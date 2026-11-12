קבוצת משקיעים רוכשת את השליטה בארקיע

דרמה בחברת התעופה ארקיע: אחרי 20 שנה, משפחת נקש מוכרת את השליטה בחברת התעופה ארקיע תמורת עשרות מיליוני דולרים. קבוצת הרוכשים כוללת את כידן דהרי וירון אדיב הבעלים של קבוצת ישפרו-תנופורט. לצידם, ירכשו את השליטה איש העסקים יריב לרנר, יו"ר ומבעלי קבוצת נגב (נגב קרמיקה) יחד עם קרן ויולה קרדיט ועינב אדיב-ברר, אחותו של ירון ואשת עסקים, בעלת מרכזים רפואיים, בהם TLV Medical Center.

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הרוכשים החדשים קונים את רוב מניות החברה, כאשר משפחת נקש צפויה להישאר עם אחזקת מיעוט בשיעור שעדיין לא ידוע. את יתרת המניות ימשיכו להחזיק עובדיה של ארקיע.

כך, האחים רפי, ג'ו ואבי נקש, שרכשו את החברה בשנת 2005 תמורת 10 מיליון דולר יוצאים מההשקעה בשן ועין, לאחר שהחברה צברה הפסדים כבדים בשנה האחרונה, שעומדים על יותר מ-30 מיליון דולר ועלולים להגיע ל-50-60 מיליון דולר עד סוף השנה. ההפסדים הגדולים נגרמו מהזינוק במחירי הדלק בעולם בשנה האחרונה, בעקבות מבצע "שאגת הארי" מול איראן.

סכום ההשקעה המדויק, שווי החברה ושיעור ההחזקה המתוכנן לא נמסרו בהודעה שפרסמו האחים נקש, וגם לא פורטו בה לוח הזמנים להשלמת העסקה או האישורים הדרושים לה. בשלב זה, ההודעה אינה מפרטת כיצד יחולקו המניות בין הרוכשים, מה יישאר בידי האחים נקש ומה יהיה חלקם של העובדים לאחר העסקה. את המהלך הוביל מטעם האחים אבי חורמרו, מנכ"ל קבוצת נקש, שמונה על ידם להוביל את הליך הבראת החברה.

מקבוצת הרוכשים נמסר כי היא מאמינה בארקיע ובתעופה הישראלית, ונכנסת לחברה מתוך מחויבות ארוכת־טווח. לדבריה, ההשקעה נועדה לייצב את החברה, לחזק את פעילותה ולהבטיח את המשך פעילותה לטובת העובדים, הנוסעים והמשק הישראלי. לפי ההודעה, ההסכם נחתם באמצעות עורכי הדין טוני טולדנו ממשרד ארדינסט וגדי אוזן ממשרד שיבולת.

החברה השלישית בגודלה בנתב"ג

הבחירה של האחים נקש בקבוצה החדשה מגיעה לאחר שבשבוע האחרון התחרו על רכישת השליטה בחברת התעופה. תחילה, רצו האחים נקש להזרים כסף לחברה בתמורה לדילול נוסף בחלקם של העובדים. אלה החזיקו בעבר ב-30% מהחברה, אך נאלצו לראות את חלקם מידלדל ל-22% כשהאחים הזרימו כסף. הפעם, העובדים לא הסכימו לדילול נוסף, מה שאילץ את האחים נקש לחפש חלופה של מכירה, אחרת ארקיע הייתה עלולה להגיע למצב של חדלות פירעון.

הודעתם של בני משפחת נקש מגיעה לאחר שמוקדם יותר היום, הכריז איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות על סכסוך עבודה בארקיע וטען כי "האחים נקש לא מקדמים את מכירת החברה". העובדים חששו ממהלכי התייעלות, כלומר פיטורים, "ללא הידברות והסכמות עם נציגות העובדים". העובדים טענו כי "למרות שקיימת עסקת מכירה על הפרק שיכולה לסייע משמעותית לחברה ואף נמצאת בשלבים מתקדמים, בעלי ארקיע אינם מקדמים אותה משיקולים שאינם מובנים לעובדים".

לאחר חשיפת גלובס בשבוע שעבר כי ישראייר מעוניינת לרכוש את השליטה בארקיע, וכי גם אל על הייתה רוצה לעשות זאת, החל גל של מתעניינים חדשים להגיע לארקיע ובסופו של דבר בחרו האחים נקש בקבוצה החדשה.

בשנה האחרונה, התחילה ארקיע להפעיל קווים לארה"ב ולמזרח הרחוק כדי להגדיל את פעילותה ולנסות לתפוס נתחי שוק גדולים יותר. לפי אתר החברה, צי המטוסים של ארקיע כולל שבעה מטוסים בבעלות ועוד 11 בחכירה רטובה, כלומר שימוש במטוסים פלוס צוותים של חברות תעופה אחרות. ארקיע טסה ליעדים: ניו יורק, בנגקוק, פוקט, האנוי, לונדון, פריז, זנזיבר, טביליסי, בטומי, רומא, ברצלונה, אמסטרדם, בודפשט, דובאי, טיראנה, מינסק, סופיה, ליסבון, באקו, פראג; וכן ליעדים אתונה, סלוניקי, לרנקה, כרתים, מיקונוס, ופאפוס.

מתחילת השנה, ארקיע היא החברה השלישית בגודלה בנתב"ג, עם 1.44 מיליון נוסעים (כ-10% מכלל תנועת הנוסעים בנתב"ג). ישראייר נמצאת במקום השני עם 1.56 מיליון נוסעים ונתח שוק של 11.7% נכון לחודש ספטמבר. נתח השוק של אל על בנתב"ג עמד בשלושת החודשים הראשונים של השנה על 37.8% והיא הטיסה 5.1 מיליון איש. עם זאת, מדובר בירידה ביחס לשנתיים הקודמות, אז שליטתה בנתב"ג הגיעה לאחוזים גבוהים יותר עקב המלחמה והפסקת הטיסות לישראל של החברות הזרות.

עם זאת, לפי מד העומס בנתב"ג, ארקיע היא החברה הישראלית עם הכי הרבה עיכובים (עיכוב ממוצע של 58 דקות בהמראה, ו-46 דקות בנחיתה). מבין כלל החברות בנתב"ג, ארקיע ממוקמת במקום החמישי באיחורים. בהקשר הזה, נראה כי המשימה של הבעלים החדש תהיה גם להתחרות ראש בראש עם ישראייר, אך גם לנסות להעלות את איכות השירות של החברה.