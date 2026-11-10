הקשר בין הואנג למרגלת הסינית: פרטים חדשים על מעורבות אנבידיה

פרטים חדשים שנחשפו בתחקיר של הניו יורק טיימס מעלים שאלות בנוגע למעורבותה של אנבידיה בחקירה האמריקאית נגד חברת Megaspeed הסינגפורית, שבכירה בה, אליס הואנג, ניהלה קשר אינטימי עם מנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג. לפי הדיווח, באוגוסט 2025 פנה היועץ המשפטי הראשי של אנבידיה , טים טטר, לחוקרים במשרד המסחר האמריקאי שבדקו חשדות להברחת שבבי בינה מלאכותית מתקדמים לסין. הפנייה עוררה דאגה בקרב גורמים במשרד, ובהמשך הופסקה עבודתם של החוקרים על התיק, שהועבר לטיפול משרד המשפטים האמריקאי. עם זאת, לא ברור אם פניית אנבידיה הייתה הגורם להחלטה.

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החקירה נגד Megaspeed ואליס הואנג החלה כבר ב־2024, לאחר שהחברה החלה לייבא למלזיה ציוד מתקדם של אנבידיה בשווי מיליארדי דולרים. Megaspeed עסקה בהקמת מרכזי נתונים בדרום־מזרח אסיה שנועדו לשרת לקוחות סיניים, ובהם ענקית הטכנולוגיה עליבאבא . פעילות זו אינה אסורה כשלעצמה, אך הרשויות האמריקאיות חשדו שחלק מהשבבים שנרכשו הועברו בסופו של דבר לסין, תוך עקיפת מגבלות היצוא האמריקאיות. במרכז הפרשה ניצבת כאמור אליס הואנג - שגורמי מודיעין אמריקאיים הגיעו למסקנה שפעלה כמרגלת מטעם סין. החשדות קיבלו משמעות נוספת לאחר שג'נסן הואנג הודה בפני דירקטוריון אנבידיה כי ניהל עמה קשר אינטימי. בעקבות ההודאה הודיעה דריקטוריון אנבידיה ביום ראשון האחרון כי פתח בבדיקה פנימית בעניינו.

פניית היועץ המשפטי ותגובת החוקרים

כאמור, כך לפי התחקיר, באוגוסט 2025 קיבלו חוקרי לשכת התעשייה והביטחון האמריקאית (BIS), האחראית בין היתר על אכיפת מגבלות היצוא, הודעת דואר אלקטרוני מטטר. היועץ המשפטי של אנבידיה ביקש ליצור קשר עם החוקרים וטען כי קיבל לכך אישור מג'פרי קסלר, תת־שר המסחר האמריקאי והממונה על הלשכה. לפי גורם במשרד המסחר, אנבידיה ביקשה לקיים פגישה עם אחד החוקרים, אך בקשתה נדחתה. בתגובה הביע טטר תמיהה על הסירוב, וציין כי קסלר אישר לחברה לתקשר ישירות עם עובדי הלשכה. החוקרים העבירו את ההתכתבות לממונה עליהם, שהשיב כעבור שעות אחדות כי עליהם להמשיך לטפל בתיק בהתאם לנהלים.

עצם קיומו של קשר בין חברה לבין רשויות האכיפה אינו חריג בהכרח, אולם השימוש בשמו של קסלר עורר דאגה בקרב החוקרים. לפי גורמים ששוחחו עם העיתון, חלקם סברו כי מעורבותו של בכיר בדרג זה עלולה לפגוע בתקינות החקירה ולעורר חשד להשפעה בלתי ראויה על עבודתם. זמן קצר לאחר ההתכתבות כינסו גורמים במשרד המסחר דיונים פנימיים ועדכנו רשויות אכיפה נוספות. בהמשך ביקש משרד המשפטים להקפיא את עבודת משרד המסחר על התיק, והבקשה נענתה. החקירה הועברה למשרד המשפטים, שמנהל כיום חקירה פלילית נגד Megaspeed.

לפי התחקיר, העברת התיק עוררה תסכול בקרב החוקרים, שהקדישו חודשים לאיסוף ראיות. עוד לפי הניו יורק טיימס, גורמים העריכו כי הפסקת עבודתם עלולה הייתה לעכב צעדים שנועדו למנוע העברת טכנולוגיות נוספות לחברה. עם זאת, לא ברור אם גורמים נוספים השפיעו על ההחלטה, שהתקבלה בתקופה שבה נאסף גם מידע מודיעיני אמריקאי בנוגע לחשדות נגד אליס הואנג.

מעורבות אנבידיה בחקירה ועידכון הנשיא טראמפ

אחד הפרטים המשמעותיים בתחקיר הוא שלפי כמה גורמים בממשל, אנבידיה עצמה טרם נשללה כיעד אפשרי לחקירה בעת שיועצה המשפטי פנה לרשויות. מצב זה עורר תהיות בנוגע לקשר הישיר בין החברה לבין הגורמים שחקרו את הפרשה.

באוקטובר 2025 עודכן נשיא ארה"ב דונלד טראמפ במידע המודיעיני על החשדות נגד אליס הואנג ועל יחסיה עם מנכ"ל אנבידיה, אך בחר שלא לפעול בעקבותיו. במקביל, אף שסוכנויות ממשל אחרות הציעו להכניס את Megaspeed לרשימת הגופים המוגבלים של משרד המסחר, צעד שהיה מקשה עליה לקבל טכנולוגיות אמריקאיות, המשרד לא עשה זאת.מבתגובה לניו יורק טיימס מסרה אנבידיה כי היא מקיימת קשר שוטף עם הרשויות כדי לספק מידע, להשיב לשאלות ולבקש הנחיות, וכי היא פועלת לסייע במניעת הברחות שבבים. במשרד המסחר טענו כי הטיפול בתיק התנהל בהתאם לנהלים, ואילו משרד המשפטים סירב להתייחס לחקירה המתנהלת.

הדיווח מעלה שאלות גם בנוגע למידת מעורבותו של ג'נסן הואנג עצמו. אף שהדרג המשפטי הבכיר באנבידיה ידע על החקירה כבר באוגוסט 2025 ופנה לרשויות בעניינה, לא פורסמו ראיות לכך שהמנכ"ל ידע על הפנייה או הורה עליה.