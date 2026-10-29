כתב אישום הוגש היום (ה') לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד אייל רוזן בפרשת חברת האשראי החוץ-בנקאי גיבוי אחזקות, לאחר שהוסגר לפני כשבוע מפורטוגל, ארבע שנים לאחר שיצא מהארץ.

רוזן שימש כמנהל סניף עפולה של גיבוי אחזקות, והוא מואשם בגניבה של 9 מיליון שקל בעשרות מקרים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, הלבנת הון ועבירות ניירות ערך.

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על-פי כתב האישום, בתקופה שבין אוקטובר 2020 לספטמבר 2020 ניצל רוזן את מעמדו המרכזי והדומיננטי בחברת גיבוי ואת יחסיו האישיים עם לקוחות החברה על-מנת לגנוב למעלה מ-9 מיליון שקל מכספי החברה במקרים רבים, זאת תוך הסוואת שליחת היד כפעילות אשראי שוטפלת של החברה בסניף הצפוני של החברה הציבורית.

עוד נטען בכתב האישום כי בכספים שגנב רוזן, הוא רכש מניות של החברה ומימן פעילות עסקית של חברות שבבעלותו או בבעלות צדדים שלישיים שפעלו מטעמו. לפי הנטען, הוא הסתיר את התנהלותו מהחברה ומנע דיווח תקין.

הפרקליטות מבקשת מעצר עד תום ההליכים

הפרקליטות מבקשת לעצור את רוזן עד תום ההליכים בטענה כי יש חשש להימלטות. "יש לקחת בחשבון את נסיבות ביצוע העבירות המיוחסות למשיב, שכללו מרמה חמורה, שיטתית ומתוחכמת, הן כלפי חברות קבוצת גיבוי והן כלפי לקוחות החברה", נכתב בבקשת המעצר.

עוד תואר כי רוזן יצא מהארץ בשנת 2022, בסמוך לפתיחת החקירה נגדו, ולא שב אליה עד שהוסגר לאחרונה, למרות שישראל היתה מרכז חייו עד אז.

בחקירתו הודה רוזן כי היה מודע לכך שרשות ניירות ערך מבקשת לחקור אותו, וטען כי יש לו פעילות עסקית בחו"ל, הכוללת קשרים הדוקים עם אנשי עסקים וגורמים בכירים במספר מדינות וכן מעורבות ותיווך בעסקאות בינלאומיות בהיקפים של מיליוני דולרים, אותם אין לו אפשרות לנהל מישראל.

בבקשה נטען כי "החשש להימלטות בעניינו אינו חשש עמום או ערטילאי, אלא חשש קונקרטי ובעל עצמה ממשית, המבוסס על תהנלות המשיב".

כתב האישום הוגש באמצעות עורכי הדין דרור לוי, עדי לייביצקי וטל פינשטיין מפרקליטות מיסוי וכלכלה. החקירה התנהלה ברשות ניירות ערך.

*** חזקת חפות: אייל רוזן לא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות.