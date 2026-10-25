בשבוע הבא יתייצב רמי לוי, בעל רשת המרכולים "רמי לוי שיווק השקמה", בבית המשפט המחוזי בלוד כדי להעיד במשפטו של אייל רביד, בעלי הרשת המתחרה ויקטורי בפרשת תיאום המחירים. לוי - שנחקר בעצמו בפרשה בנוגע לתיאום מחירים באופן פומבי, והתיק נגדו נסגר - זומן כעד מטעם רשות התחרות. ברשות טרם שוחחו עם לוי לקראת עדותו כמקובל.

● רשות התחרות: אייל רביד הבין היטב את משמעות ההתבטאויות בתקשורת

בהקלטות שנתפסו אצל רביד ומהוות ראיה במשפט כינה רביד את לוי "המחבל ממודיעין". הוא צפוי להעיד כרקע לאישומים וההערכה כי יישאל כיצד עובד עולם הקמעונאות, איך עובדת עליית מחירים ואיך מתנהלים היחסים בין ספקים וקמעונאים בישראל. לוי צפוי להישאל על ההתבטאויות הפומביות של רביד ב־2021 בנוגע להעלאת מחירים שהובילו להגשת האישום התקדימי נגדו. עדותו צפויה להימשך יום אחד.

כתב האישום נגד רביד הוגש לפני שנה וחצי, כשהעבירה המרכזית מתייחסת להתבטאויותיו הפומביות, המהוות, על־פי התביעה, ניסיון לאותת למתחרים להעלות מחירים. יחד עם רביד הועמדו לדין גם בעלי רשת יוחננוף, איתן יוחננוף, בעבירה קלה של הפרת חובת פיקוח; המשנה למנכ"ל יוחננוף, אלעד חרזי; ומנכ"ל סופר ברקת, אפרים תשובה.

רביד הואשם גם בעבירות של "איסור התערבות של קמעונאי" לפי חוק המזון גם באופן תקדימי. זו הפעם הראשונה שמוגש אישום פלילי על סעיף זה, האוסר על קמעונאי להתערב באמצעות ספק במחירים שגובה קמעונאי אחר.

לפי כתב האישום, רביד והחברה התערבו אצל שלושה ספקים במחירים לצרכן של קמעונאים מתחרים. נטען כי רביד הסכים להעלות מחירים רק אם המחירים יעלו אצל המתחרים.

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נפתח שלב ההוכחות

"המחבל ממודיעין טרם העלה"

הראיות בעזרתן רשות התחרות מנסה להוכיח את האישומים הן בעיקר ההתבטאויות של רביד הפומביות, לצד ההקלטות וההתכתבויות שלו. אחד האישומים מתאר כי בית השיטה ביקשה להעלות מחירים, רביד סירב, והחברה הפסיקה את אספקת הסחורה לחברה. על רקע זה, באוקטובר 2021 התערב רביד, לטענת רשות התחרות, במחירים שגובה החברה מרמי לוי ויוחננוף. הטלפון הנייד של רביד נתפס ונמצאו בו שיחות מוקלטות, שעליהן מבססת התביעה את האישומים.

לפי כתב האישום, רביד שלח הודעה למנכ"ל בית השיטה אורי לוי והתנה את עליית המחיר גם אצל מתחריו. "כשרמי לוי יעלה מחיר, אני אחשוב על זה, כשיוחננוף יעלה מחיר, אני גם אחשוב על זה, אז כל עוד שני השרמוטות האלה לא מעלים מחיר, כי שניהם הגיעו מאזור כורדיסטן, אז יש להם כנראה כבוד אצלכם. אז אני הערבי מאזור טוניס לא מאשר עליית מחיר".

לפי האישום, אורי לוי השיב לו בהמשך "רמי יעלה". בהמשך החודש יגאל אלל, אז מנכ"ל חברת "דין שיווק וקלייה" - הבעלים של בית השיטה, טען כי הוא חייב להעלות מחיר בשל עליית מחירי הפחיות. אז כתב לו רביד: "הלוואי תעלה 20%" ו-"רק ששני המחבלים יעלו", כשהוא מתכוון לרמי לוי ויוחננוף.

