הדחת מנכ"ל אנבידיה עשויה להוביל לתרחיש אימה בשווקים

כמה שווה ג'נסן הואנג לאנבידיה, וכמה עלולה הדחתו לעלות לוול סטריט כולה? לפי הערכות של כמה מהאנליסטים הבולטים בשוק, התשובה עשויה להגיע ליותר מטריליון דולר.

על רקע פרשת הרומן של מייסד ומנכ"ל ענקית השבבים עם אישה החשודה בקשרים עם המודיעין הסיני, הרומן השני שנחשף והדיווחים כי הדירקטוריון נערך לדון בעתידו, המשקיעים כבר מנסים להעריך את המחיר הכלכלי של פרידה אפשרית מהאיש שמנהל את החברה מאז הקמתה לפני 33 שנה.

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דן אייבס, אנליסט הטכנולוגיה הבכיר מחברת Yorkville Ives, העריך כי הדחתו של הואנג עלולה להוביל לירידה של 25%-30% במניית אנבידיה. בהתבסס על שווי שוק של כ־4 טריליון דולר, מדובר במחיקה אפשרית של טריליון עד 1.2 טריליון דולר משווי החברה.

אייבס הסביר כי הצלחתה של אנבידיה ומהפכת הבינה המלאכותית קשורות באופן הדוק למנהיגותו של הואנג, וכי אין כיום בחברה מנהל שיוכל להיכנס לנעליו באופן מיידי. עזיבתו עלולה לפגוע לא רק בשווי החברה, אלא גם במעמדה התחרותי בשוק שבבי הבינה המלאכותית.

הערכה מעט מתונה יותר השמיע ג’ין מונסטר, שותף מנהל ב־Deepwater Asset Management. לדבריו, עזיבת הואנג עלולה לגרור ירידה של כ־20% במניית אנבידיה, פגיעה של כ־800 מיליארד דולר בשווי החברה, לפי אותו בסיס חישוב.

אלא שהשלכות הדחתו האפשרית של הואנג עלולות לחרוג הרבה מעבר לחברה עצמה. אנבידיה היא אחת המניות בעלות המשקל הגדול ביותר במדדים המרכזיים בוול סטריט, עם משקל של כ־7.3% במדד S&P 500 וכ־8.2% בנאסד"ק 100.

לפי חישוב המבוסס על משקלים אלה, נפילה של 30% במניית אנבידיה עלולה לגרוע לבדה כ־2.2% ממדד S&P 500 וכ־2.5% מנאסד"ק 100, גם אם יתר המניות יישארו ללא שינוי. בתרחיש מתון יותר של ירידה של 20% במניה, הפגיעה הישירה במדדים תעמוד על כ־1.5% וכ־1.6%, בהתאמה.

החשש הגדול: גל מכירות בכל מניות השבבים

מדובר בהשפעה הישירה בלבד. החשש הגדול יותר הוא שזעזוע בחברה המזוהה יותר מכל עם מהפכת הבינה המלאכותית יוביל לגל מכירות גם במניות טכנולוגיה ושבבים אחרות, ויעצים את הפגיעה במדדים. מנגד, השפעה כזו אינה ודאית, והיא תלויה בתגובת המשקיעים ובביצועי יתר המניות.

התרחישים האלה מקבלים משמעות חדשה בעקבות הדיווחים האחרונים. לפי הוול סטריט ג’ורנל, דירקטוריון אנבידיה נערך לדון בהדחתו של הואנג בעקבות חשיפת מערכת יחסים נוספת שניהל לכאורה, הפעם עם בכירה בחברה הכפופה לו ישירות. בהמשך דיווחה רויטרס, מפי מקור המעורה בפרטים, כי הדירקטוריון מתכנס כדי להכריע בשאלת המשך כהונתו.

הדיווחים כבר הובילו לתגובה חריפה בשוק: מניית אנבידיה, שסיימה את המסחר הרגיל ביום רביעי בעלייה של כ־2.9%, צנחה בכ־8% במסחר המאוחר.

החשש המרכזי של המשקיעים הוא מה שמכונה בוול סטריט "סיכון איש מפתח" (Key Man Risk) - מצב שבו חלק משמעותי מערכה של חברה נשען על אדם אחד. במקרה של אנבידיה, הואנג אינו רק המייסד והמנכ"ל, אלא גם האדריכל של האסטרטגיה שהפכה אותה לחברה הדומיננטית בשוק שבבי הבינה המלאכותית.

הסיכון מתחדד לנוכח העובדה שלאנבידיה אין יורש פומבי ברור. המבנה הניהולי החריג שיצר הואנג, שבו עד 60 מנהלים מדווחים לו ישירות, מקשה על זיהוי מחליף טבעי ועל העברת סמכויות מהירה.

לכך מתווספת האפשרות שהפרשה תוביל להחמרת הפיקוח האמריקאי על יצוא שבבים מתקדמים לסין, מה שעלול להפעיל לחץ נוסף על החברה ועל ענף הטכנולוגיה כולו.