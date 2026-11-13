"נתון חריג מאוד": הישראלים מסתערים על מניית אנבידיה

מניית אנבידיה נפלה אתמול (ה') ב-4.3%, אחרי שפתחה את יום המסחר בנפילה חדה יותר, על רקע פרישת המייסד ג'נסן הואנג מתפקיד המנכ"ל בעקבות הגילוי שניהל רומן עם מי שנחשדת כמרגלת סינית. מחזור המסחר במניה היה גבוה מהרגיל, כשגם בימים רגילים המניה מרכזת הרבה עניין והסחירות בה גבוהה.

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מניית אנבידיה פופולרית מאוד גם בקרב משקיעים עצמאיים (ריטייל). בישראל, רבים מהם סוחרים באמצעות בית ההשקעות IBI , המאפשר להם לנהל עצמאית תיקי השקעות. איך הגיבו המשקיעים העצמאיים מישראל לנפילה במניית אנבידיה? נראה שרבים מהם מזהים בנפילה הזדמנות כניסה למניה.

לדברי עמית גוריון, סמנכ"ל מסחר עצמאי ב- IBI , "שליש מכל ההוראות שבוצעו אתמול היו במניית אנבידיה, נתון חריג מאוד כמובן. 85% מהן היו קנייה ורק 15% מכירה, כך שהתובנה המתבקשת היא שהלקוחות שלנו מקווים ו/או מאמינים שהמניה תתאושש מהירידות".

גוריון מציין שמי שקנה בסמוך לפתיחת יום המסחר אכן הרוויח "על הנייר" ביחס למחיר הנעילה.

נראה שמשקיעי הריטייל הישראלים אופטימיים יותר מכמה אנליסטים שמסקרים את אנבידיה בוול סטריט. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, אתמול מספר בנקי השקעות הורידו המלצות למניה, ביניהם Bernstein , אופנהיימר, קרייג האלום ואחרים. עדיין, 59 אנליסטים מתוך 73 חיוביים, 13 ניטרליים ואחד שלילי; אך לפני חודש 69 היו חיוביים, 3 ניטרליים ואחד שלילי.

ככלל, לדברי גוריון, מניית אנבידיה נמצאת באופן עקבי בראש רשימת המניות הנסחרות ביותר בקרב המשקיעים העצמאיים של IBI , חודש אחרי חודש. כך למשל בשנת 2025 היא ריכזה כ-22.6% מסך התנועות, וגם במחצית הראשונה של שנת 2026 היא במקום הראשון, אך עם שיעור נמוך יותר של כ-17.7%.