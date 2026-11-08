פרשת סלייס, שנחשפה בשנת 2023, היא אחת הפרשיות הפיננסיות החמורות שבה איבדו כ־7,500 חוסכים כספים בהיקף של כמיליארד שקל. שלוש שנים לאחר שנחשפה הפרשה, גלובס בדק האם ומתי יראו החוסכים את הכסף בחזרה, האם נפתחה חקירה פלילית? וגם חזר אל שלושה מהחוסכים שעדיין ממתינים לכספי החיסכון שלהם.

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במסגרת הפרשה נוידו קופות גמל בניהול אישי (IRA) לסלייס גמל ומשם לקרנות זרות, שהוגדרו ע"י רשות שוק ההון ככאלו שאסור להשקיע בהן. לחברה מונה מנהל מורשה רו"ח אפי סנדרוב כדי להתחקות אחר הכספים שנעלמו בחו"ל.

למרות שמהמידע שנאסף ע"י רשות שוק ההון והמנהל המורשה עלה חשד להתנהלות לא חוקית ע"י שורת מעורבים - החקירה הפלילית המתקיימת בלהב 433 לא התקדמה עד היום. תלונות שחוסכים הגישו בתחנות משטרה נסגרו. עו"ד זהר גרינברג, הפועל לטובת הנפגעים החוסכים, הגיש תלונה במשטרה, שנסגרה. הערר שהגיש נדחה בנימוק שקיימת חקירה.

שופטת ביהמ"ש המחוזי בת"א סיגל יעקבי, שדנה בהליכים האזרחיים בפרשה, ציינה בחודש שעבר שהפרשה לא זוכה להתייחסות מספקת מצד גורמי אכיפת החוק. יעקבי כתבה כי מהבדיקות שערך המנהל המורשה עולה חשש כבד כי השימוש שנעשה בכספים כלל לא נועד לשרת את העמיתים. נוכח חלוף הזמן מהתפוצצות הפרשה, השופטת הורתה להעביר את הנושא לידיעת פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה, ולבחינתה על פי שיקול דעתם.

השופטת ציינה כי מהמידע שיש בפני המנהל המורשה, בין מארגני הקרנות וסוכני הביטוח שבאמצעותם נוידו הכספים, קיימת "רשת של קשרים המעלה חשש ממשי למהלך מתואם ומאורגן שנועד להסיט השקעות של עמיתים ממכשירי השקעה מסורתיים וסולידיים לקרנות השקעה אלטרנטיביות, המשקיעות באפיקים שאינם מותרים על פי הדין". עוד הוסיפה כי במקרה הטוב הקשרים בין הגורמים וייעוד הכספים והשימושים נעשה ללא גילוי נאות.

יש לציין כי זהות המעורבים ידועה לגורמי אכיפת החוק. רשות שוק ההון בראשות הממונה עמית גל ערכה ביקורת רחבה שהעלתה תמונה חמורה של התנהלות שלא בהתאם להוראות הדין. 12 רישיונות של סוכני ביטוח מסוכנות פינבט, שגייסו כספים מהחוסכים, נשללו. המנהל המורשה הגיש תביעות אזרחיות נגד סוכני ביטוח והקרנות הזרות אליהן הועברו הכספים שנעלמו.

בקשה תקדימית נגד בעל השליטה

סנדרוב עובד על השבת הכספים בדרכים שונות, בהן הגשת תביעות אזרחיות נגד המעורבים ובקשה תקדימית לחייב את בעל השליטה בסלייס, שמעון גולדברג, להעביר לסלייס חיוב מנהלי שהטילה עליו רשות שוק ההון בגובה 71 מיליון שקל עקב התחייבותו האישית להשלים את ההון העצמי של החברה. לובי 99 מלווה את הפרשה מראשיתה, שותף לחלק מההליכים המשפטיים והגיש עתירה נגד המדינה ע"מ לסייע לקורבנות.

לאחרונה נרשמה התקדמות, כאשר השופטת יעקבי אישרה את תוכנית ההסדר שהגיש המנהל המורשה. בכך נסללה הדרך לחלוקה של 170 מיליון שקל שנאספו עד כה. תוכנית ההסדר לא קובעת כמה כסף יקבל כל אחד מהחוסכים, אלא מתווה את מנגנון החישוב ומקורות הכסף.

