מסתמן: כתב אישום בעבירות מס והלבנת הון ביותר מ-10 מיליארד שקל

טיוטת כתב אישום שהוצגה במסגרת שימוע לשורת חשודים בפרשה פלילית שזכתה לכינוי "פרשת הפריטה", מייחסת להם עבירות מס והלבנת הון בהיקף כולל של יותר מ־10 מיליארד שקל. אם יוגש כתב אישום בהיקף זה, יהיה זה סכום עבירות המס והלבנת ההון הגבוה ביותר שיוחס לנאשמים בכתב אישום אחד.

● פרשת סלייס: החקירה תקועה, אלפי חוסכים מחכים לכספים שהעבירו

● "חיפשו שעיר לעזאזל": חד הקרן קרס, עכשיו הנושה מדבר לראשונה

מדובר בפרשה שנחקרה על ידי יחידת להב 433 ורשות המסים, בליווי פרקליטות מחוז מרכז, נגד רשת נותני שירותים פיננסיים (צ'יינג'ים) וגורמים פליליים בחשד להלבנת הון במאות מיליוני שקלים. החקירה הפכה לגלויה ב-6 בספטמבר 2023 אז נעצרו עשרות חשודים ונתפסו נכסים, מזומנים ורכבי יוקרה. על פי החשד שנחקר, החשודים עסקו בפעילות פלילית הכוללת, בין השאר, ניהול מערך הלוואות בריבית, עבירות מרמה, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות לפי חוק פיקוח על מוצרים פיננסים, לצד עבירות מס והלבנת הון.

החודש זומנו החשודים לשימוע לפני הגשת כתב אישום והוצגה בפניהם טיוטת האישומים נגדם (כתב חשדות), המגוללת את סיפור הקמתה של רשת צ'יינג'ים בלתי חוקית וביצוע עבירות כלכליות. הטיוטה מתייחסת ל-11 חשודים ועוד ארבע חברות צ'יינג'.

עבר פלילי קודם

על פי כתב החשדות, החשודים המרכזיים, רמאדן אבו ג'אבר ומרואן אבו זאיד חפצו בשליטה ובבעלות בעסקים למתן שירותי אשראי. אולם, כיוון שלמרואן עבר פלילי קודם, הכולל הרשעות בעבירות אלימות ורכוש, היה חשש סביר כי לא יקבלו רישיון להפעלת עסק למתן שירותים פיננסיים. זאת, היות ועבר פלילי של אדם מהווה שיקול אותו שוקל המפקח בבואו להחליט בבקשה למתן רישיון, יחד עם שיקולים נוספים. לאור זאת, מרואן לא הגיש מעולם בקשה לקבלת רישיון להפעלת נש"פ, ולא נרשם כבעל תפקיד בנש"פ כלשהו.

ואולם, חרף העובדה שמרואן לא קיבל מעולם רישיון למתן אשראי וכי רמאדן קיבל רישיון לנש"פ (נותן שירותים פיננסיים) אחד בלבד, על פי כתב החשדות בפועל שלטו רמאדן ומרואן בצוותא בשלושה נשפ"ים שונים, תוך הסתרת שליטתם מרשות שוק ההון. זאת, בין היתר על ידי רישומם על שם "אנשי קש" מטעמם.

על פי כתב החשדות, במסגרת אותם נותני שירותים פיננסיים פיראטיים/אסורים שהקימו פעלו החשודים לניכיון צ'קים בסכומי עתק.

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, קובע כי חלה חובה על העוסקים במתן אשראי להירשם כנותן שירותי מטבע בהתאם להוראות חוק איסור הלבנת הון. על פי חוק ההחלטה בבקשה לרישיון או ביטול/התליית רישיון מסורה לשיקול דעתו של המפקח על נותני שירותים פיננסיים. בהתאם לחוק הפיקוח, "בעל עניין" בנותן שירותים פיננסיים, הוא בין היתר מי שמחזיק ביותר מ-10% מסוג מסוים של אמצעי שליטה בנותן שירותים פיננסיים.

"שליטה" מוגדרת כיכולת בין לבד ובין יחד עם אחרים לכוון את פעילותו של תאגיד. עוד בהתאם לחוק הפיקוח, יחד עם הוראות חוק החברות, "נושא משרה" ביחס לנותן שירותים פיננסיים שהוא תאגיד הוא מנהל סניף או מורשה חתימה של תאגיד, וכן מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכן מנהל כפוף במישרין למנהל הכללי.

על פי חוק, עבר פלילי של מבקש הרישיון ונסיבות אחרות המטילות דופי ביושר וביושרה עלולות להשפיע על שיקול דעתו של המפקח בבואו לתת רישיון למתן אשראי. שליטת אדם בנותן שירותים פיננסיים שהוא תאגיד נדרש לקבל היתר שנתן המפקח ועל פי התנאים שנקבעו בו .

על פי החשדות, החשודים המרכזיים פעלו בניגוד לחוקים אלה, הקימו עסקים למתן שירותים פיננסים תוך הסתרם העובדה שהם עומדים בראשם מרשות שוק ההון וביצוע עבירות הלבנת הון במהלך הפעילות הפיננסית של החברות.

לרמאדן מיוחסות הלבנות הון בהיקף של מעל 3.23 מיליארד שקל, למרואן בהיקף כ-6.78 מיליארד שקל ולחשודים בולטים נוספים בין 2.6 מיליארד לעשרות מיליונים.

****חזקת החפות: רמאדן אבו ג'אבר ומרואן אבו זאיד הנם בגדר חשודים, לא הורשעו בעבירות בפרשה זו ועומדת להן חזקת החפות.