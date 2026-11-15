סבב פגישות שקיימו בשבוע האחרון בלונדון נציגי בנק הפועלים עם קרנות גידור ובנקים זרים העלה מסר ברור: אם גדי איזנקוט יצליח להרכיב ממשלה, כמעט כל מנהלי ההשקעות מעריכים שהדולר יירד לאזור 3.0 שקלים. כך עולה מסקירה של מודי שפריר, אסטרטג ראשי - שווקים פיננסיים בבנק הפועלים.

● מה צפוי במדד המחירים שיפורסם היום?

● מהם הכוחות שמשפיעים על התחזקות הדולר?

שפריר אומר כי "הפוליטיקה פתחה כמעט כל פגישה". לדבריו, "המשקיעים הזרים מכירים היטב את המפה הפוליטית בישראל ומחכים להתבהרות לפני שיגדילו חשיפה", והדגישו כי יציבות הממשלה חשובה לא פחות מעצם הרכבתה. ההערכות לגבי סיכויו של איזנקוט חלוקות: כלכלן באחד הגופים העריך ב־50% את הסיכוי להקמת ממשלה בראשותו וב־50% את הסיכוי לבחירות חוזרות, ואחרים אופטימיים יותר.

בתרחיש החיובי צפויה תגובה חדה בשוק המט"ח, לצד ירידה רוחבית בפרמיית הסיכון, בתשואות אגרות החוב וב־Basis swap, ועלייה במדדי המניות המקומיים. סוחר בבנק זר אף רואה אפשרות לשער הנמוך מ־2.85 שקלים. מנגד, סבב בחירות נוסף עלול להאריך את הסנטימנט השלילי כלפי ישראל, להוביל לירידה בהיקפי ההשקעות ובתרחיש קיצוני גם לסנקציות על הכלכלה ועל המערכת הפיננסית.

הפוזיציות של הזרים בשוק המקומי נמוכות מאוד, בשל אי הוודאות הפוליטית ובשל שנה קשה לתעשיית קרנות הגידור, שבה גופים רבים הפסידו בהונגריה, בברזיל וגם בישראל. המשמעות כפולה: אם התרחיש החיובי יתממש, יש הרבה כסף שיכול להיכנס לשוק והמהלך עשוי להיות חד; אם לא, אין כמעט פוזיציות שייסגרו בלחץ.

בלונדון מעריכים שבנק ישראל לא ימשיך להוריד את הריבית בקרוב

הסיכון השני שמטריד את המשקיעים הוא ירידה חדה בנאסד"ק ובמניות ה־AI. בבנק הסבירו כי ההייטק הישראלי מבוזר היום הרבה יותר משהיה בתקופת בועת הדוט־קום, ולכן חולשה במניות ה־AI לבדן אינה צפויה לפגוע דרמטית בכלכלה. ירידה חדה בנאסד"ק כולו, לעומת זאת, תפגע גם בהייטק וגם בשקל.

גם המוסדיים נבחנו בפגישות. לפי הערכת הבנק, אם תורכב ממשלה והשקל יתחזק, הם יקטינו את חשיפת המט"ח, כיום 20%־21%, אם כי לא באופן דרמטי; אם הסיכוי לבחירות נוספות יגדל, השקל ייחלש והמוסדיים יגדילו אותה. עוד נאמר כי בנק ישראל עשוי לחזור לרכוש דולרים אם השקל יתחזק במהירות אל מתחת ל־3.00 שקלים.

בנושא הריבית, ההערכה הרווחת בלונדון היא שבנק ישראל לא ימשיך להוריד אותה בקרוב, וכמעט איש אינו מצפה להורדה בהחלטה של 23 בנובמבר. חלק מהמשקיעים סבורים ששוק ה־IRS, השוק שבו מסחרים בריבית הצפויה בשנים הבאות, גילם בתחילת השבוע ריבית של 3.75%־4% בעוד כחמש שנים, וזה לדעתם תוואי גבוה מדי. רבים התרשמו מהצמיחה החזקה לצד אינפלציה נמוכה, אך אחרים תהו כיצד מתיישבת תחזית צמיחה של 7.5% ב־2027 עם תחזית אינפלציה של 2.1% בלבד.