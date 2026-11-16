ישראל צפויה לסיים את 2026 כאחת מ־25 הכלכלות הגדולות בעולם. לפי תחזית קרן המטבע הבינלאומית (IMF) שפורסמה באוקטובר, התוצר הנומינלי של ישראל יגיע השנה לכ־747 מיליארד דולר. בכך היא תדורג במקום ה־25 בעולם, מעט אחרי בלגיה וארגנטינה.

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ישראל עקפה בדירוג את שבדיה, שהתוצר שלה צפוי להגיע לכ־745 מיליארד דולר, ואת אירלנד (710 מיליארד דולר). מדובר בשיפור לעומת תחזית הקרן מאפריל, אז דורגה ישראל במקום ה־26, עם תוצר צפוי של כ־720 מיליארד דולר. בשנת 2025 דורגה ישראל במקום ה־27.

שני גורמים מרכזיים תרמו לעלייה. הראשון הוא עדכון תחזית הצמיחה: באוקטובר העלתה קרן המטבע את תחזית הצמיחה של ישראל ל־2026 ל־4.5%, לעומת 3.5% בתחזית אפריל. הגורם השני הוא התחזקות השקל, שמשפיעה ישירות על דירוג המבוסס על תוצר במונחים דולריים. במהלך השנה נסחר הדולר גם סביב 2.9 שקלים, וככל שהשקל חזק יותר, כך גדל שווי התוצר הישראלי בדולרים, גם ללא גידול מקביל בפעילות הכלכלית.

את הדירוג ממשיכה להוביל ארה"ב עם תוצר צפוי של 32.6 טריליון דולר, ואחריה סין עם 21.5 טריליון דולר וגרמניה עם 5.5 טריליון דולר.

המדד שבו ישראל במקום ה־50

עם זאת, יש להתייחס לדירוג בזהירות. הפער בין ישראל לשבדיה עומד על כ־1.9 מיליארד דולר בלבד, כך ששינויים קטנים בתחזיות או בשערי החליפין עשויים להפוך את הסדר ביניהן. יתרה מכך, במדד שוויון כוח הקנייה (PPP), שמביא בחשבון הבדלים ברמות המחירים בין מדינות, ישראל מדורגת במקום ה־50 בלבד, עם תוצר של כ־620 מיליארד דולר במונחי כוח קנייה. הנתון ממחיש עד כמה הדירוג הנומינלי מושפע משער החליפין, ולא רק מגודלה הריאלי של הכלכלה.