עבור רוב הנפגעים אין צפי לחלוקת הכספים

השבוע, החוסכת הראשונה קיבלה בחזרה כספים שהפקידה בסכום של כ־400 אלף שקלים. היא מעל גיל 80, עם נסיבות אישיות קשות וחלק קטן מקבוצה קטנה של חוסכים שצפויה לקבל בחזרה את מלוא הכספים בקרוב. מדובר בכמה מאות חוסכים, שניידו את כספם אחרי 6.9.23, המועד בו נעצרה העברת הכספים מחשבון החברה (המכונה חשבון המעבר) לקרנות הזרות. כספים אלו לא הועברו מחשבון המעבר של החברה ולכן ניתן להשיבם ראשונים. היתר, שהם הרוב, יצטרכו להמתין. אין עדיין צפי לחלוקת כספים כשנקבע תעדוף למי שהגיעו לגיל פרישה וזקוק לכסף.

סך הכול הועברו לחשבון סלייס כ־1.06 מיליארד שקל מכספי החוסכים. ע"פ בדיקת המנהל המורשה, 845 מיליון שקל מתוך סכום זה עברו לחשבונות בחו"ל של הקרנות הזרות. לגבי כחצי מיליארד יש מידע היכן הכספים: 120 מיליון שקל נמשכו ע"י חוסכים, כ־100 מיליון יוחזרו במסגרת מימוש נכסים מעוקלים, הסכמי פשרה והסכם עם מבטח ומתקיים מו"מ להשבתם של עוד כ־25 מיליון. 150 מיליון נוספים אותרו אך אין הסכם להשבתם. לגבי 350 מיליון שקל - אין מידע לאן נעלמו.

במסגרת הפרשה הוגשה עתירה בשם עשרות חוסכי סלייס באמצעות לובי 99 לחייב את המדינה להעמיד ערבות כספית, לנפגעים. בג"ץ הורה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' להגיש לו עדכון לגבי מתן מענה זמני לעמיתים שכספם אבד החודש.

לדברי יועמ"שית לובי 99 ד"ר עינת סולניק, "הנפגעים הם אנשים מבוגרים שחסכונותיהם נועדו לשמש אותם בשנים שבהן הם זקוקים להם יותר מכל. אין להם את הפריבילגיה להמתין עוד שנים עד שמדינת ישראל תחליט למצות את הדין עם מי שאחראים לפגיעה בהם. לא ייתכן שעשרות מהמעורבים בפרשה ממשיכים בחייהם כבשגרה בזמן שאלפי אנשים לקראת ולאחר גיל הפרישה מתקשים לסגור את החודש כי כספם נגנב".

"הפסדתי את כל הפנסיה בגיל 49"

בין החוסכים שאיבדו את כספי הפנסיה שלהם בת שבע מזוז (52) מירושלים. "בשנת 2023 נקלעתי למצוקה כלכלית, הייתי צריכה הלוואה, הגעתי דרך "דיגיטל פיננסים", סוכנות ביטוח שעבדה עם סלייס; הם אמרו לי שאקבל הלוואה מקרן הפנסיה, הציעו הלוואה בתנאים טובים שלא קיימים בשוק תמורת ניוד הכסף שלי בפנסיה לסלייס. לא קראו לזה קופת גמל. נתנו לי את ההלוואה בגובה 153 אלף שקל, ואת קרן הפנסיה ניידו".

מזוז חשבה שבגלל שהחברה מפוקחת ע"י רשות שוק ההון כספה בטוח. "הפסדתי 511 אלף שקל. את כל הפנסיה. הם איפסו לי את הפנסיה. הייתי צריכה להתחיל לחסוך מחדש בגיל 49. אני משלמת הרבה יותר על רכיב הסיכון כי אני יותר מבוגרת. יש לי תקופת אכשרה מחדש. אני עובדת שנים. אני לא אמורה לצאת לפנסיה ענייה".

מזוז הגישה תלונה במשטרה ב־2023. "באתי אליהם עם ניירות, הסברתי הכול. גם ברשות שוק ההון הגשתי תלונה. יש לי שיחות מוקלטות של הנציגים שהחתימו אותי". התלונה הועברה למפלג חקירות הונאה ת"א שהודיעו לה במרץ 2025 כי הוחלט שלא להמשיך לחקור.

