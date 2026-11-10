פרשת הרומן של מנכ"ל אנבידיה , ג’נסן הואנג, עם אשת עסקים החשודה בריגול לטובת סין ממשיכה להסתבך. שעות לאחר שמניית ענקית השבבים צנחה בוול סטריט, הוגשה נגד החברה והמנכ"ל תביעה ייצוגית בשם בעלי מניות, בטענה שהסתירו מידע מהותי על מערכת היחסים ועל הסיכונים שנלוו לה. במקביל, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חשף כי שוחח אישית עם הואנג, שאל אותו אם ידע שהאישה חשודה בריגול, והתייחס לבדיקה של ה-FBI.

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לפי דיווח של רויטרס, התביעה הוגשה לבית משפט פדרלי בסן חוזה שבקליפורניה, זמן קצר לאחר סגירת המסחר ביום שני. בעלי המניות טוענים כי אנבידיה והואנג לא חשפו את מערכת היחסים עם אליס הואנג, בכירה לשעבר בחברת Megaspeed הסינגפורית, שלפי דיווחים גורמי מודיעין אמריקאיים חושדים כי העבירה מידע לבייג’ינג. לטענת התובעים, הסתרת המידע הטעתה את המשקיעים וחשפה את החברה לסיכונים עסקיים ותדמיתיים. הם דורשים פיצויים בסכום שלא צוין.

התביעה מגיעה לאחר יום מסחר סוער במיוחד עבור אנבידיה. מניית החברה איבדה 4.3% מערכה, ירדה לשפל של שבעה חודשים ומחקה כ-190 מיליארד דולר משווי השוק שלה, דווקא ביום שבו המדדים המובילים בוול סטריט רשמו עליות חדות.

טראמפ: "שאלתי אותו אם ידע שהיא מרגלת,

בהתפתחות נוספת, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ סיפר הלילה כי שוחח עם הואנג ישירות בעקבות הפרסומים. "התקשרתי אליו היום רק כדי לבדוק שהוא מרגיש בסדר. שאלתי אותו מה שלומו, ואז שאלתי אותו על הפרשה", סיפר הנשיא בתדרוך בבית הלבן, לפי CNBC. "שאלתי אותו: 'היה לך מושג שהיא מרגלת?’ והוא השיב: ‘לא היה לי מושג שהיא מרגלת'. אני באמת מאמין לו".

טראמפ הוסיף כי הופתע מהחשדות נגד מנכ"ל אנבידיה. "לא שמעתי על זה אז, אבל הרבה אנשים שמעו על כך, וג’נסן מכחיש את זה לחלוטין", אמר. לדבריו, "הוא סובל מאוד. קראתי את ההצהרה שלו, ואני מאמין שהוא סובל מאוד, בעיקר בגלל המשפחה שלו, אשתו שהוא אוהב ומשפחתו".

הנשיא התייחס גם לחקירה המתנהלת סביב הפרשה: "נבחן את העניין. אני יודע שה-FBI בודק משהו אחר שקשור לנושא, ואני חושב שהוא יהיה בסדר". הוא הביע אמון אישי בהואנג והוסיף: "אני מכיר את ג’נסן היטב. הוא בנה חברה אמריקאית נהדרת, ואני חושב שהוא אדם מכובד מאוד".

כשנשאל אם יעלה את הנושא בפגישתו המתוכננת עם נשיא סין שי ג’ינפינג בשבוע הבא, השיב טראמפ: "אני לא חושב. אבל אני בטוח שהנשיא שי ישאל אותי על זה".

דבריו של טראמפ מגיעים על רקע הקשרים הקרובים בין השניים, כאשר הואנג נחשב לאחד מבעלי הברית הבולטים של הנשיא בעמק הסיליקון, ופעל בשנים האחרונות להקלת מגבלות היצוא על שבבים מתקדמים לסין.

החשד: מבצע מודיעין סיני סביב מנכ"ל אנבידיה

הפרשה התפוצצה לאחר שהניו יורק טיימס דיווח כי הואנג ניהל מערכת יחסים עם אשת עסקים סינית. לפי העיתון, גורמי מודיעין אמריקאיים הגיעו למסקנה שאליס הואנג שימשה מקור מודיעיני של סין, וכי גויסה בין היתר כדי לאסוף מידע על מנכ"ל אנבידיה ולנסות להשפיע על מדיניות החברה בנוגע למכירת שבבים מתקדמים לבייג’ינג.

עוד דיווח העיתון כי טראמפ עצמו עודכן במידע המודיעיני לפני כשנה, אך בחר שלא לפעול בנושא. זאת, בניגוד לרושם שיצר בדבריו האחרונים, שלפיהם נחשף לחשדות רק לאחרונה.

בעקבות הפרסומים הודה מנכ"ל אנבידיה בפני עובדי החברה כי בגד באשתו והתנצל בפני משפחתו. דירקטוריון החברה הודיע על פתיחת בדיקה עצמאית בשאלה אם הואנג היה יעד למבצע מודיעין זר. בחברה הדגישו כי בשלב זה אין להם סיבה להאמין שסודות מסחריים או הביטחון הלאומי של ארה"ב נפגעו, וכי הואנג ימשיך לכהן בתפקידו.