הם השקיעו מיליון שקל במסעדת שף ברוטשילד ונכנסו לסחרור

מה הביא קבוצת מסעדות המפעילה כבר למעלה מעשור ברי קוקטיילים ומסעדות שף במרכז לפנות לבית המשפט בבקשה דחופה לעיכוב הליכים? בבקשה מציינת "קבוצת אבידן" - בבעלות האחים עידן, רז ומור - כי "המשך המצב הקיים ולו לימים ספורים, יוביל לתוצאה בלתי הפיכה", וכי בשבועיים האחרונים הוחזרו עשרות שיקים של החברות, חלקם מחמת אי־כיסוי. רשויות המס כבר הטילו עיקולים על החשבונות.

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ועדיין, בקבוצה מתעקשים שהם נמצאים בהליך התאוששות. "מדובר בעסק משפחתי שהקמנו מתוך אהבה לתחום", מספר לנו רז אבידן, "וחשוב לנו לציין שכל המקומות פעילים ופתוחים. אנחנו ממשיכים לתרום כמו שעשינו לאורך שני עשורים. נושאי חוב העבר מתנהלים עכשיו בהליך המשפטי של הבראה. אני כאן בשביל לנסות לשקם - ולא לסגור".

מי שמתגורר בגוש דן בוודאי מכיר לפחות אחד מהברים והמסעדות של הקבוצה: "קונסיירז'" בכיכר דיזנגוף, "סימפוני" ו־YONO בקריית אונו, "ריספשן" ו"סיגנצ'ר" בגבעתיים, ו"הרמוני" בנס ציונה, ועוד. האחים (חלקם יוצאי יחידות קרביות), שפתחו את הבר הראשון שלהם ("המולדת") ב־2007, מעסיקים כיום כ־250 עובדים. לפי הבקשה לבית המשפט, הכנסות הקבוצה הסתכמו ב־2025 בכ־40 מיליון שקל.

אלא שלטענת החברות, הפעילות נפגעה פעם אחר פעם מאירועים חיצוניים - מנגיף הקורונה והסגרים, דרך הפיגועים בדיזנגוף והיעלמות התיירות במלחמת "חרבות ברזל", ועד "עם כלביא" ו־"שאגת הארי". "בכל סבב לחימה נסגרו העסקים, הסחורה נזרקה וההוצאות הקבועות המשיכו לרוץ. בכל פעם נדרשנו להתחיל מחדש", נכתב בבקשה.

עוד מלינים מטעם הקבוצה על הקושי מול הרשויות, מע"מ ומס הכנסה, שאפשרו בהתחלה פריסה לתשלומים אך לאחר שהתבקשה שוב פריסה נענו כי קיבלו כבר הקצאה אחת. האחים מסבירים כי דווקא בשנה כה מורכבת היה אפשר לגלות גמישות ופחות לעמוד על דרישות בירוקטריות וזאת כדי לאפשר להם להשאיר את הראש של החברות מעל המים.

מפת החובות של הקבוצה סך החוב הכולל: 13.85 מיליון שקל ● ערבויות אישיות של האחים

11.3 מיליון שקל

● השקעה של בלוז בראדרס

החזר של 90 אלף שקל בחודש מהרווחים ● חוב לחברת מקס

1.1 מיליון שקל ● שכר עובדים מעוכב (אוקטובר)

750 אלף שקל (ל־250 עובדים) ● חוב קופות גמל

181 אלף שקל

בינתיים, בית המשפט העניק צו ארעי לעיכוב הליכים נגד המבקשות, לצד צו האוסר על הנושים לנקוט בסעדים עצמיים. כמו כן נקבע כי ימונה מנהל הסדר שיגיש את עמדתו בנוגע להיתכנותו.

את הפגיעה אפשר לראות בדוחות שהציגו החברות: הכנסות "קונסיירז'" עמדו על כ־9.36 מיליון שקל ב־2022 וירדו לכ־7.71 מיליון שקל ב־2023, שנה שבה כבר נרשם הפסד של 85 אלף שקל. ב־2024 ההפסד כבר היה של כ־788 אלף שקל. גם ב"ריספשן" בגבעתיים עברה הפעילות מרווח של 78 אלף שקל ב־2023 להפסד של כ־152 אלף שקל ב־2024.

במקביל נמשכו ההתחייבויות הקבועות. בשני נכסים בקריית אונו עולים דמי השכירות החודשיים על 110 אלף שקל, ובנכס בדיזנגוף הם עומדים על כ־71.7 אלף שקל, לצד 15,750 שקל נוספים עבור החנות הסמוכה. האחים ערבים אישית להסכמי השכירות ולפי הבקשה הפרתם עלולה להביא לסגירה.

הקונסיירז, דיזינגוף / צילום: באדיבות קבוצת אבידן

ניסיון ההתאוששות שמשך למטה

המכה הקשה ביותר הגיעה דווקא מניסיון להתאושש. ב־2025 פתחה חברת רוטשילד שבקבוצה (שהוקמה לטובת מיזם המסעדה החדש) מסעדת שף בשדרות רוטשילד בתל אביב, בהשקעה של כמיליון שקל. לפי הבקשה, המסעדה נסגרה עם פרוץ "שאגת הארי", ולא הצליחה להתרומם לאחר שנפתחה מחדש. השף עזב, וההפסדים - כ־100 אלף שקל בחודש - מומנו מחברות אחרות בקבוצה.