רביד גם מואשם בהתערבות במחיר לצרכן של ספק ד"ר פישר. לפי כתב האישום, במאי 2021, לאחר שהספקית העלתה את המחיר לצרכן, פנה רביד לסמנכ"ל הסחר של החברה איל שני וכתב לו ביחס למחירים ברמי לוי: "שים לב שאני העליתי ו'המחבל ממודיעין' טרם העלה קטלוגי". שני השיב לו "כפי שסגרנו", שהוא יראה את העדכונים (במחירים) של לוי ויוחננוף ושופרסל.

"אירוע של פעם בעשר שנים"

בחודש יוני השנה העיד שני בבית המשפט. הוא הסביר כי רביד התכוון ב"המחבל ממודיעין" לרמי לוי, והתייחס להעלאת המחירים בשנת 2021: "העלאת מחירים זה אירוע של פעם בעשר שנים - רק כשאין ברירה", אמר, והוסיף כי הרקע היה משבר הקורונה. אנשים הסתגרו בבתים, וכל קטגוריית ההגנה מפני השמש של 20-30 מיליון שקל כמעט נמחקה. הייתה גם התייקרות בשל חומרי הגלם והשינוע.

"עליית המחיר שאנחנו מבצעים בד"ר פישר היא לא אישית לאייל רביד, ויקטורי, אלא לכלל השוק", אמר שני, והבהיר כי הוא מעלה לבעלי הרשתות את מחיר הקנייה, והם מחליטים אם להעלות את המחיר לצרכן. "אין לי שום SAY בנושא הזה. כל אחד מעלה לפי איך שהוא מבין ולפי הרווחיות שהוא רוצה לעבוד בה, אבל אני יודע דבר אחד - שאף אחד מהם הוא לא פילנתרופ".

לדבריו, כל אחד מבעלי הרשתות מחליט עם איזה שיעור רווחיות לעבוד, והקמענאים מעלים את המחיר באופן שונה. במקרה הספציפי, רביד העלה את המחיר באותו שיעור שהמחיר לקנייה עלה. "ברגע שיש עליית מחיר, יש כאלה שמנצלים את זה ולוקחים עוד איזה 2%־3%", אמר שני.

בחקירה הנגדית ציין שני כי ההחלטה להעלות מחירים היא חד־צדדית ולא הייתה כפופה למשא־ומתן עם הקמעונאים. כאשר רשת מתנגדת למחירון החדש, "זה משא־ומתן מורכב, מתמשך, לפעמים אגרסיבי".

על העלאת המחיר אמר שהרשתות הבינו את זה, ומי שהקשה לא קיבל סחורה עד שאישר. הוא גם אישר כי כאשר שוחחו על המחירים לרמי לוי ויוחננוף, היה מדובר על מחירי קנייה מהם, ולא על מחירים לצרכן.

הפוסט שאותת לכאורה להעלאת מחירים

כתב האישום עוסק, בין היתר, בפוסט שכתב רביד באוקטובר 2021, בו כתב: "ימים קשים לפנינו, אפשר להגיד שלפנינו ממש צונאמי של עליות מחירים". התביעה גם מייחסת לו איתות להעלאת מחירים בראיונות שקיים באותה תקופה, כשבין היתר כתב: "הולכת להיות עליית מחירים חזקה מאוד".

בחקירתו במשטרה בנובמבר 2021 נשאל לוי אם הפוסט נותן לו ולאחרים לגיטימציה להעלות מחירים. לוי התייחס לדברים שאמר בעצמו בראיון ב"תוכנית חיסכון" בערוץ 12. "אנחנו בהחלט נראה גל התייקרויות. כל המוצרים המיובאים הולכים לעלות", אמר לוי. הוא הסביר כי אמר זאת בהקשר של עליית מחיר ההובלות ולא אמר מתי ואיך, והדגיש כי גם קרא לצרכנים לא לקנות יקר.

כל הנאשמים דוחים את ההאשמות נגדם. עורכי הדין נתי שמחוני ואסף שובינסקי, המייצגים את ויקטורי ואת אייל רביד, מסרו בתגובה: "איננו מתכוונים לנהל את ההליך בתקשורת, ואנו בטוחים שהאמת תצא לאור בבית המשפט". רמי לוי מסר: "אני לא מבין מה רוצים ממני. מה לי ולנושא הזה?".

*** חזקת החפות: אייל רביד ויתר הנאשמים בפרשה לא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.