"ן, מסביר: "במסלול הזה הדייר יוצא מהדירה ומקבל כבר ביום הפינוי את הדירה החדשה, אבל לאו דווקא במסגרת אותו פרויקט. זה שונה מבינוי-פינוי, שבו היזם בונה שלב ראשון בפרויקט ומעביר אליו את הדיירים מהשלב הבא. כאן אפשר לתת לדייר דירה בפרויקט אחר, שנבנה במקום אחר בכלל".

אדרי מתאר כיצד חושבה התמורה בעסקה שליווה, בארלוזורוב 129-131: "לקחנו שמאי שבדק את כלל הדירות הקיימות ונתן שווי לכל דירה. השווי הזה היה נקודת המוצא, ועליו הוסיפו את התמורות והגיעו לסכום שלפיו בעל הדירה יכול לבחור דירה חדשה. הכללים די דומים למה שקורה בתהליך הרגיל, אבל התהליך שונה: מקבלים דירה עם התמורות שהיו מתקבלות בתהליך הרגיל, בפרק זמן קצר יותר".

הצד של היזמים: תכנון גמיש, ייעול במימון

מבחינת היזם, העמדת דירה מפרויקט אחר משנה את מבנה ההוצאות והתקבולים. דייר שעובר לדירה חדשה כבר ביום הפינוי לא צריך שכר דירה לכל תקופת הבנייה, והיזם לא צריך להעמיד לו ערבויות לשנים האלה.

אבל הרווח הגדול יותר נמצא כנראה בתכנון. כשהדיירים לא חוזרים לבניין, אין צורך לבנות עבורם דירות גדולות עם חניה ומפרט שסוכם מראש, והיזם יכול לבנות את מה שהכי קל לו למכור. יש גם עניין של מלאי: דירה שעומדת בפרויקט אחר ומחכה לקונה הופכת לדרך לשלם לדייר.

וינלס: "היתרון הכלכלי אינו נובע רק מההיוון המסחרי, אלא בעיקר מייעול תהליכי התכנון והמימון". לדבריו, כאשר התמורה לבעלי הדירות ניתנת מחוץ למתחם, פוחתים האילוצים הכרוכים בהתאמת הדירות החדשות לצורכיהם.

אדרי מצביע על התועלת שבקיצור תקופת הביניים: "היזם לא צריך לשלם לדייר שכר דירה לכל התקופה, והדייר מקצר לעצמו את התהליך.

"זה יכול להיות גם תמריץ להפחתת תמורות. אפשר לבוא לבעל דירה ולומר לו: 'אתן לך את הדירה עכשיו, אז לא תקבל אפילו מטר תוספת, אבל תקבל דירה חדשה'. אפשר להשתמש בדירות מהמלאי הקיים, או בדירות שכבר נמצאות בבנייה ויסתיימו בעוד שנה או שנה ומשהו".

בצד החיסרון, היזם מוותר על דירה שיכול היה למכור למישהו אחר, נותן אותה לדייר שנים לפני שהיה מוסר לו דירה בבניין החדש, ולפעמים הוא גם צריך לקנות אותה ולשלם עליה מס רכישה.

שאלת המס: בוחנים פטור ממס שבח

עסקאות מסוג זה אינן שכיחות, בין היתר בגלל שיקולי מס.

לפי קיו נדל"ן, העסקאות מלוות בייעוץ משפטי ומיסויי שמטרתו לשמור על ההטבות של בעלי הדירות. וינלס מציין: "ככלל, כל היבטי המיסוי, מס הרכישה בגין הדירה החלופית והמע"מ חלים על היזם, תוך שמירה על עקרון השוויוניות והתמורה האחידה בין כלל בעלי הדירות במתחם".

אדרי מצביע על העלות האפשרית ברכישת הדירות החלופיות: "אחד האתגרים כאן הוא המיסוי. אם חברה קונה דירות כדי למסור אותן אחר כך לבעלים, היא לא פטורה ממס הרכישה על הדירות. בפרויקט הזה ספציפית (ארלוזורוב של קיו נדל"ן) אפשר לספוג את העלות, אבל לא בכל פרויקט אפשר לספוג אותה".

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מבהירה כי תמורה מסוג זה אינה שכיחה. כשיזמים פונים לבקש הכרה במסלול ההכרזה (מסלול מיסוי או מסלול רשויות מקומיות), נבדקים בין היתר המצב התכנוני, ההסכמים עם בעלי הדירות ועמדת הרשות המקומית.

במקביל, רשות המסים מבהירה כי קיימים כמה מסלולי פטור ממס שבח בפינוי-בינוי, וכי בקשת הפטור נבחנת במסגרת השומה. לכן אין בהכרזה לבדה תשובה מלאה לשאלת המס בעסקה מסוימת.