באוגוסט 2026 הוסכם על פינוי הנכס בכפוף לתשלום של 158 אלף שקל. בסך הכול הפסידה הקבוצה במיזם כ־2.5 מיליון שקל. "כל שקל שייצרה הפעילות הרווחית שימש לפירעון מימון ופריסות ולמימון הפסדי חברת רוטשילד", נכתב.

לנטל נוספה התחייבות כלפי חברת "בלוז בראדרס בע"מ", שהשקיעה 4.5 מיליון שקל בחברות הקבוצה, כשנקבעה לה חלוקת רווחים של 90 אלף שקל בחודש. האחים חולקים על קיומה של התחייבות אישית ועצמאית להשלים את הסכום מכיסם כשלא חולקו רווחים, ומבקשים לכלול גם טענה לחוב כזה במסגרת עיכוב ההליכים.

החברות טוענות כי המותגים איתנים וההכנסות ממשיכות, אך הן אינן יכולות לפרוע את חובות העבר ובמקביל לממן את הפעילות השוטפת. לדבריהן, מדובר ב"קושי תזרימי" וב"מבנה חוב לקוי", ולא בכשל של המודל העסקי. כדוגמה לפעילות הרווחית מציינות החברות כי הפעילות בקריית אונו לבדה הרוויחה 1.27 מיליון שקל ב־2025. לטענתן, פריסת חובות העבר תאפשר לרווח התפעולי לשמש לפירעון החובות לנושים.

עיכוב הכספים בחברת מקס

הגורם המיידי לפנייה לבית המשפט היה הודעת חברת מקס מ־29 באוקטובר על עיכוב תקבולי אשראי של יותר מ־600 אלף שקל עד להצגת תוכנית עסקית. החברות טוענות כי המהלך מעמיד את פעילותן ב"סכנה מיידית" ומונע תשלום שכר, שכירות וספקים, ומבקשות מבית המשפט להורות על העברת הכספים. נכון להיום, מעדכנים מטעם הקבוצה כי סכום זיכוי נוסף של 260 אלף שקל, שהיו אמורים להתקבל ממקס, לא התקבלו.

לגלובס נודע כי לקבוצה יש חובות למקס, וכספי הסליקה מוחזקים כבטוחה להלוואות. לפי הבקשה, חוב זה עולה על 1.1 מיליון שקל. החברות ציינו עוד כי בשבועיים האחרונים הוחזרו עשרות שיקים וכי רשויות המס הטילו עיקולים על חשבונותיהן.

עוה"ד אוהד הראל ובת חן טולדנו, המייצגים את הקבוצה, מסרו: "מקס נקטו בצעד חד־צדדי ונמנעו מהעברת הכספים לחברות, מה שהביא את חשבונות הבנק לסחרור ולאי־עמידה בפירעון השיקים. בחוסר ברירה, נאלצו החברות לפנות לבית המשפט לקבלת צו עיכוב הליכים".

מחברת מקס נמסר בתגובה: "מקס היא רק אחד המלווים וכפי שנדרש מחזיקה בטוחות רלוונטיות לגובה ההלוואה. מקס דוחה את הטענות על פעולה חד צדדית ומעבר לכך השיח יתנהל בהליכים המקובלים בלבד".

העובדים והנושים: התוכנית להסדר

החוב המוערך של החברות עומד על כ־13.85 מיליון שקל, ואינו כולל את שכר אוקטובר 2026 בסך כ־750 אלף שקל, שטרם שולם לכ־250 עובדים. בנוסף, חוב ההפרשות לקופות הגמל ליולי-ספטמבר מסתכם בכ־181 אלף שקל וצפוי להיות מסווג כחוב בדין קדימה. החברות טוענות כי המשך הפעילות יאפשר לשמור על מקומות העבודה ולשלם את השכר, בעוד שסגירת העסקים תוביל לפיטורים וליצירת חובות נוספים. כ־11.3 מיליון שקל מחובות הקבוצה מובטחים בערבויות אישיות של האחים, ובחלק מהמקרים גם של ערבים נוספים.

החברות מעריכות כי עיכוב ההליכים יותיר בידיהן יתרה נזילה של כ־200-300 אלף שקל כהון חוזר. הן מחזיקות בציוד, ריהוט ושיפורים במושכרים בעלות של כ־3.68 מיליון שקל לפי נתוני 2024, אך מציינות כי שווי המימוש בפועל נמוך לאין ערוך מעלותם.

לפי הצעת החברות, יופסקו החזרי האשראי והחלוקות לבלוז בראדרס. לצד עצירת ההפסדים של חברת רוטשילד, הן סבורות כי יתפנה תזרים לתשלומים רבעוניים לנושים. לפי ההצעה, נושים בדין קדימה יקבלו דיבידנד בשיעור 100% בתוך 36 חודשים מתחילת התשלומים, נושים מובטחים בשעבוד צף יקבלו 75% בתוך 60 ימים ממועד תחילת התשלומים, ונושים בעלי ערבות אישית יקבלו 20% מחובם, ולא יותר מ־2.5 מיליון שקל בסך הכול. ההסדר ימומן כולו מרווחי הפעילות לאחר שיקום וארגון מחדש, כאשר שכר אוקטובר ישולם במישרין מחוץ לקופת ההסדר מתוך התקבולים המעוכבים בחברת מקס ותקבולי החברות בתקופת הצו.