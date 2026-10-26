משרד עורכי הדין הוותיק מתפצל אחרי 19 שנים

משרד עורכי הדין צמח שניידר מתפרק לאחר 19 שנים. עשרה מעורכי הדין במשרד, המונה 26 עורכי דין, יצטרפו למשרד עמית פולק מטלון (APM), ובהם המייסדת עו"ד מימי צמח ועו"ד (רו"ח) אחו פרנק. 16 עורכי דין ושותפים נוספים יצטרפו למשרד ארדינסט בן נתן טולידאנו (EBN), יחד עם המייסד עו"ד אהוד שניידר.

משרד צמח שניידר ממוקם ברמת החייל והתמחה בהייטק ובליווי חברות טכנולוגיה, לצד תחומי הרכב, הנדל"ן והליטיגציה המסחרית. עו"ד אחו פרנק הצטרף לצמח שניידר לפני עשור, וקודם לכן עמד בראש מחלקת המסים במשרד צלר מאיר-פילוסוף.

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עורכי הדין אודי שניידר ומימי צמח מסרו: "לפני כ-19 שנים הקמנו את צמח שניידר מתוך רצון לבנות משרד עורכי דין קצת אחר. במבט לאחור, אנחנו גאים במיוחד בכך שהצלחנו להגשים את החזון הזה, לבנות משרד מצליח וליצור בית מקצועי ואישי לשותפים ולעובדים שלנו.

"כעת, כשהמשרד הגיע לשלב הבא בהתפתחותו, בחרנו לבחון יחד כיצד ניתן להעניק ללקוחותינו ולעובדינו הזדמנויות רחבות עוד יותר. מתוך אותה תפיסת עולם שהנחתה אותנו לאורך השנים, יצאנו יחד לחפש את השותפים המתאימים להמשך הדרך.

"אנחנו גאים בדרך המשותפת שעשינו ובמשרד שבנינו יחד לאורך כמעט שני עשורים. כשם שההחלטה להקים את המשרד הייתה משותפת, כך גם ההחלטה על השלב הבא התקבלה יחד, מתוך חברות, אמון והערכה הדדית".

הנהלת עמית פולק מטלון עם מימי צמח ואחו פרנק. מימין: דורון כהן, יואב עציון, אחו פרנק, מימי צמח, רחלי גוז לביא ויונתן אלטמן / צילום: יח''צ

מחלקת ההייטק בעמית פולק תמנה 60 עורכי דין

עם הצטרפות עשרת עורכי הדין, משרד עמית, פולק, מטלון ירחיב את מחלקות ההייטק והמיסוי. בנוסף לעורכי הדין צמח ופרנק מצטרפים גם עורכי הדין כפיר זגה, הילה עבאדי, עמראן זועבי, רונה סבטני, מירית וולף, ליאת בר-אל ומוראד עבאס.

משרד עמית פולק מטלון ימנה לאחר המהלך 150 עורכי דין ועורכי פטנטים. מחלקת ההייטק תמנה כ-60 עורכי דין ומחלקת המיסוי תמנה 13 עורכי דין.

עו"ד צמח היא בעלת ניסיון של מעל לשלושה עשורים בתחומי ההייטק, קרנות השקעה, השקעות, מיזוגים ורכישות ודיני חברות.

עו"ד (רו"ח) אחו פרנק הוא בעל ניסיון רב בתחום דיני המסים, מלווה עסקאות בין תאגידים, מיזוגים ורכישות.

עו"ד יונתן אלטמן, יו"ר משרד עמית פולק מטלון, מסר: "המיזוג עם הקבוצה בהובלת מימי צמח ואחו פרנק הוא מהלך משמעותי נוסף במסגרת הצמיחה של המשרד. אנו ממשיכים להרחיב את פעילות המשרד באמצעות צירוף עורכי דין בעלי מומחיות יוצאת דופן, המחזקים את תחומי הליבה שלנו. המיזוג הנוכחי יאפשר לנו להעמיק את הליווי המשפטי שאנו מעניקים לחברות טכנולוגיה, לקרנות השקעה וללקוחות הפועלים בשווקים בינלאומיים".

מחלקת תחבורה ורכב חדשה בארדינסט

משרד ארדינסט בן נתן טולידאנו יצרף לשורותיו 16 עורכי דין, מהם 7 שותפים, ולאחריו ימנה המשרד 181 עורכי דין. השותפים שיצטרפו הם אהוד שניידר, ליאת בלומברגר-לוי, סיגלית בן ששון, שירן מקאחל-הרוש, נתנאל פריד, נעמה ליבנת ומורן גולדברג.

המצטרפים יקימו במשרד מחלקת תחבורה ורכב חדשה שתעסוק בעיקר בליווי משפטי של ענף הרכב, ובכלל זה ליטיגציה, רגולציה ורישיונות יבוא, תובענות ייצוגיות והסכמים מסחריים בכל התחומים.

צוותו של עו"ד שניידר מתמחה בענף הרכב והתחבורה ומלווה מזה שנים רבות את איגוד יבואני הרכב ואת יבואני הרכב הגדולים בישראל וכן יצרני רכב בינלאומיים מובילים, בין היתר את קבוצת יוניון, קבוצת Freesbe, קבוצת צ'מפיון ועוד. עורכת הדין שירן מקאחל-הרוש, שותפת הנדל"ן, תשתלב במחלקת הנדל"ן של EBN יחד עם לקוחותיה.

לדברי עו"ד ליאור אורן, השותף המנהל, "ענף הרכב בישראל מתאפיין ברגולציה מורכבת ומשתנה, בתחרות ערה ובשינויים מהירים, ושחקניו זקוקים לליווי משפטי שמכיר לעומק גם את הפעילות המסחרית וגם את הסביבה הרגולטורית. הקמת המחלקה החדשה ממשיכה את המהלך האסטרטגי שלנו להרחבת פעילות המשרד ולהעמקת השירותים שאנו מעניקים ללקוחותינו".

עו"ד גיורא ארדינסט, יו"ר המשרד ושותף מייסד, ועו"ד דוני טולידאנו, יו"ר האקזקוטיבה, מסרו: "ההצטרפות של אודי והצוות היא מבחינתנו סגירת מעגל אחרי עשרות שנים של חברות ועבודה משותפת. אודי מביא עמו ניסיון רב-שנים ומומחיות ייחודית בענף הרכב".