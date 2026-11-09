עליות באסיה בהובלת בורסת טייוואן; אנבידיה צונחת ב-4% במסחר הלילי

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

06:55

ההתאוששות בשווקים נמשכת הבוקר לאחר שבשבוע שעבר רשמו את הירידות החדות ביותר זה יותר מ-18 חודשים על רקע החשש מהידוק הרגולציה על תעשיית הבינה המלאכותית בעקבות ניצחונות הדמוקרטים בבחירות בארה"ב. הן מדדי הבורסות באסיה והן החוזים העתידיים על המדדים המובילים בארה"ב עולים, אף על הדיווח כי דירקטוריון אנבידיה פתח בבדיקה של חשד שלפיו מנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, היה יעד למזימת ריגול זרה. מניית אנבידיה מאבדת כעת כ-4% במסחר הלילי בפלטפורמות מסחר אלטרנטיביות. הואנג התנצל בפני עובדי החברה על רומן שניהל מחוץ לנישואיו.

הנפט מסוג ברנט נסחר ביציבות, כ-98 דולר לחבית, לאחר ש-CNN דיווחה כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי הסבירות שיורה על תקיפות נוספות באיראן נמוכה מאוד, אם השיחות עם טהרן יתקדמו. הדולר נחלש מול רוב המטבעות המרכזיים בעולם, בעוד איגרות החוב של ממשלת ארה"ב רושמות ירידות קלות.

אסיה

בורסת טייוואן מובילה את העליות ביבשת, לאחר שבמדינה הוכרזו צעדים שנועדו לבלום את הירידות ולהחזיר את אמון המשקיעים. גם הירידה במחירי הנפט תורמת לאווירה החיובית בשווקים.

מדד טייוואן מזנק בכמעט 5%, בתמיכת התאוששות במניות השבבים TSMC ופוקסקון. ביפן, מדד ניקיי עולה ב-3.25% וטופיקס מוסיף 3.44%, בהובלת מניות הפיננסים והצריכה המחזורית. בדרום קוריאה, הקוספי עולה ב-1.15%, לאחר שפתח את היום בירידות, בעוד מדד הקוסדאק למניות הקטנות יורד ב-0.23%. מניות סמסונג אלקטרוניקס ו-SK הייניקס עולות ב-2.5% וב-2%, בהתאמה.

בהונג קונג עולה מדד הנג סנג ב-1%, ובסין מדד CSI 300 מוסיף 0.3%.

וול סטריט

החוזים על מדד S&P 500 עולים ב-0.6% ועל נאסד"ק ב-0.7%. כאמור בשישי גם בניו יורק נרשמה התאוששות מסוימת, הנאסד"ק וה־S&P 500 התקדמו ביום שישי ב־1.1% וב־0.3%, בהתאמה. בסיכום השבוע, הנאסד"ק צנח בכ־3.4% וה־S&P 500 איבד כ־2.7%.

במבט קדימה, שבוע עמוס בדוחות של חברות תשתיות ה-AI צפוי לעמוד במוקד תשומת הלב בוול סטריט, על רקע המחלוקת סביב עתיד ההשקעות במרכזי הנתונים. מחר תפרסם קורוויב (CoreWeave) את תוצאותיה הרבעוניות, וביום חמישי יפרסמו נביוס (Nebius) וסרבראס (Cerebras Systems) את דוחותיהן. שלוש החברות נמצאות בלב החששות מהאטה בהקמת מרכזי נתונים בעקבות השינוי הפוליטי בארה"ב והבחירות לקונגרס. גם סיסקו ואפלייד מטריאלס בין המדווחות השבוע.

תל אביב

לאחר שביום חמישי צנחה בשיעור חד של כמעט 4%, ביום שישי נרשם ריבאונד משמעותי, עם עלייה של מעל 3% במדד ת"א 35. על אף ההתאוששות, השבוע הסתכם בטריטוריה שלילית: מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו ירידה שבועית של כ־2.9% ומדד ת"א 90 איבד כ־3%.

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' שלילי כולל קל של כ־0.2%. פאלו אלטו וטאואר יבלטו לשלילה עם ירידות של מעל 4%; מנגד, טבע, נובה ואנלייט יטפסו בכ־2%. בעונת הדוחות בישראל ידווחו בין השאר נקסט ויז'ן (היום); הבורסה לני"ע (מחר); והבנק הבינלאומי ובזק (יום ד').

עוד משהו שכדאי לדעת

סוחרים בגולדמן זאקס מעריכים כי גל המכירות החריף במניות בארה"ב הביא את רמת הפאניקה בשווקים לקיצוניות, שבמקרים קודמים הפניקה הקדימה התאוששות משמעותית.

מדד הפאניקה של הבנק (Vol Panic Index) זינק ביום חמישי ל-9.57 מתוך 10, וחצה את רף 9.5 שמסמן אזור של פאניקה. "התנודה המצטברת ביומיים הייתה הגדולה ביותר שנרשמה אי פעם, והיא ממחישה באיזו מהירות השוק עבר מהקלה לפאניקה מוחלטת", כתב לי קופרסמית', סוחר בבנק.

לפי גולדמן, לקראת הבחירות בארה"ב ביום שלישי רכשו משקיעים הגנות מפני ירידות. לאחר העליות בעקבות תוצאות הבחירות הם מיהרו למכור אותן, וכשהמניות צנחו נאלצו לרכוש חדשות, בין היתר על רקע חיסול פוזיציות כפוי בקרב קרנות גידור.

הבהלה ניכרה גם בשוק האופציות: ביום חמישי נסחרו בבורסת CBOE יותר מ-11 מיליון אופציות PUT - היקף יומי חסר תקדים, שעקף את השיא הקודם מאפריל 2025.

עם זאת, הניתוח ההיסטורי של גולדמן מספק סיבה לאופטימיות. ב-15 המקרים הקודמים שבהם המדד חצה את רף 9.5, עלה מדד S&P 500 בשלושת החודשים שלאחר מכן ב-4.6% בממוצע, עם שיעור הצלחה של 80%. בטווח של שישה חודשים נרשמה עלייה ממוצעת של 9%, ב-73% מהמקרים.

ביום שישי התאושש S&P 500 ב-0.7%. בגולדמן מדגישים כי עדיין נותרו פוזיציות שצריך לפרק, אך ככל שלחצי המכירה הכפויים ייחלשו, עשויות להיווצר הזדמנויות השקעה. "אין בכך בהכרח סיבה למהר בחזרה להשקעות מסוכנות, אבל התמונה מתחילה להיות מעניינת יותר", כתב קופרסמית'.

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