הוסגר מפורטוגל לישראל: אייל רוזן, החשוד בגניבת מיליונים

הושלמה הסגרתו של אייל רוזן, חשוד מרכזי בפרשה שנחקרה במחלקת החקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך בקשר לחברה הציבורית גיבוי אחזקות בע"מ - כך עולה מהודעה שמפרסמת היום (ה') המחלקה הבינלאומית בפרקליטות.

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בהתאם לחומר הראיות שנאסף והועבר למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה, רוזן חשוד, בין היתר, בעבירות של גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון ועבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך. מטעם המחלקה הבינלאומית ניהל את התיק עו"ד מתן עקיבא.

על-פי ממצאי החקירה, רוזן שלח את ידו בכספי חברת האשראי החוץ-בנקאי אותה ניהל, תוך שימוש במעשי מרמה מתוחכמים, ובהמשך פעל להלבנת הכספים שמקורם בגניבה. עוד נטען כי רוזן הסתיר את מעשיו הפליליים וגרם להכללת פרטים מטעים בדיווחיה של החברה הציבורית למשקיעים.

בשנת 2022, טרם פתיחה בחקירה גלויה נגדו על-ידי רשות ניירות ערך, עזב רוזן את ישראל. המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה פעלה לאתרו, ביחד עם חוליית האינטרפול במפל"ג תפקידים מיוחדים (מת"מ) במשטרת ישראל. לאחר שאותר ונעצר בפורטוגל, פעלה המחלקה הבינלאומית להסגרתו לארץ. בתאריך 4.10.2026 הודיעו הרשויות פורטוגל כי הסגרתו של רוזן אושרה, והיום כאמור הוא הוסגר לישראל באמצעות נציגי המשטרה ורשות ניירות ערך.

הסגרתו של רוזן מדגימה שוב את שילוב הידיים של רשויות האכיפה - משטרת ישראל, חוליית האינטרפול (מת"מ), הרשות לניירות ערך, פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) והמחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה - במטרה לאתר ולהביא לדין עבריינים מכל מקום בעולם.

"התנהלות חריגה ומתוכננת בעלת מאפיינים של תרמית"

נזכיר כי בעבר פרסמנו בגלובס אודות אי-הסדרים בגיבוי אחזקות ואודות התנהלותו של רוזן. רו"ח עופר אלקלעי גיבש בשנת 2022 דוח ביניים אודות גיבוי אחזקות. מדובר בדוח המתאר אירועים שהתרחשו בסניף הצפוני של גיבוי הממוקם בכניסה לקיבוץ מזרע (הסמוך לעפולה), שאותו ניהל רוזן, עד שהושעה מתפקידו. אי-הסדרים האמורים הובילו לכך שלדברי החברה היה "ספק רב אם תוכל לגבות חובות אבודים בסכום של 40 מיליון שקל לפחות, אם לא יותר מכך".

גיבוי עצמה דיווחה על פעולות "בעייתיות" המיוחסות לרוזן. תחילה דיווחה כי נודע לה שרוזן נטל בעצמו הלוואות מהחברה, בסכום של 2.5 מיליון שקל, באמצעות עסקה סיבובית עם לקוחות, ללא ידיעת ההנהלה ומבלי שהתקבלו האישורים הנדרשים. כשבועיים לאחר מכן היא דיווחה על שתי הלוואות נוספות, בהיקף של 2.2 מיליון שקל, שניתנו למקורביו של רוזן, ובהם אביו, מבלי שניתנו לכך האישורים המתאימים.

מדוח הביניים עלה כי שני אירועים אלה היו רק קצה הקרחון בנוגע להתנהלות הסניף הצפוני של גיבוי בהובלתו של רוזן. "לאור ממצאי הבדיקה והעובדה שרוזן הוא גורם בעל ניסיון רב בתחום של אשראי חוץ-בנקאי, עולה חשד לכאורה כי מדובר בהתנהלות חריגה ומתוכננת בעלת מאפיינים של תרמית. עם זאת, יודגש כי מסקנה זאת מבוססת על הניתוח שערכתי, ללא קבלת תגובה מסודרת של רוזן לממצאים", כתב רו"ח אלקלעי.

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