חוסכת נוספת שנפגעה היא אלמנה בת 76. הסוכן שהעביר את כספה לסלייס היה עמה בקשר קרוב. "הוא גם היה מגיע אליי הביתה. היו לי 169 אלף שקל, כסף לפנסיה. בקורונה היו ירידות בבורסה ואני אמרתי לסוכן שאני רוצה אפיק סולידי. הוא העביר אותי לסלייס, זה נקרא 'גמל קל'. הוא אמר לי שזו חברה מוכרת ומדי פעם היה מספר מה קורה בחשבון וש'הכול בסדר' ויכולה למשוך מתי שאני רוצה. במהלך 2023 הוא הפסיק לענות בטלפון. התקשרתי לסלייס ואמרו לי שאין לי כסף בחשבון. הלכתי למשטרה להגיש תלונה וקיבלתי הודעה שהיא נסגרה. אני חיה מביטוח לאומי, אין לי פנסיה; מקבלת מקצבת שארים 2,000 שקל, אין לי רכב, אני לא קונה בגדים. אני מאוד מקווה שיחזירו לי את הכסף".

כמיליון שקל שכלל לא ניתן למשוך

גם כספו של מרק גרוזלין הועבר לסלייס כשקרנות בניהול אישי הועברו מפסגות. המקרה שלו שונה כי כספו הועבר לקרנות המכונות "קרנות לבנות מוגבלות", שלא הועלמו אלא אינן נזילות ולא ניתן למשוך מהן. זו קבוצה שאין לה פתרון כרגע. הקרן בה הושקע כספו של גרוזלין,FHL, הודיעה שאין לה נכסים נזילים. גרוזלין (67) עבד עשרות שנים כווטרינר במועצה לענף הלול. במהלך שנות עבודתו צבר 1.1 מיליון שקל ב־3 קופות שהועברו לניהול אישי. "אני צריך את הכסף. עברתי אירוע מוחי ואני לא עובד כבר 8 חודשים. הגשתי תלונה במשטרה וסגרו את התיק", אמר לגלובס.

ממשטרת ישראל נמסר: "איננו מוסרים פרטים בדבר קיומן או אי־קיומן של חקירות ואין בכך כדי לאשר או להכחיש את עצם קיומן".

גיא שנצר, בעלי חברה שגייסה על פי הנטען בתביעה שהגיש המנהל המורשה 100 מיליון דולר מעמיתי סלייס והעבירה לקרנות זרות ומשם נעלמו 25 מיליון דולר, וגייס בעצמו לקוחות והעביר את כספם מסר בתגובה: "הפעילות נעשתה במסגרת קופת גמל בניהול אישי (IRA), ללא סוכן ביטוח. משווקים פעלו תחת רישיונות של סוכני ביטוח, קיבלו תגמול ומסרו הסברים באמצעות פעולת שיווק שלא הייתי צד להפעלתה. איני אחראי להבטחות שנמסרו ללא ידיעתי ע״י גורם אשר פעל באופן עצמאי לגיוס מוקדים ולקוחות וניהל את פעילותם.אותו גורם היה חשוף באופן מלא להשקעות ולפעילות והוא היה בעל עניין בחלקן הגדול .אני גייסתי באופן ישיר מספר מצומצם של לקוחות, ואיני מתחמק ממסירת מידע או מנטילת אחריות אישית כלפיהם. רישיוני הותלה מרצוני ובהמשך נשלל, ולכן איני עוסק כיום בתחום.

"אני משתף פעולה עם המנהל המיוחד בכל הנוגע לפעילות שהייתה בשליטתי ומעניק לו את כל הכלים והזכויות להבטחת הנכסים. כמו כן, אני פועל באופן עצמאי להעברת נכסים שבבעלותי, מניות, כספים אישיים וזכויות לטובת העמיתים, ללא קשר להליך המשפטי שטרם החל להתנהל נגדי היות והאגרה טרם שולמה. נמסר מידע לגבי כלל הגורמים שלטענתי אינם משתפים פעולה כנדרש ופועלים בכוונה להכשיל את המנהל המיוחד בהשבת הכספים. מתקיימות גם פעולות מאחורי הקלעים שעדיין אינן ידועות לציבור וקיים לגביהן חסיון משפטי. אני סומך על בית המשפט המנהל המיוחד ובאי כוחו אשר פועלים באופן אינטנסיבי למצות את הדין בארץ ובחו״ל.

אמשיך לפעול להעברת כל זכות ואמצעי למצות את הדין עם הגורמים הרלוונטיים לרשות המנהל המיוחד ובאי כוחו".